NCAA FBS Team Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Michigan 11 613 2583 234.8 Penn St. 11 639 2626 238.7 Ohio St. 11 697 2781 252.8 Air Force 11 631 2918 265.3 Ohio 11 625 2990 271.8 Notre Dame 11 692 3036 276.0 Iowa 11 774 3095 281.4 Texas A&M 11 655 3151 286.5 Georgia 11 667 3169 288.1 Clemson 11 690 3175 288.6 Rutgers 11 695 3266 296.9 UCLA 11 726 3286 298.7 Troy 11 695 3317 301.5 SMU 11 736 3372 306.5 Nebraska 11 720 3385 307.7 Oregon 11 704 3410 310.0 Alabama 11 705 3415 310.5 Utah 11 654 3441 312.8 South Alabama 11 682 3445 313.2 N. Illinois 11 692 3471 315.5 Louisville 11 671 3487 317.0 NC State 11 670 3498 318.0 Miami (Ohio) 11 723 3503 318.5 Florida St. 11 719 3554 323.1 Tulane 11 690 3563 323.9 Ball St. 11 684 3574 324.9 Virginia Tech 11 670 3580 325.5 Miami 11 697 3595 326.8 Oregon St. 11 703 3601 327.4 Akron 11 699 3633 330.3 James Madison 11 753 3636 330.5 Toledo 11 744 3649 331.7 East Carolina 11 710 3651 331.9 Maryland 11 738 3688 335.3 Wisconsin 11 744 3690 335.5 Iowa St. 11 736 3694 335.8 Bowling Green 11 681 3700 336.4 Texas 11 710 3703 336.6 Northwestern 11 730 3764 342.2 Arizona 11 711 3785 344.1 Kentucky 11 724 3826 347.8 San Jose St. 11 711 3845 349.5 Navy 10 644 3498 349.8 Liberty 11 721 3865 351.4 Tennessee 11 754 3878 352.5 Auburn 11 697 3882 352.9 Jacksonville St. 11 807 3884 353.1 Mississippi St. 11 714 3900 354.5 Arkansas 11 691 3916 356.0 Missouri 11 707 3939 358.1 Duke 11 759 3947 358.8 Kansas St. 11 744 3956 359.6 Charlotte 11 700 3987 362.5 New Mexico St. 12 773 4360 363.3 Pittsburgh 11 743 4021 365.5 Buffalo 11 687 4035 366.8 Army 11 679 4061 369.2 Minnesota 11 680 4074 370.4 Coastal Carolina 11 729 4079 370.8 UTSA 11 796 4079 370.8 Michigan St. 11 739 4096 372.4 Wyoming 11 778 4122 374.7 Arizona St. 11 734 4143 376.6 Illinois 11 789 4160 378.2 Mississippi 11 775 4160 378.2 Oklahoma 11 784 4163 378.5 Boston College 11 641 4164 378.5 Rice 11 748 4167 378.8 Wake Forest 11 719 4170 379.1 UTEP 11 690 4174 379.5 Kansas 11 722 4189 380.8 Syracuse 11 797 4198 381.6 Hawaii 12 746 4584 382.0 Texas Tech 11 782 4203 382.1 Fresno St. 11 762 4206 382.4 Marshall 11 751 4208 382.5 UNLV 11 729 4217 383.4 Purdue 11 736 4226 384.2 Louisiana-Lafayette 11 792 4239 385.4 Boise St. 11 699 4247 386.1 E. Michigan 11 769 4255 386.8 Kent St. 11 717 4261 387.4 Appalachian St. 11 749 4264 387.6 Indiana 11 732 4264 387.6 Georgia Southern 11 719 4265 387.7 Cincinnati 11 674 4271 388.3 West Virginia 11 731 4277 388.8 TCU 11 788 4293 390.3 FAU 11 808 4306 391.5 Old Dominion 11 810 4326 393.3 North Carolina 11 808 4361 396.5 W. Michigan 11 717 4361 396.5 Florida 11 654 4363 396.6 Washington St. 11 761 4367 397.0 Sam Houston St. 11 737 4368 397.1 New Mexico 11 650 4391 399.2 Washington 11 799 4416 401.5 Virginia 11 752 4419 401.7 South Carolina 11 790 4429 402.6 Utah St. 11 811 4448 404.4 UCF 11 765 4454 404.9 Middle Tennessee 11 787 4463 405.7 Colorado St. 11 804 4492 408.4 Texas State 11 770 4496 408.7 BYU 11 759 4509 409.9 LSU 11 732 4520 410.9 Cent. Michigan 11 711 4527 411.5 Baylor 11 706 4537 412.5 San Diego St. 11 737 4542 412.9 UAB 11 745 4576 416.0 Memphis 11 748 4591 417.4 Louisiana Tech 12 824 5018 418.2 California 11 778 4600 418.2 Houston 11 781 4611 419.2 Uconn 11 742 4613 419.4 Southern Miss. 11 682 4622 420.2 Umass 11 680 4710 428.2 Oklahoma St. 11 739 4751 431.9 Georgia Tech 11 777 4821 438.3 Southern Cal 12 853 5266 438.8 FIU 11 803 4833 439.4 W. Kentucky 11 817 4839 439.9 Vanderbilt 11 755 4842 440.2 Arkansas St. 11 789 4853 441.2 Temple 11 779 4856 441.5 Georgia St. 11 746 4870 442.7 Louisiana-Monroe 11 824 4886 444.2 Nevada 11 709 4903 445.7 Tulsa 11 756 4927 447.9 Stanford 11 781 5019 456.3 Colorado 11 805 5111 464.6 South Florida 11 793 5165 469.5 North Texas 11 815 5211 473.7

