Nedbank Golf Challenge Scores

Saturday

At Gary Player Country Club

Sun City, South Africa

Purse: $6 million

Yardage: 7,819; Par: 72

Third Round

Max Homa, United States 66-68-69—203 Matthieu Pavon, France 68-66-70—204 Nicolai Hojgaard, Denmark 66-70-69—205 Thorbjorn Olesen, Denmark 70-66-69—205 Dan Bradbury, England 66-69-71—206 Ryo Hisatsune, Japan 67-72-68—207 Sebastian Soderberg, Sweden 68-70-70—208 Jorge Campillo, Spain 69-71-69—209 Tommy Fleetwood, England 71-67-71—209 Alexander Bjork, Sweden 70-71-69—210 Ewen Ferguson, Scotland 70-72-68—210 Adrian Meronk, Poland 67-75-68—210 Yannik Paul, Germany 72-69-69—210 Jordan L. Smith, England 72-68-70—210 Justin Thomas, United States 72-66-72—210 Matthew Baldwin, England 70-74-67—211 Hennie Du Plessis, South Africa 70-67-74—211 Rasmus Hojgaard, Denmark 69-71-71—211 Vincent Norrman, Sweden 66-72-73—211 Aaron Rai, England 69-72-70—211 Marcel Siem, Germany 71-68-72—211 Sean Crocker, United States 71-71-70—212 Julien Guerrier, France 67-71-74—212 Maximilian Kieffer, Germany 71-71-71—213 Tom McKibbin, Northern Ireland 70-72-71—213 Richie Ramsay, Scotland 68-69-76—213 Matthew Southgate, England 70-71-72—213 Victor Perez, France 69-70-75—214 Julien Brun, France 71-71-73—215 Ryan Fox, New Zealand 69-76-70—215 Nathan Kimsey, England 72-72-71—215 Thriston Lawrence, South Africa 71-73-71—215 Matt Wallace, England 71-67-77—215 Jens Dantorp, Sweden 70-70-76—216 Grant Forrest, Scotland 73-69-74—216 Branden Grace, South Africa 72-70-74—216 Daniel Hillier, New Zealand 72-68-76—216 Adrian Otaegui, Spain 70-74-72—216 Sami Valimaki, Finland 71-72-73—216 Simon Forsstrom, Sweden 74-71-72—217 Matthew Jordan, England 69-69-79—217 Connor Syme, Scotland 70-69-78—217 Jeff Winther, Denmark 68-73-76—217 Marcus Armitage, England 73-71-74—218 Nick Bachem, Germany 71-75-72—218 Richard Mansell, England 71-70-77—218 Francesco Molinari, Italy 68-73-77—218 Todd Clements, England 71-74-74—219 Louis De Jager, South Africa 76-71-72—219 Nacho Elvira, Spain 74-72-73—219 Pablo Larrazabal, Spain 73-75-72—220 Zander Lombard, South Africa 76-72-72—220 Joost Luiten, Netherlands 70-75-75—220 Robert Macintyre, Scotland 78-70-73—221 Antoine Rozner, France 74-73-74—221 Jason Scrivener, Australia 71-74-76—221 Marcus Helligkilde, Denmark 78-72-72—222 Calum Hill, Scotland 72-75-75—222 Justin Rose, England 74-70-78—222 Shubhankar Sharma, India 68-76-78—222 Callum Shinkwin, England 74-76-72—222 Romain Langasque, France 80-72-72—224 Ockie Strydom, South Africa 75-74-75—224 Dale Whitnell, England 74-75-79—228 Daniel Brown, England 72-85-77—234 Hurly Long, Germany 83-76-79—238

