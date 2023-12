NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense G Att Cp DInt Yds Tds Pts Ohio St. 10 318 159 6 1498 7 93.06…

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts Ohio St. 10 318 159 6 1498 7 93.06 Michigan 10 247 129 12 1346 5 94.97 Notre Dame 10 281 145 14 1536 7 95.77 Iowa 10 347 194 9 1688 9 100.14 Clemson 10 304 164 12 1625 10 101.81 Florida St. 10 305 143 7 1935 6 102.08 Toledo 10 294 150 11 1729 9 103.04 Georgia 10 326 183 12 1813 11 106.62 Iowa St. 10 333 179 15 2043 14 110.15 Penn St. 10 263 151 10 1625 7 110.49 N. Illinois 10 263 150 9 1540 9 110.67 Oklahoma 10 352 198 17 2389 10 112.98 Rutgers 10 297 172 7 1662 12 113.54 Kansas St. 10 381 214 10 2370 12 113.56 Duke 10 314 192 8 1956 6 114.68 Utah 10 324 179 8 2142 9 115.01 SMU 10 298 171 9 1738 14 115.84 UCLA 10 355 211 11 2191 13 117.17 UCF 10 298 169 9 2048 8 117.26 Ohio 10 279 175 10 1718 9 117.93 NC State 10 322 185 14 2146 13 118.06 Louisville 10 301 164 11 2082 12 118.43 Troy 10 305 185 8 1949 9 118.82 Oregon 10 345 208 8 2147 12 119.41 Liberty 10 361 206 17 2346 19 119.60 Miami (Ohio) 10 320 192 7 2053 10 119.83 Wisconsin 10 320 192 10 1985 14 120.29 Alabama 10 319 191 9 2011 13 120.63 Coastal Carolina 10 324 181 12 2214 15 121.13 Fresno St. 10 330 185 14 2231 17 121.36 Nebraska 10 356 216 8 2273 13 121.86 James Madison 10 379 226 12 2633 12 122.10 Air Force 10 270 167 5 1593 12 122.37 Appalachian St. 10 302 183 11 2012 12 122.39 Miami 10 319 179 9 2265 12 122.53 Texas Tech 10 345 209 8 2243 13 122.99 Washington 10 405 242 11 2696 16 123.28 Auburn 10 282 167 11 1960 12 123.84 UTSA 10 358 207 7 2367 16 124.20 Texas 10 358 213 11 2470 14 124.21 Northwestern 10 286 181 7 1817 11 124.45 Virginia Tech 10 246 147 6 1612 11 124.68 Marshall 10 328 189 10 2163 18 125.03 Oregon St. 10 339 203 12 2305 16 125.49 E. Michigan 10 292 170 7 2048 12 125.90 Maryland 10 315 190 13 2182 15 125.96 Syracuse 10 350 213 7 2374 13 126.09 Akron 10 271 147 6 1825 17 127.08 North Carolina 10 343 213 12 2355 15 127.21 Tennessee 10 326 215 10 2275 9 127.55 San Jose St. 10 273 165 10 1834 15 127.68 San Diego St. 10 335 186 10 2530 15 127.77 TCU 10 331 194 7 2445 12 128.39 Wyoming 10 325 197 7 2127 17 128.54 Jacksonville St. 10 324 189 12 2485 13 128.59 Texas A&M 10 257 147 7 1876 13 129.76 Arizona St. 10 342 213 2 2170 16 129.85 Bowling Green 10 267 157 13 1910 17 130.16 UTEP 10 265 154 5 1946 12 130.97 Washington St. 10 339 211 6 2495 11 131.23 Utah St. 10 341 205 10 2303 21 131.31 W. Kentucky 10 314 186 10 2343 15 131.31 Louisiana Tech 11 300 167 5 2118 18 131.44 Tulane 10 349 