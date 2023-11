NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg LSU 9 605 4901 544.6 Oregon 9 626 4858 539.8 North Carolina 9…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg LSU 9 605 4901 544.6 Oregon 9 626 4858 539.8 North Carolina 9 675 4669 518.8 Washington 9 575 4582 509.1 Liberty 9 634 4509 501.0 Georgia 9 631 4437 493.0 Oklahoma 9 674 4410 490.0 Southern Cal 10 645 4861 486.1 Texas State 9 658 4363 484.8 UCF 9 616 4353 483.7 North Texas 9 670 4341 482.3 Mississippi 9 625 4310 478.9 Tennessee 9 634 4198 466.4 Georgia Tech 9 618 4188 465.3 SMU 9 658 4178 464.2 TCU 9 695 4154 461.6 Florida St. 9 592 4125 458.3 Texas 9 628 4111 456.8 Memphis 9 629 4093 454.8 South Florida 9 726 4083 453.7 Kansas St. 9 655 4077 453.0 Cincinnati 9 675 4071 452.3 Appalachian St. 9 651 4069 452.1 UAB 9 656 4058 450.9 Coastal Carolina 9 625 4016 446.2 Utah St. 9 642 4009 445.4 UCLA 9 655 4006 445.1 Georgia Southern 9 679 3970 441.1 Louisville 9 595 3967 440.8 Arizona 9 613 3958 439.8 Miami 9 608 3941 437.9 Oregon St. 9 581 3935 437.2 Troy 9 608 3934 437.1 Oklahoma St. 9 654 3912 434.7 Boise St. 9 625 3907 434.1 Kansas 9 565 3906 434.0 Missouri 9 595 3897 433.0 South Alabama 9 608 3886 431.8 Toledo 9 606 3885 431.7 James Madison 9 614 3829 425.4 New Mexico St. 10 588 4246 424.6 UNLV 9 624 3819 424.3 Michigan 9 562 3818 424.2 West Virginia 9 644 3775 419.4 Notre Dame 10 614 4180 418.0 Ohio St. 9 583 3758 417.6 Washington St. 9 614 3727 414.1 Boston College 9 673 3711 412.3 UTSA 9 652 3696 410.7 Texas Tech 9 667 3687 409.7 Florida 9 605 3685 409.4 California 9 663 3665 407.2 Fresno St. 9 640 3663 407.0 Louisiana-Lafayette 9 577 3650 405.6 Clemson 9 675 3618 402.0 Tulane 9 591 3615 401.7 Texas A&M 9 613 3611 401.2 Maryland 9 611 3581 397.9 San Jose St. 9 573 3576 397.3 Georgia St. 9 591 3549 394.3 Penn St. 9 681 3546 394.0 New Mexico 9 573 3537 393.0 Colorado St. 9 626 3526 391.8 Baylor 9 645 3521 391.2 Colorado 9 658 3507 389.7 Middle Tennessee 9 622 3497 388.6 Louisiana Tech 10 664 3833 383.3 Rice 9 561 3447 383.0 South Carolina 9 605 3444 382.7 W. Kentucky 9 593 3443 382.6 Alabama 9 567 3440 382.2 W. Michigan 9 674 3432 381.3 Jacksonville St. 10 751 3813 381.3 Houston 9 605 3429 381.0 Arkansas St. 9 584 3412 379.1 Wisconsin 9 646 3381 375.7 Southern Miss. 9 642 3319 368.8 Air Force 9 566 3313 368.1 Illinois 9 603 3295 366.1 FAU 9 609 3284 364.9 Old Dominion 9 567 3270 363.3 Tulsa 9 640 3270 363.3 UTEP 10 649 3620 362.0 Virginia 9 635 3257 361.9 N. Illinois 9 578 3254 361.6 Stanford 9 642 3245 360.6 Temple 9 628 3243 360.3 Umass 10 620 3595 359.5 Marshall 9 624 3232 359.1 Miami (Ohio) 9 528 3218 357.6 Auburn 9 573 3199 355.4 Virginia Tech 9 606 3187 354.1 Kentucky 9 500 3178 353.1 Syracuse 9 573 3177 353.0 Utah 9 615 3169 352.1 Ohio 9 613 3165 351.7 Wake Forest 9 632 3154 350.4 Hawaii 10 656 3429 342.9 Duke 9 526 3070 341.1 Purdue 9 627 3059 339.9 Cent. Michigan 9 599 3058 339.8 Louisiana-Monroe 9 563 3047 338.6 Iowa St. 9 553 3035 337.2 Mississippi St. 9 553 3021 335.7 Arizona St. 9 615 2986 331.8 Rutgers 9 573 2978 330.9 Vanderbilt 10 607 3287 328.7 Arkansas 9 597 2928 325.3 San Diego St. 9 572 2924 324.9 Buffalo 9 646 2916 324.0 FIU 9 559 2916 324.0 Charlotte 9 603 2906 322.9 Michigan St. 9 576 2872 319.1 NC State 9 580 2865 318.3 Nebraska 9 556 2862 318.0 Army 9 566 2845 316.1 Pittsburgh 9 548 2834 314.9 Indiana 9 579 2792 310.2 Uconn 9 566 2783 309.2 Minnesota 9 581 2779 308.8 Nevada 9 591 2725 302.8 Wyoming 9 532 2719 302.1 Navy 8 495 2402 300.2 Bowling Green 9 529 2694 299.3 Sam Houston St. 9 602 2683 298.1 BYU 9 557 2682 298.0 Ball St. 9 566 2642 293.6 Akron 9 584 2633 292.6 Northwestern 9 585 2629 292.1 East Carolina 9 590 2494 277.1 Kent St. 9 563 2425 269.4 E. Michigan 9 526 2363 262.6 Iowa 9 507 2028 225.3

