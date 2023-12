NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg LSU 10 666 5602 560.2 Oregon 10 689 5410 541.0 North Carolina 10…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg LSU 10 666 5602 560.2 Oregon 10 689 5410 541.0 North Carolina 10 762 5206 520.6 Oklahoma 10 752 5054 505.4 Georgia 10 692 5048 504.8 Washington 10 650 5039 503.9 Liberty 10 703 4964 496.4 UCF 10 686 4945 494.5 Southern Cal 11 705 5240 476.4 SMU 10 736 4730 473.0 North Texas 10 734 4713 471.3 Mississippi 10 694 4662 466.2 Texas State 10 725 4643 464.3 Texas 10 702 4593 459.3 Appalachian St. 10 711 4569 456.9 TCU 10 759 4549 454.9 Tennessee 10 691 4548 454.8 South Florida 10 806 4534 453.4 Oregon St. 10 649 4533 453.3 Kansas St. 10 725 4525 452.5 Memphis 10 709 4523 452.3 Utah St. 10 719 4483 448.3 Florida St. 10 654 4447 444.7 Georgia Tech 10 683 4442 444.2 Cincinnati 10 746 4439 443.9 Missouri 10 671 4427 442.7 Toledo 10 666 4393 439.3 Boise St. 10 686 4391 439.1 Louisville 10 654 4390 439.0 UAB 10 722 4382 438.2 Arizona 10 675 4379 437.9 Coastal Carolina 10 697 4363 436.3 Georgia Southern 10 759 4354 435.4 James Madison 10 674 4332 433.2 UCLA 10 713 4306 430.6 Ohio St. 10 649 4288 428.8 Troy 10 684 4285 428.5 Miami 10 672 4276 427.6 Kansas 10 635 4250 425.0 South Alabama 10 673 4230 423.0 UNLV 10 694 4216 421.6 Washington St. 10 711 4210 421.0 Oklahoma St. 10 718 4189 418.9 New Mexico St. 11 648 4603 418.5 Notre Dame 10 614 4180 418.0 Florida 10 685 4173 417.3 Michigan 10 616 4105 410.5 West Virginia 10 716 4105 410.5 Clemson 10 756 4083 408.3 UTSA 10 722 4077 407.7 Louisiana-Lafayette 10 647 4040 404.0 San Jose St. 10 634 4035 403.5 Texas A&M 10 679 4007 400.7 Texas Tech 10 736 3999 399.9 California 10 720 3992 399.2 Boston College 10 729 3973 397.3 Tulane 10 655 3972 397.2 Fresno St. 10 712 3971 397.1 Maryland 10 677 3965 396.5 Illinois 10 674 3957 395.7 Colorado St. 10 701 3953 395.3 Louisiana Tech 11 732 4334 394.0 South Carolina 10 665 3931 393.1 Middle Tennessee 10 685 3924 392.4 W. Michigan 10 755 3916 391.6 Alabama 10 631 3884 388.4 W. Kentucky 10 660 3880 388.0 New Mexico 10 630 3860 386.0 Baylor 10 727 3853 385.3 Colorado 10 723 3846 384.6 Jacksonville St. 10 751 3813 381.3 Georgia St. 10 669 3809 380.9 Virginia Tech 10 678 3787 378.7 Penn St. 10 739 3784 378.4 Tulsa 10 714 3747 374.7 Wisconsin 10 715 3721 372.1 Auburn 10 649 3716 371.6 Arkansas St. 10 648 3714 371.4 Southern Miss. 10 721 3709 370.9 Virginia 10 703 3691 369.1 Rice 10 617 3676 367.6 Houston 10 656 3670 367.0 Purdue 10 696 3663 366.3 Temple 10 701 3632 363.2 Air Force 10 622 3628 362.8 UTEP 10 649 3620 362.0 Marshall 10 678 3602 360.2 Umass 10 620 3595 359.5 Syracuse 10 647 3576 357.6 N. Illinois 10 635 3569 356.9 Stanford 10 706 3569 356.9 Utah 10 672 3551 355.1 Old Dominion 10 650 3550 355.0 Iowa St. 10 615 3478 347.8 Cent. Michigan 10 662 3476 347.6 FAU 10 677 3456 345.6 Miami (Ohio) 10 585 3454 345.4 Duke 10 598 3449 344.9 Kentucky 10 555 3431 343.1 Ohio 10 664 3401 340.1 Hawaii 11 714 3726 338.7 Louisiana-Monroe 10 630 3356 335.6 Wake Forest 10 679 3317 331.7 Charlotte 10 668 3297 329.7 Mississippi St. 10 610 3258 325.8 NC State 10 647 3244 324.4 Indiana 10 655 3243 324.3 Arizona St. 10 684 3236 323.6 Buffalo 10 710 3211 321.1 Vanderbilt 11 677 3521 320.1 San Diego St. 10 629 3197 319.7 FIU 10 634 3193 319.3 Minnesota 10 650 3186 318.6 Arkansas 10 649 3183 318.3 Bowling Green 10 591 3170 317.0 Nebraska 10 617 3131 313.1 Army 10 613 3114 311.4 Rutgers 10 614 3105 310.5 Pittsburgh 10 597 3103 310.3 Uconn 10 632 3102 310.2 Sam Houston St. 10 663 3096 309.6 Navy 9 552 2765 307.2 Nevada 10 661 3072 307.2 Michigan St. 10 630 3054 305.4 Wyoming 10 593 3016 301.6 BYU 10 623 3000 300.0 Northwestern 10 649 2953 295.3 Ball St. 10 635 2943 294.3 Akron 10 649 2845 284.5 Kent St. 10 635 2783 278.3 East Carolina 10 658 2729 272.9 E. Michigan 10 586 2618 261.8 Iowa 10 584 2430 243.0