228 11 2506 13 131.63 BYU 10 331 201 12 2335 19 131.67 Illinois 10 338 198 5 2336 19 132.23 New Mexico St. 11 365 224 4 2668 13 132.33 Virginia 10 310 195 7 2179 14 132.33 Sam Houston St. 10 283 175 6 2087 11 132.37 Army 10 245 148 7 1797 12 132.47 Georgia Southern 10 316 197 12 2421 13 132.68 Buffalo 10 284 179 11 1956 17 132.89 Purdue 10 314 171 6 2442 17 133.83 Arizona 10 312 191 2 2353 10 133.86 Charlotte 10 287 178 8 2097 14 133.92 Wake Forest 10 303 182 7 2249 15 134.13 Cincinnati 10 292 161 7 2250 17 134.28 FAU 10 344 217 9 2474 17 134.57 Georgia Tech 10 299 180 11 2322 15 134.63 Missouri 10 334 208 8 2324 19 134.71 West Virginia 10 343 200 9 2473 22 134.79 Mississippi 10 313 199 11 2367 14 134.83 UNLV 10 321 192 13 2568 16 135.36 Middle Tennessee 10 339 212 6 2431 17 135.78 Kansas 10 292 200 10 2250 9 136.54 Memphis 10 322 197 10 2422 18 136.60 Ball St. 10 311 193 3 2213 16 136.88 Kentucky 10 329 218 9 2413 16 138.45 East Carolina 10 296 177 5 2231 17 138.68 Minnesota 10 299 187 11 2266 18 138.71 LSU 10 312 190 9 2438 17 138.75 South Alabama 10 260 155 7 1994 16 138.96 North Texas 10 268 158 9 2119 17 139.59 FIU 10 319 194 6 2430 18 139.66 South Carolina 10 339 213 7 2684 15 139.81 Louisiana-Lafayette 10 300 191 8 2254 17 140.15 Rice 10 305 181 4 2404 16 140.24 Texas State 10 329 208 5 2482 17 140.60 Michigan St. 10 304 188 9 2354 19 141.59 Boston College 10 230 135 8 1872 15 141.63 UAB 10 290 186 8 2129 19 141.91 Indiana 10 292 176 8 2302 19 142.49 Hawaii 11 277 164 6 2151 19 142.74 Louisiana-Monroe 10 341 211 11 2682 22 142.78 Old Dominion 10 321 205 7 2421 20 143.42 Arkansas 10 261 159 10 2056 19 143.45 W. Michigan 10 315 191 8 2488 21 143.90 Boise St. 10 327 206 6 2718 15 144.29 Navy 9 264 176 8 2120 14 145.56 Pittsburgh 10 254 163 7 2127 13 145.89 Baylor 10 270 171 7 2137 18 146.63 Houston 10 314 211 8 2463 18 146.91 South Florida 10 367 221 9 3031 25 147.17 Vanderbilt 11 374 259 12 2906 22 147.51 Cent. Michigan 10 319 198 5 2641 19 148.13 Colorado 10 374 243 10 2920 26 148.15 Kent St. 10 280 168 6 2303 20 148.38 Oklahoma St. 10 299 179 9 2554 21 148.77 California 10 360 231 9 2893 25 149.59 Tulsa 10 339 219 8 2880 19 149.74 Mississippi St. 10 293 206 6 2219 18 150.10 Georgia St. 10 342 225 9 2824 21 150.15 Arkansas St. 10 324 224 4 2560 17 150.35 Colorado St. 10 314 226 7 2456 18 152.14 Florida 10 264 163 3 2255 17 152.47 Southern Cal 11 361 228 7 2907 28 152.52 Southern Miss. 10 263 155 8 2441 18 153.40 Uconn 10 322 221 5 2730 18 155.19 Umass 10 236 135 7 2075 22 155.89 Nevada 10 298 199 8 2637 20 157.89 Stanford 10 372 248 5 3142 27 158.88 Temple 10 271 172 2 2420 22 163.79 New Mexico 10 261 161 3 2431 22 165.44

