Nedbank Golf Challenge Par Scores

Sunday At Gary Player Country Club Sun City, South Africa Purse: $6 million Yardage: 7,819; Par: 72 Final Round Max…

Sunday

At Gary Player Country Club

Sun City, South Africa

Purse: $6 million

Yardage: 7,819; Par: 72

Final Round

Max Homa, United States (0), $961,124 66-68-69-66—269 -19 Nicolai Hojgaard, Denmark (780), $623,559 66-70-69-68—273 -15 Thorbjorn Olesen, Denmark (438), $357,257 70-66-69-69—274 -14 Justin Thomas, United States (0), $283,180 72-66-72-66—276 -12 Dan Bradbury, England (297), $240,047 66-69-71-71—277 -11 Hennie Du Plessis, South Africa (210), $170,658 70-67-74-67—278 -10 Rasmus Hojgaard, Denmark (210), $170,658 69-71-71-67—278 -10 Sebastian Soderberg, Sweden (210), $170,658 68-70-70-70—278 -10 Ryo Hisatsune, Japan (156), $127,525 67-72-68-72—279 -9 Alexander Bjork, Sweden (134), $108,771 70-71-69-70—280 -8 Aaron Rai, England (134), $108,771 69-72-70-69—280 -8 Jorge Campillo, Spain (113), $92,205 69-71-69-72—281 -7 Tommy Fleetwood, England (113), $92,205 71-67-71-72—281 -7 Jordan L. Smith, England (113), $92,205 72-68-70-71—281 -7 Adrian Meronk, Poland (94), $76,702 67-75-68-72—282 -6 Vincent Norrman, Sweden (94), $76,702 66-72-73-71—282 -6 Yannik Paul, Germany (94), $76,702 72-69-69-72—282 -6 Matthieu Pavon, France (94), $76,702 68-66-70-78—282 -6 Matt Wallace, England (94), $76,702 71-67-77-67—282 -6 Sean Crocker, United States (80), $65,638 71-71-70-71—283 -5 Ewen Ferguson, Scotland (80), $65,638 70-72-68-73—283 -5 Julien Guerrier, France (80), $65,638 67-71-74-71—283 -5 Marcel Siem, Germany (80), $65,638 71-68-72-72—283 -5 Simon Forsstrom, Sweden (74), $60,012 74-71-72-67—284 -4 Thriston Lawrence, South Africa (74), $60,012 71-73-71-69—284 -4 Marcus Armitage, England (67), $53,823 73-71-74-67—285 -3 Matthew Baldwin, England (67), $53,823 70-74-67-74—285 -3 Jens Dantorp, Sweden (67), $53,823 70-70-76-69—285 -3 Matthew Southgate, England (67), $53,823 70-71-72-72—285 -3 Sami Valimaki, Finland (67), $53,823 71-72-73-69—285 -3 Nathan Kimsey, England (59), $47,916 72-72-71-71—286 -2 Jeff Winther, Denmark (59), $47,916 68-73-76-69—286 -2 Daniel Hillier, New Zealand (55), $42,852 72-68-76-71—287 -1 Tom McKibbin, Northern Ireland (55), $42,852 70-72-71-74—287 -1 Adrian Otaegui, Spain (55), $42,852 70-74-72-71—287 -1 Victor Perez, France (55), $42,852 69-70-75-73—287 -1 Richie Ramsay, Scotland (51), $39,101 68-69-76-75—288 E Maximilian Kieffer, Germany (50), $37,882 71-71-71-76—289 +1 Grant Forrest, Scotland (46), $35,069 73-69-74-74—290 +2 Matthew Jordan, England (46), $35,069 69-69-79-73—290 +2 Joost Luiten, Netherlands (46), $35,069 70-75-75-70—290 +2 Jason Scrivener, Australia (46), $35,069 71-74-76-69—290 +2 Nick Bachem, Germany (38), $28,318 71-75-72-73—291 +3 Julien Brun, France (38), $28,318 71-71-73-76—291 +3 Louis De Jager, South Africa (38), $28,318 76-71-72-72—291 +3 Nacho Elvira, Spain (38), $28,318 74-72-73-72—291 +3 Pablo Larrazabal, Spain (38), $28,318 73-75-72-71—291 +3 Richard Mansell, England (38), $28,318 71-70-77-73—291 +3 Connor Syme, Scotland (38), $28,318 70-69-78-74—291 +3 Branden Grace, South Africa (0), $28,318 72-70-74-75—291 +3 Todd Clements, England (30), $21,567 71-74-74-73—292 +4 Ryan Fox, New Zealand (30), $21,567 69-76-70-77—292 +4 Antoine Rozner, France (30), $21,567 74-73-74-71—292 +4 Justin Rose, England (0), $21,567 74-70-78-70—292 +4 Marcus Helligkilde, Denmark (25), $18,754 78-72-72-71—293 +5 Calum Hill, Scotland (25), $18,754 72-75-75-71—293 +5 Zander Lombard, South Africa (25), $18,754 76-72-72-73—293 +5 Robert Macintyre, Scotland (22), $17,628 78-70-73-73—294 +6 Shubhankar Sharma, India (21), $17,066 68-76-78-73—295 +7 Callum Shinkwin, England (20), $16,222 74-76-72-75—297 +9 Francesco Molinari, Italy (0), $16,222 68-73-77-79—297 +9 Romain Langasque, France (19), $15,097 80-72-72-78—302 +14 Ockie Strydom, South Africa (19), $15,097 75-74-75-78—302 +14 Daniel Brown, England (18), $14,253 72-85-77-69—303 +15 Dale Whitnell, England (17), $13,690 74-75-79-79—307 +19 Hurly Long, Germany (16), $13,221 83-76-79-74—312 +24

