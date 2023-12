NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Michigan 10 549 2321 232.1 Penn St. 10 581 2397 239.7 Air Force…

G Plays Yds Yds Pg Michigan 10 549 2321 232.1 Penn St. 10 581 2397 239.7 Air Force 10 568 2453 245.3 Ohio St. 10 649 2622 262.2 Ohio 10 571 2671 267.1 Clemson 10 621 2718 271.8 Notre Dame 10 635 2804 280.4 Iowa 10 704 2815 281.5 Georgia 10 612 2892 289.2 UCLA 10 660 2899 289.9 SMU 10 663 2908 290.8 Texas A&M 10 596 2909 290.9 Rutgers 10 642 2944 294.4 Troy 10 631 2969 296.9 Utah 10 597 2998 299.8 Louisville 10 606 3001 300.1 Nebraska 10 652 3069 306.9 Oregon 10 639 3094 309.4 Miami 10 626 3125 312.5 NC State 10 624 3149 314.9 Virginia Tech 10 596 3172 317.2 Alabama 10 649 3182 318.2 Miami (Ohio) 10 662 3225 322.5 South Alabama 10 626 3244 324.4 Toledo 10 663 3245 324.5 James Madison 10 680 3249 324.9 N. Illinois 10 643 3265 326.5 Bowling Green 10 624 3285 328.5 Iowa St. 10 669 3290 329.0 Akron 10 633 3318 331.8 Northwestern 10 653 3321 332.1 Wisconsin 10 681 3326 332.6 Florida St. 10 655 3328 332.8 Oregon St. 10 650 3329 332.9 Tulane 10 629 3329 332.9 Arizona 10 621 3347 334.7 Texas 10 657 3371 337.1 East Carolina 10 649 3375 337.5 Maryland 10 670 3397 339.7 Tennessee 10 683 3406 340.6 Missouri 10 641 3439 343.9 Auburn 10 632 3468 346.8 Liberty 10 659 3474 347.4 Ball St. 10 636 3477 347.7 Duke 10 688 3499 349.9 Arizona St. 10 665 3540 354.0 San Jose St. 10 646 3545 354.5 Kansas St. 10 687 3560 356.0 Kentucky 10 664 3569 356.9 Arkansas 10 632 3575 357.5 Charlotte 10 637 3607 360.7 Jacksonville St. 10 736 3615 361.5 Cincinnati 10 609 3637 363.7 Minnesota 10 613 3640 364.0 UTSA 10 718 3652 365.2 Mississippi St. 10 652 3654 365.4 Navy 9 584 3309 367.7 Army 10 628 3677 367.7 Fresno St. 10 690 3678 367.8 Michigan St. 10 659 3694 369.4 Pittsburgh 10 674 3696 369.6 Buffalo 10 635 3709 370.9 Coastal Carolina 10 665 3714 371.4 Texas Tech 10 710 3716 371.6 Wake Forest 10 655 3722 372.2 Hawaii 11 696 4112 373.8 UTEP 10 620 3747 374.7 Boston College 10 589 3760 376.0 New Mexico St. 11 728 4147 377.0 Oklahoma 10 720 3772 377.2 Wyoming 10 700 3777 377.7 Syracuse 10 740 3812 381.2 UNLV 10 658 3813 381.3 Marshall 10 679 3815 381.5 Florida 10 587 3855 385.5 Kansas 10 661 3858 385.8 Louisiana-Lafayette 10 724 3872 387.2 Kent St. 10 648 3873 387.3 Boise St. 10 627 3874 387.4 Illinois 10 724 3879 387.9 North Carolina 10 719 3895 389.5 Purdue 10 677 3897 389.7 Mississippi 10 707 3902 390.2 Sam Houston St. 10 665 3903 390.3 Indiana 10 660 3911 391.1 Appalachian St. 10 670 3917 391.7 Georgia Southern 10 656 3919 391.9 E. Michigan 10 697 3940 394.0 West Virginia 10 673 3945 394.5 TCU 10 717 3946 394.6 FAU 10 747 3970 397.0 Old Dominion 10 741 3972 397.2 W. Michigan 10 649 3975 397.5 Virginia 10 679 3982 398.2 Louisiana Tech 11 746 4390 399.1 Utah St. 10 745 4003 400.3 Baylor 10 643 4006 400.6 UCF 10 701 4008 400.8 Rice 10 692 4009 400.9 Texas State 10 713 4009 400.9 Middle Tennessee 10 715 4010 401.0 Washington 10 726 4099 409.9 Houston 10 703 4110 411.0 Washington St. 10 693 4112 411.2 South Carolina 10 728 4136 413.6 BYU 10 695 4141 414.1 Memphis 10 683 4147 414.7 Cent. Michigan 10 646 4150 415.0 LSU 10 668 4155 415.5 New Mexico 10 599 4161 416.1 Umass 10 607 4161 416.1 Colorado St. 10 731 4165 416.5 San Diego St. 10 688 4187 418.7 UAB 10 678 4198 419.8 Southern Miss. 10 610 4240 424.0 Georgia St. 10 693 4288 428.8 California 10 719 4311 431.1 Arkansas St. 10 696 4314 431.4 FIU 10 720 4323 432.3 Tulsa 10 678 4334 433.4 Temple 10 705 4351 435.1 Oklahoma St. 10 681 4358 435.8 Louisiana-Monroe 10 751 4388 438.8 Uconn 10 687 4389 438.9 Vanderbilt 11 755 4842 440.2 W. Kentucky 10 741 4462 446.2 Southern Cal 11 777 4912 446.5 Nevada 10 644 4489 448.9 South Florida 10 704 4522 452.2 Georgia Tech 10 719 4562 456.2 Stanford 10 697 4564 456.4 Colorado 10 740 4642 464.2 North Texas 10 738 4777 477.7

