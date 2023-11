NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Michigan 9 491 2083 231.4 Penn St. 9 527 2110 234.4 Air Force…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Michigan 9 491 2083 231.4 Penn St. 9 527 2110 234.4 Air Force 9 510 2156 239.6 Ohio 9 507 2376 264.0 Ohio St. 9 595 2441 271.2 Clemson 9 556 2464 273.8 Notre Dame 10 635 2804 280.4 SMU 9 599 2536 281.8 Georgia 9 542 2540 282.2 Utah 9 522 2541 282.3 Rutgers 9 565 2542 282.4 Louisville 9 538 2567 285.2 UCLA 9 591 2649 294.3 Troy 9 564 2660 295.6 Texas A&M 9 539 2672 296.9 Nebraska 9 586 2685 298.3 Iowa 9 663 2688 298.7 Oregon 9 579 2715 301.7 Miami 9 564 2803 311.4 Tulane 9 555 2852 316.9 Tennessee 9 608 2876 319.6 Virginia Tech 9 540 2910 323.3 Bowling Green 9 552 2927 325.2 Alabama 9 594 2929 325.4 James Madison 9 614 2930 325.6 South Alabama 9 561 2937 326.3 Duke 9 601 2962 329.1 N. Illinois 9 574 2964 329.3 Iowa St. 9 603 2972 330.2 Northwestern 9 584 2980 331.1 Texas 9 594 2984 331.6 NC State 9 577 2986 331.8 Toledo 9 603 2990 332.2 Florida St. 9 591 2993 332.6 Wisconsin 9 617 3002 333.6 Oregon St. 9 586 3005 333.9 Arizona 9 556 3008 334.2 Miami (Ohio) 9 597 3013 334.8 Minnesota 9 544 3036 337.3 Arkansas 9 556 3058 339.8 Akron 9 576 3082 342.4 Missouri 9 584 3089 343.2 Kentucky 9 600 3125 347.2 Maryland 9 609 3128 347.6 Florida 9 526 3154 350.4 Boston College 9 517 3160 351.1 Ball St. 9 579 3162 351.3 Michigan St. 9 593 3164 351.6 Charlotte 9 557 3177 353.0 Liberty 9 576 3194 354.9 East Carolina 9 581 3203 355.9 Auburn 9 580 3213 357.0 Fresno St. 9 629 3219 357.7 Kansas St. 9 605 3228 358.7 San Jose St. 9 574 3237 359.7 Arizona St. 9 607 3240 360.0 Indiana 9 589 3249 361.0 Jacksonville St. 10 736 3615 361.5 Mississippi St. 9 586 3258 362.0 Army 9 557 3282 364.7 Mississippi 9 646 3291 365.7 Pittsburgh 9 600 3297 366.3 West Virginia 9 595 3301 366.8 New Mexico St. 10 661 3710 371.0 Wake Forest 9 588 3343 371.4 Navy 8 518 2988 373.5 Texas Tech 9 640 3367 374.1 UTEP 10 620 3747 374.7 Wyoming 9 630 3380 375.6 Cincinnati 9 558 3396 377.3 Kent St. 9 586 3397 377.4 Sam Houston St. 9 597 3402 378.0 Hawaii 10 640 3797 379.7 UTSA 9 662 3423 380.3 Illinois 9 648 3428 380.9 E. Michigan 9 637 3432 381.3 Coastal Carolina 9 598 3434 381.6 Marshall 9 599 3436 381.8 Oklahoma 9 648 3442 382.4 TCU 9 643 3464 384.9 Buffalo 9 584 3473 385.9 Louisiana-Lafayette 9 645 3482 386.9 Purdue 9 608 3490 387.8 North Carolina 9 647 3516 390.7 UNLV 9 597 3516 390.7 Old Dominion 9 672 3521 391.2 Syracuse 9 691 3543 393.7 Kansas 9 592 3546 394.0 Georgia Southern 9 602 3549 394.3 Boise St. 9 570 3551 394.6 Baylor 9 572 3555 395.0 W. Michigan 9 586 3557 395.2 Virginia 9 620 3559 395.4 Louisiana Tech 10 685 3977 397.7 Rice 9 622 3628 403.1 Utah St. 9 675 3656 406.2 Appalachian St. 9 592 3657 406.3 Texas State 9 641 3662 406.9 Cent. Michigan 9 565 3666 407.3 LSU 9 588 3667 407.4 New Mexico 9 538 3677 408.6 BYU 9 633 3698 410.9 Washington 9 669 3717 413.0 UCF 9 637 3731 414.6 FAU 9 679 3732 414.7 Middle Tennessee 9 640 3733 414.8 Houston 9 632 3742 415.8 Umass 10 607 4161 416.1 Memphis 9 618 3756 417.3 San Diego St. 9 613 3760 417.8 Oklahoma St. 9 611 3766 418.4 Georgia St. 9 633 3779 419.9 Washington St. 9 636 3785 420.6 California 9 622 3828 425.3 UAB 9 621 3835 426.1 Southern Miss. 9 540 3850 427.8 Uconn 9 627 3886 431.8 Colorado St. 9 674 3892 432.4 FIU 9 657 3896 432.9 Temple 9 625 3900 433.3 South Carolina 9 658 3902 433.6 Vanderbilt 10 695 4355 435.5 Southern Cal 10 714 4360 436.0 Stanford 9 629 3966 440.7 Arkansas St. 9 631 3970 441.1 Tulsa 9 614 3977 441.9 Nevada 9 567 4015 446.1 Louisiana-Monroe 9 676 4042 449.1 Georgia Tech 9 638 4097 455.2 W. Kentucky 9 681 4105 456.1 South Florida 9 631 4133 459.2 Colorado 9 678 4221 469.0 North Texas 9 660 4225 469.4

