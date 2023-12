NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Liberty 10 484 2,780 25 278.0 Air Force 10 549 2,759 28…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Liberty 10 484 2,780 25 278.0 Air Force 10 549 2,759 28 275.9 UCF 10 412 2,337 23 233.7 LSU 10 354 2,239 28 223.9 Cincinnati 10 444 2,233 13 223.3 Jacksonville St. 10 485 2,180 24 218.0 Toledo 10 406 2,140 24 214.0 West Virginia 10 452 2,138 24 213.8 Tennessee 10 378 2,133 17 213.3 Auburn 10 410 2,072 19 207.2 Navy 9 418 1,849 13 205.4 New Mexico St. 11 377 2,247 18 204.3 Boston College 10 436 2,025 20 202.5 Oregon 10 327 2,023 29 202.3 Kansas St. 10 402 2,021 25 202.1 UCLA 10 409 2,021 18 202.1 Texas State 10 408 2,007 26 200.7 Kansas 10 385 1,990 23 199.0 North Carolina 10 404 1,987 25 198.7 Oregon St. 10 365 1,969 24 196.9 Boise St. 10 385 1,957 23 195.7 UNLV 10 421 1,957 31 195.7 Georgia Tech 10 358 1,954 18 195.4 Army 10 465 1,934 16 193.4 Louisiana-Lafayette 10 366 1,906 19 190.6 California 10 386 1,889 24 188.9 South Florida 10 460 1,888 19 188.8 SMU 10 404 1,885 21 188.5 Louisville 10 377 1,879 23 187.9 Nebraska 10 408 1,858 15 185.8 Utah 10 421 1,849 16 184.9 Appalachian St. 10 392 1,839 16 183.9 Tulsa 10 451 1,839 11 183.9 Texas 10 382 1,835 20 183.5 San Jose St. 10 335 1,820 25 182.0 Oklahoma 10 412 1,816 25 181.6 Georgia St. 10 393 1,814 20 181.4 Mississippi 10 402 1,810 26 181.0 Georgia 10 344 1,809 28 180.9 Duke 10 352 1,799 23 179.9 Utah St. 10 372 1,773 13 177.3 Syracuse 10 389 1,760 16 176.0 North Texas 10 354 1,754 15 175.4 Michigan 10 375 1,731 28 173.1 Virginia Tech 10 396 1,731 13 173.1 Penn St. 10 409 1,723 21 172.3 Miami 10 342 1,720 14 172.0 Clemson 10 384 1,697 17 169.7 UTSA 10 393 1,697 19 169.7 Rutgers 10 385 1,696 19 169.6 Tulane 10 395 1,696 13 169.6 Coastal Carolina 10 385 1,694 16 169.4 Southern Miss. 10 402 1,694 15 169.4 Texas Tech 10 380 1,690 14 169.0 W. Michigan 10 420 1,687 20 168.7 Oklahoma St. 10 326 1,673 19 167.3 Notre Dame 10 331 1,660 20 166.0 Cent. Michigan 10 385 1,648 19 164.8 South Alabama 10 352 1,646 23 164.6 New Mexico 10 342 1,630 20 163.0 Alabama 10 400 1,624 23 162.4 N. Illinois 10 335 1,616 17 161.6 Miami (Ohio) 10 358 1,607 17 160.7 Minnesota 10 401 1,604 10 160.4 UTEP 10 388 1,593 12 159.3 Missouri 10 368 1,588 19 158.8 TCU 10 347 1,578 13 157.8 Arizona 10 323 1,577 12 157.7 Old Dominion 10 372 1,561 10 156.1 Memphis 10 342 1,558 26 155.8 Umass 10 343 1,549 16 154.9 Purdue 10 361 1,544 17 154.4 Wisconsin 10 336 1,542 17 154.2 Troy 10 357 1,538 11 153.8 Florida St. 10 325 1,537 23 153.7 Charlotte 10 393 1,523 14 152.3 Southern Cal 11 321 1,667 32 151.5 James Madison 10 360 1,500 13 150.0 Wyoming 10 351 1,493 12 149.3 Arkansas St. 10 363 1,492 12 149.2 Ball St. 10 367 1,483 11 148.3 Bowling Green 10 345 1,479 17 147.9 NC State 10 355 1,443 14 144.3 UAB 10 349 1,443 17 144.3 San Diego St. 10 360 1,442 13 144.2 Mississippi St. 10 328 1,427 10 142.7 Texas A&M 10 347 1,426 17 142.6 Louisiana-Monroe 10 327 1,410 6 141.0 Florida 10 337 1,387 18 138.7 Ohio St. 10 335 1,386 17 138.6 Kentucky 10 264 1,363 14 136.3 Nevada 10 375 1,347 12 134.7 Illinois 10 341 1,345 11 134.5 Louisiana Tech 11 356 1,451 20 131.9 Ohio 10 351 1,311 9 131.1 Wake Forest 10 403 1,310 11 131.0 Buffalo 10 361 1,309 13 130.9 Marshall 10 345 1,293 17 129.3 Iowa St. 10 318 1,292 13 129.2 Georgia Southern 10 298 1,287 13 128.7 Washington 10 268 1,259 22 125.9 Middle Tennessee 10 321 1,255 10 125.5 Arkansas 10 377 1,218 7 121.8 Iowa 10 350 1,210 9 121.0 Virginia 10 384 1,202 12 120.2 Houston 10 300 1,201 9 120.1 FAU 10 315 1,200 14 120.0 Uconn 10 314 1,193 12 119.3 Stanford 10 358 1,177 13 117.7 Maryland 10 288 1,155 13 115.5 W. Kentucky 10 259 1,150 11 115.0 Kent St. 10 380 1,130 7 113.0 Indiana 10 353 1,113 12 111.3 Baylor 10 336 1,111 11 111.1 East Carolina 10 326 1,101 11 110.1 E. Michigan 10 317 1,070 12 107.0 Fresno St. 10 303 1,067 11 106.7 Michigan St. 10 310 1,021 7 102.1 Northwestern 10 356 1,016 9 101.6 Arizona St. 10 314 999 14 99.9 Pittsburgh 10 291 983 8 98.3 Vanderbilt 11 319 1,065 9 96.8 Temple 10 287 965 7 96.5 FIU 10 336 955 16 95.5 South Carolina 10 312 914 16 91.4 BYU 10 285 905 11 90.5 Rice 10 272 900 17 90.0 Sam Houston St. 10 309 898 10 89.8 Akron 10 285 860 9 86.0 Colorado St. 10 269 837 8 83.7 Washington St. 10 283 827 14 82.7 Colorado 10 300 699 11 69.9 Hawaii 11 266 757 5 68.8

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.