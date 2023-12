NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense G FG Pts Avg LSU 12 12 557 46.4 Oregon 12 10 543 45.2 Oklahoma 12 14 518…

Scoring Offense

G FG Pts Avg LSU 12 12 557 46.4 Oregon 12 10 543 45.2 Oklahoma 12 14 518 43.2 SMU 12 16 502 41.8 Southern Cal 12 10 502 41.8 Liberty 12 9 481 40.1 Memphis 12 12 476 39.7 Georgia 12 20 475 39.6 Notre Dame 12 14 469 39.1 Florida St. 12 15 465 38.8 Washington 12 11 456 38.0 Kansas St. 12 11 454 37.8 Michigan 12 12 451 37.6 Penn St. 12 18 446 37.2 North Carolina 12 21 439 36.6 Texas State 12 14 432 36.0 Alabama 12 18 429 35.8 Appalachian St. 12 16 429 35.8 UNLV 12 23 426 35.5 Toledo 12 10 423 35.2 James Madison 12 16 422 35.2 Texas 12 28 421 35.1 Mississippi 12 16 418 34.8 North Texas 12 16 414 34.5 Arizona 12 16 412 34.3 Texas A&M 12 23 410 34.2 Missouri 12 24 409 34.1 Utah St. 12 13 409 34.1 Oregon St. 12 13 406 33.8 Kansas 12 11 403 33.6 San Jose St. 12 10 400 33.3 Louisville 12 16 396 33.0 Ohio St. 12 15 394 32.8 UCF 12 12 390 32.5 Louisiana-Lafayette 12 13 387 32.2 Miami 12 21 385 32.1 Boise St. 12 18 384 32.0 UTSA 12 14 380 31.7 Washington St. 12 10 380 31.7 California 12 11 379 31.6 West Virginia 12 14 379 31.6 Tennessee 12 19 378 31.5 TCU 12 14 376 31.3 Georgia Tech 12 14 374 31.2 Georgia Southern 12 23 371 30.9 South Alabama 12 13 371 30.9 South Florida 12 10 370 30.8 Rice 12 8 363 30.2 Oklahoma St. 12 26 362 30.2 Fresno St. 12 21 359 29.9 UAB 12 11 359 29.9 Jacksonville St. 12 14 358 29.8 W. Kentucky 12 8 358 29.8 Troy 12 18 356 29.7 Maryland 12 13 355 29.6 Clemson 12 12 350 29.2 Kentucky 12 10 343 28.6 Virginia Tech 12 20 343 28.6 Florida 12 18 341 28.4 New Mexico St. 13 18 367 28.2 Colorado 12 14 338 28.2 Coastal Carolina 12 16 336 28.0 Tulane 12 19 335 27.9 Arkansas St. 12 15 333 27.8 Duke 12 15 333 27.8 Air Force 12 15 331 27.6 Auburn 12 13 327 27.2 Miami (Ohio) 12 23 327 27.2 New Mexico 12 10 327 27.2 NC State 12 16 322 26.8 Texas Tech 12 14 322 26.8 Arkansas 12 20 319 26.6 Bowling Green 12 12 316 26.3 Iowa St. 12 19 315 26.2 Colorado St. 12 15 313 26.1 Wyoming 12 10 313 26.1 South Carolina 12 12 312 26.0 Louisiana Tech 12 14 311 25.9 Georgia St. 12 8 309 25.8 UCLA 12 8 309 25.8 Syracuse 12 10 306 25.5 N. Illinois 12 13 303 25.2 Boston College 12 10 300 25.0 Illinois 12 14 294 24.5 Utah 12 16 294 24.5 Middle Tennessee 12 10 291 24.2 Cincinnati 12 15 289 24.1 Purdue 12 8 287 23.9 FAU 12 6 285 23.8 Houston 12 8 284 23.7 W. Michigan 12 9 284 23.7 Tulsa 12 17 281 23.4 Marshall 12 11 279 23.2 Virginia 12 18 279 23.2 Cent. Michigan 12 7 278 23.2 Southern Miss. 12 17 278 23.2 Umass 12 11 278 23.2 BYU 12 11 277 23.1 Baylor 12 18 277 23.1 Ohio 12 17 275 22.9 Old Dominion 12 14 275 22.9 Vanderbilt 12 7 274 22.8 Wisconsin 12 14 274 22.8 Northwestern 12 14 273 22.8 Rutgers 12 14 271 22.6 Indiana 12 11 266 22.2 Mississippi St. 12 17 262 21.8 Hawaii 13 14 278 21.4 Temple 12 7 253 21.1 Buffalo 12 11 251 20.9 Army 11 11 229 20.8 Stanford 12 23 247 20.6 San Diego St. 12 19 246 20.5 E. Michigan 12 12 244 20.3 Wake Forest 12 15 243 20.2 Minnesota 12 22 242 20.2 Pittsburgh 12 11 242 20.2 FIU 12 9 241 20.1 Sam Houston St. 12 11 240 20.0 UTEP 12 10 239 19.9 Uconn 12 10 229 19.1 Navy 11 7 201 18.3 Ball St. 12 15 219 18.2 Iowa 12 19 216 18.0 Nebraska 12 9 216 18.0 Arizona St. 12 11 213 17.8 Charlotte 12 11 210 17.5 East Carolina 12 18 208 17.3 Louisiana-Monroe 12 11 208 17.3 Nevada 12 15 208 17.3 Akron 12 9 195 16.2 Michigan St. 12 13 191 15.9 Kent St. 12 15 176 14.7

