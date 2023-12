NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Liberty 11 535 3,104 29 282.2 Air Force 11 611 3,103 31…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Liberty 11 535 3,104 29 282.2 Air Force 11 611 3,103 31 282.1 Jacksonville St. 11 545 2,702 31 245.6 UCF 11 452 2,575 25 234.1 West Virginia 11 498 2,562 29 232.9 LSU 11 377 2,408 30 218.9 Cincinnati 11 475 2,374 14 215.8 Boise St. 11 433 2,309 27 209.9 Army 11 527 2,299 19 209.0 Toledo 11 433 2,276 26 206.9 New Mexico St. 12 414 2,480 19 206.7 Tennessee 11 403 2,263 18 205.7 North Carolina 11 436 2,235 27 203.2 Navy 10 468 2,023 14 202.3 Kansas 11 426 2,224 26 202.2 UCLA 11 454 2,220 19 201.8 Kansas St. 11 439 2,187 27 198.8 Texas State 11 446 2,180 27 198.2 Boston College 11 480 2,179 20 198.1 Oregon 11 360 2,163 29 196.6 Georgia Tech 11 395 2,160 20 196.4 Auburn 11 436 2,137 19 194.3 Oregon St. 11 405 2,117 26 192.5 UNLV 11 454 2,071 33 188.3 Nebraska 11 448 2,053 16 186.6 North Texas 11 401 2,053 17 186.6 California 11 433 2,050 25 186.4 SMU 11 446 2,043 24 185.7 Louisville 11 411 2,041 25 185.5 South Florida 11 499 2,028 21 184.4 Tulsa 11 494 2,022 12 183.8 San Jose St. 11 364 2,001 27 181.9 New Mexico 11 393 1,975 22 179.5 Syracuse 11 430 1,975 19 179.5 Louisiana-Lafayette 11 391 1,972 19 179.3 Utah 11 458 1,967 16 178.8 Georgia 11 384 1,965 29 178.6 Georgia St. 11 424 1,962 21 178.4 Oklahoma 11 446 1,960 26 178.2 Duke 11 380 1,958 24 178.0 Texas 11 416 1,958 20 178.0 Penn St. 11 448 1,957 24 177.9 Clemson 11 439 1,944 20 176.7 Alabama 11 433 1,939 28 176.3 Mississippi 11 439 1,937 27 176.1 Utah St. 11 414 1,937 13 176.1 UTSA 11 435 1,921 23 174.6 Appalachian St. 11 419 1,908 16 173.5 N. Illinois 11 385 1,903 19 173.0 Michigan 11 420 1,881 31 171.0 Texas Tech 11 409 1,880 15 170.9 Miami 11 368 1,879 17 170.8 Virginia Tech 11 412 1,855 14 168.6 Purdue 11 415 1,847 19 167.9 South Alabama 11 398 1,843 24 167.5 Oklahoma St. 11 361 1,827 22 166.1 Cent. Michigan 11 418 1,810 20 164.5 Coastal Carolina 11 400 1,799 16 163.5 Southern Miss. 11 443 1,799 15 163.5 Notre Dame 11 361 1,797 21 163.4 Rutgers 11 427 1,795 19 163.2 Miami (Ohio) 11 394 1,787 19 162.5 Florida St. 11 362 1,785 28 162.3 Arkansas St. 11 403 1,783 19 162.1 Ball St. 11 419 1,783 15 162.1 Tulane 11 427 1,780 13 161.8 Missouri 11 400 1,765 21 160.5 W. Michigan 11 438 1,711 20 155.5 UAB 11 395 1,702 20 154.7 Wisconsin 11 376 1,698 19 154.4 Arizona 11 347 1,695 13 154.1 Old Dominion 11 407 1,695 10 154.1 Troy 11 393 1,686 12 153.3 UTEP 11 419 1,682 13 152.9 TCU 11 377 1,678 17 152.5 Minnesota 11 430 1,674 10 152.2 Mississippi St. 11 373 1,665 11 151.4 Florida 11 377 1,648 20 149.8 Umass 11 364 1,647 17 149.7 Wyoming 11 384 1,646 15 149.6 NC State 11 402 1,629 16 148.1 San Diego St. 11 401 1,625 14 147.7 Memphis 11 364 1,620 28 147.3 Charlotte 11 424 1,607 15 146.1 Louisiana-Monroe 11 373 1,602 6 145.6 Ohio St. 11 370 1,601 19 145.5 Texas A&M 11 390 1,601 19 145.5 Bowling Green 11 380 1,574 19 143.1 James Madison 11 393 1,561 14 141.9 Arkansas 11 431 1,541 8 140.1 Southern Cal 12 343 1,670 33 139.2 Kentucky 11 291 1,485 15 135.0 Nevada 11 418 1,480 13 134.5 Ohio 11 392 1,459 12 132.6 Wake Forest 11 439 1,444 12 131.3 Buffalo 11 405 1,440 14 130.9 Middle Tennessee 11 356 1,440 11 130.9 Illinois 11 364 1,410 12 128.2 Georgia Southern 11 332 1,406 14 127.8 Uconn 11 349 1,399 12 127.2 Virginia 11 425 1,372 12 124.7 Louisiana Tech 12 381 1,495 20 124.6 Washington 11 293 1,369 23 124.5 Marshall 11 365 1,332 17 121.1 Houston 11 328 1,331 10 121.0 Iowa 11 386 1,324 10 120.4 Indiana 11 399 1,323 13 120.3 Iowa St. 11 339 1,301 13 118.3 Stanford 11 382 1,278 13 116.2 Baylor 11 376 1,259 12 114.5 FAU 11 345 1,232 14 112.0 W. Kentucky 11 290 1,223 12 111.2 Pittsburgh 11 324 1,180 10 107.3 E. Michigan 11 351 1,171 15 106.5 Maryland 11 321 1,170 16 106.4 Kent St. 11 406 1,159 7 105.4 Rice 11 314 1,140 19 103.6 East Carolina 11 348 1,135 11 103.2 BYU 11 323 1,122 12 102.0 Northwestern 11 390 1,115 11 101.4 Fresno St. 11 325 1,114 13 101.3 Arizona St. 11 332 1,110 15 100.9 Michigan St. 11 343 1,097 7 99.7 Vanderbilt 11 319 1,065 9 96.8 FIU 11 359 1,031 17 93.7 Temple 11 308 1,020 8 92.7 Colorado St. 11 303 1,006 9 91.5 Sam Houston St. 11 340 981 12 89.2 South Carolina 11 345 964 16 87.6 Washington St. 11 315 954 17 86.7 Akron 11 326 935 11 85.0 Colorado 11 341 790 12 71.8 Hawaii 12 300 824 5 68.7

