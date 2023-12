NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg LSU 12 771 6573 547.8 Oregon 12 826 6493 541.1 North Carolina 12…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg LSU 12 771 6573 547.8 Oregon 12 826 6493 541.1 North Carolina 12 890 6047 503.9 Oklahoma 12 895 6029 502.4 Liberty 12 851 5982 498.5 Georgia 12 822 5957 496.4 North Texas 12 913 5951 495.9 UCF 12 828 5908 492.3 SMU 12 864 5661 471.8 Texas State 12 887 5661 471.8 Southern Cal 12 771 5627 468.9 Washington 12 766 5617 468.1 TCU 12 909 5600 466.7 Texas 12 844 5525 460.4 Appalachian St. 12 853 5488 457.3 Mississippi 12 842 5467 455.6 South Florida 12 953 5464 455.3 Tennessee 12 825 5442 453.5 Arizona 12 798 5441 453.4 Memphis 12 843 5427 452.2 UAB 12 853 5393 449.4 Utah St. 12 868 5356 446.3 Kansas St. 12 888 5353 446.1 Missouri 12 802 5305 442.1 Miami 12 813 5294 441.2 Louisville 12 801 5263 438.6 West Virginia 12 843 5258 438.2 Boise St. 12 807 5245 437.1 Kansas 12 743 5208 434.0 Oklahoma St. 12 884 5194 432.8 Florida St. 12 778 5192 432.7 Toledo 12 783 5166 430.5 James Madison 12 822 5163 430.2 Notre Dame 12 741 5151 429.2 Georgia Tech 12 805 5149 429.1 Oregon St. 12 781 5123 426.9 Cincinnati 12 877 5113 426.1 Ohio St. 12 774 5100 425.0 South Alabama 12 824 5099 424.9 UTSA 12 890 5095 424.6 UNLV 12 818 5092 424.3 Troy 12 819 5079 423.2 Coastal Carolina 12 802 5075 422.9 New Mexico St. 13 795 5492 422.5 Georgia Southern 12 891 5068 422.3 Washington St. 12 852 5060 421.7 UCLA 12 872 5040 420.0 New Mexico 12 793 4927 410.6 Alabama 12 756 4909 409.1 Florida 12 811 4905 408.8 San Jose St. 12 749 4872 406.0 Clemson 12 918 4868 405.7 Louisiana-Lafayette 12 774 4864 405.3 Texas A&M 12 822 4845 403.8 Colorado St. 12 833 4792 399.3 Jacksonville St. 12 888 4774 397.8 W. Kentucky 12 805 4752 396.0 California 12 866 4749 395.8 Michigan 12 744 4734 394.5 Maryland 12 800 4725 393.8 Middle Tennessee 12 822 4693 391.1 Illinois 12 811 4692 391.0 Penn St. 12 859 4692 391.0 Tulane 12 779 4660 388.3 Texas Tech 12 864 4643 386.9 Virginia Tech 12 784 4636 386.3 Tulsa 12 861 4627 385.6 Louisiana Tech 12 803 4603 383.6 Boston College 12 849 4592 382.7 Purdue 12 854 4559 379.9 Fresno St. 12 819 4542 378.5 Baylor 12 855 4534 377.8 Rice 12 761 4521 376.8 Arkansas St. 12 772 4506 375.5 Temple 12 839 4475 372.9 Georgia St. 12 809 4474 372.8 Wisconsin 12 849 4449 370.8 Virginia 12 850 4425 368.8 N. Illinois 12 761 4381 365.1 W. Michigan 12 872 4380 365.0 Air Force 12 756 4369 364.1 Colorado 12 833 4363 363.6 South Carolina 12 781 4357 363.1 UTEP 12 777 4344 362.0 Houston 12 766 4326 360.5 Utah 12 825 4318 359.8 Syracuse 12 780 4303 358.6 Iowa St. 12 703 4298 358.2 Marshall 12 809 4293 357.8 Umass 12 738 4275 356.2 Auburn 12 753 4266 355.5 Southern Miss. 12 848 4241 353.4 Stanford 12 838 4217 351.4 Hawaii 13 861 4568 351.4 Old Dominion 12 782 4209 350.8 Duke 12 738 4203 350.2 Ohio 12 806 4172 347.7 NC State 12 795 4154 346.2 Cent. Michigan 12 780 4130 344.2 Kentucky 12 663 4013 334.4 Indiana 12 800 4004 333.7 Miami (Ohio) 12 685 3996 333.0 FAU 12 781 3969 330.8 Mississippi St. 12 749 3943 328.6 Bowling Green 12 728 3934 327.8 Wake Forest 12 789 3931 327.6 Uconn 12 776 3923 326.9 Arkansas 12 795 3918 326.5 San Diego St. 12 773 3912 326.0 Wyoming 12 704 3897 324.8 Arizona St. 12 814 3858 321.5 Louisiana-Monroe 12 760 3853 321.1 FIU 12 763 3835 319.6 Vanderbilt 12 739 3827 318.9 Buffalo 12 829 3826 318.8 Pittsburgh 12 716 3815 317.9 Army 11 677 3479 316.3 Nebraska 12 738 3759 313.2 Charlotte 12 792 3753 312.8 Sam Houston St. 12 816 3737 311.4 BYU 12 756 3717 309.8 Ball St. 12 776 3696 308.0 Rutgers 12 751 3689 307.4 Northwestern 12 777 3661 305.1 Minnesota 12 757 3631 302.6 Navy 11 683 3294 299.5 Nevada 12 789 3586 298.8 Michigan St. 12 749 3460 288.3 Akron 12 771 3343 278.6 East Carolina 12 773 3327 277.2 E. Michigan 12 725 3300 275.0 Kent St. 12 747 3237 269.8 Iowa 12 717 2968 247.3

