NCAA FBS Team Total Offense

G Plays Yds Yds Pg LSU 11 719 6184 562.2 Oregon 11 758 6013 546.6 North Carolina 11 831 5663 514.8 Georgia 11 763 5520 501.8 Liberty 11 776 5513 501.2 UCF 11 758 5432 493.8 Oklahoma 11 816 5422 492.9 Washington 11 703 5311 482.8 North Texas 11 812 5306 482.4 Texas State 11 818 5182 471.1 SMU 11 801 5174 470.4 Mississippi 11 767 5160 469.1 Southern Cal 12 771 5627 468.9 TCU 11 822 5080 461.8 Texas 11 769 4997 454.3 Memphis 11 782 4987 453.4 Florida St. 11 721 4968 451.6 South Florida 11 884 4961 451.0 Appalachian St. 11 784 4956 450.5 Missouri 11 738 4935 448.6 UAB 11 796 4887 444.3 Louisville 11 725 4860 441.8 Kansas St. 11 786 4856 441.5 Utah St. 11 791 4856 441.5 Oregon St. 11 722 4850 440.9 Boise St. 11 752 4836 439.6 Georgia Tech 11 740 4828 438.9 Tennessee 11 746 4825 438.6 Arizona 11 732 4822 438.4 Toledo 11 723 4808 437.1 Cincinnati 11 804 4771 433.7 Miami 11 737 4762 432.9 Coastal Carolina 11 748 4747 431.5 West Virginia 11 781 4739 430.8 Ohio St. 11 716 4722 429.3 UTSA 11 811 4720 429.1 Georgia Southern 11 828 4708 428.0 Oklahoma St. 11 796 4691 426.5 James Madison 11 753 4682 425.6 UNLV 11 757 4681 425.5 Washington St. 11 776 4679 425.4 Florida 11 751 4673 424.8 UCLA 11 789 4660 423.6 Troy 11 752 4652 422.9 Kansas 11 692 4646 422.4 Notre Dame 11 678 4630 420.9 South Alabama 11 745 4623 420.3 New Mexico St. 12 713 5037 419.8 Clemson 11 845 4549 413.5 Alabama 11 688 4458 405.3 Texas A&M 11 746 4455 405.0 California 11 804 4447 404.3 Texas Tech 11 800 4445 404.1 Jacksonville St. 11 830 4441 403.7 Michigan 11 684 4396 399.6 San Jose St. 11 683 4390 399.1 Louisiana-Lafayette 11 711 4388 398.9 New Mexico 11 702 4388 398.9 Colorado St. 11 766 4367 397.0 Middle Tennessee 11 755 4351 395.5 W. Kentucky 11 732 4345 395.0 Tulane 11 716 4308 391.6 Boston College 11 798 4298 390.7 Illinois 11 744 4237 385.2 Maryland 11 741 4227 384.3 Louisiana Tech 12 803 4603 383.6 Arkansas St. 11 705 4201 381.9 Fresno St. 11 763 4201 381.9 Baylor 11 798 4200 381.8 South Carolina 11 725 4188 380.7 Tulsa 11 791 4181 380.1 Georgia St. 11 733 4174 379.5 Virginia 11 774 4139 376.3 Virginia Tech 11 724 4136 376.0 W. Michigan 11 804 4122 374.7 Penn St. 11 792 4106 373.3 Purdue 11 773 4106 373.3 Colorado 11 791 4101 372.8 UTEP 11 721 4073 370.3 Houston 11 714 4063 369.4 Rice 11 680 4056 368.7 Wisconsin 11 783 4037 367.0 Air Force 11 693 4032 366.5 Temple 11 768 4010 364.5 Utah 11 762 3989 362.6 Umass 11 682 3986 362.4 N. Illinois 11 703 3955 359.5 Southern Miss. 11 783 3955 359.5 Auburn 11 694 3929 357.2 Old Dominion 11 713 3896 354.2 Duke 11 671 3886 353.3 Stanford 11 765 3858 350.7 Syracuse 11 705 3835 348.6 Iowa St. 11 668 3810 346.4 Marshall 11 734 3800 345.5 Cent. Michigan 11 716 3795 345.0 Miami (Ohio) 11 637 3780 343.6 Ohio 11 729 3778 343.5 Hawaii 12 792 4071 339.2 Kentucky 11 616 3724 338.5 Arkansas 11 732 3693 335.7 FAU 11 738 3690 335.5 NC State 11 721 3650 331.8 Indiana 11 735 3645 331.4 Mississippi St. 11 682 3640 330.9 Louisiana-Monroe 11 698 3614 328.5 Bowling Green 11 672 3574 324.9 Arizona St. 11 749 3552 322.9 Wake Forest 11 736 3549 322.6 FIU 11 693 3534 321.3 Vanderbilt 11 677 3521 320.1 Uconn 11 702 3509 319.0 Pittsburgh 11 649 3507 318.8 San Diego St. 11 694 3497 317.9 Nebraska 11 680 3495 317.7 Buffalo 11 771 3489 317.2 Wyoming 11 643 3488 317.1 Army 11 677 3479 316.3 Charlotte 11 724 3455 314.1 Sam Houston St. 11 739 3453 313.9 Michigan St. 11 702 3407 309.7 Nevada 11 734 3399 309.0 BYU 11 687 3390 308.2 Navy 10 613 3041 304.1 Minnesota 11 698 3345 304.1 Rutgers 11 672 3334 303.1 Ball St. 11 704 3331 302.8 Northwestern 11 708 3282 298.4 Akron 11 721 3160 287.3 E. Michigan 11 652 2933 266.6 East Carolina 11 718 2918 265.3 Kent St. 11 683 2880 261.8 Iowa 11 649 2711 246.5

