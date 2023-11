NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 9 502 2,558 27 284.2 Liberty 9 439 2,550 23…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 9 502 2,558 27 284.2 Liberty 9 439 2,550 23 283.3 Tennessee 9 355 2,050 17 227.8 UCF 9 361 2,044 20 227.1 Toledo 9 373 2,039 20 226.6 Cincinnati 9 396 2,029 11 225.4 Jacksonville St. 10 485 2,180 24 218.0 West Virginia 9 411 1,962 23 218.0 LSU 9 319 1,910 24 212.2 Boston College 9 407 1,901 18 211.2 Oregon 9 296 1,883 28 209.2 Kansas St. 9 365 1,841 23 204.6 UCLA 9 372 1,838 18 204.2 Georgia Tech 9 325 1,837 17 204.1 New Mexico St. 10 341 2,031 16 203.1 Texas State 9 360 1,808 23 200.9 North Carolina 9 360 1,792 22 199.1 UNLV 9 375 1,792 28 199.1 Kansas 9 340 1,783 22 198.1 Navy 8 371 1,580 11 197.5 Louisiana-Lafayette 9 334 1,776 18 197.3 South Florida 9 408 1,753 18 194.8 Army 9 424 1,744 15 193.8 Boise St. 9 343 1,738 20 193.1 Utah 9 394 1,734 14 192.7 Auburn 9 355 1,718 17 190.9 Tulsa 9 418 1,717 11 190.8 California 9 350 1,712 22 190.2 Louisville 9 346 1,699 22 188.8 Oregon St. 9 325 1,692 18 188.0 Georgia St. 9 346 1,675 20 186.1 Nebraska 9 368 1,675 14 186.1 Texas 9 341 1,670 18 185.6 Rutgers 9 362 1,662 19 184.7 Mississippi 9 357 1,631 24 181.2 North Texas 9 321 1,622 14 180.2 Oklahoma St. 9 301 1,621 19 180.1 Duke 9 309 1,620 20 180.0 Oklahoma 9 370 1,595 22 177.2 Appalachian St. 9 353 1,594 13 177.1 Miami 9 308 1,589 14 176.6 SMU 9 346 1,567 17 174.1 Penn St. 9 374 1,559 20 173.2 Texas Tech 9 336 1,554 13 172.7 W. Michigan 9 375 1,536 18 170.7 Tulane 9 360 1,533 12 170.3 Georgia 9 309 1,509 23 167.7 New Mexico 9 311 1,507 18 167.4 San Jose St. 9 292 1,507 23 167.4 Coastal Carolina 9 341 1,506 14 167.3 Michigan 9 329 1,504 25 167.1 UTSA 9 350 1,498 17 166.4 Notre Dame 10 331 1,660 20 166.0 Minnesota 9 374 1,489 10 165.4 TCU 9 319 1,485 12 165.0 Utah St. 9 328 1,481 12 164.6 Florida St. 9 294 1,480 21 164.4 Alabama 9 361 1,465 19 162.8 Southern Miss. 9 349 1,465 12 162.8 Memphis 9 311 1,457 23 161.9 Troy 9 328 1,456 10 161.8 Wisconsin 9 312 1,456 16 161.8 James Madison 9 337 1,454 13 161.6 South Alabama 9 312 1,447 22 160.8 N. Illinois 9 306 1,442 15 160.2 Old Dominion 9 331 1,442 10 160.2 Clemson 9 340 1,437 16 159.7 Cent. Michigan 9 349 1,435 18 159.4 Southern Cal 10 296 1,594 29 159.4 UTEP 10 388 1,593 12 159.3 Miami (Ohio) 9 318 1,421 15 157.9 Umass 10 343 1,549 16 154.9 Syracuse 9 323 1,378 14 153.1 Arkansas St. 9 327 1,376 12 152.9 Wyoming 9 318 1,372 10 152.4 Arizona 9 296 1,370 10 152.2 Virginia Tech 9 345 1,368 9 152.0 Louisiana-Monroe 9 296 1,344 6 149.3 Missouri 9 317 1,333 17 148.1 UAB 9 319 1,328 17 147.6 Wake Forest 9 385 1,303 11 144.8 Charlotte 9 354 1,300 9 144.4 Ball St. 9 323 1,297 10 144.1 San Diego St. 9 328 1,297 11 144.1 Mississippi St. 9 292 1,294 10 143.8 Bowling Green 9 306 1,289 12 143.2 Kentucky 9 240 1,268 12 140.9 Louisiana Tech 10 330 1,346 18 134.6 Florida 9 295 1,210 14 134.4 Georgia Southern 9 274 1,210 13 134.4 Ohio St. 9 303 1,209 15 134.3 Ohio 9 321 1,196 7 132.9 Buffalo 9 320 1,195 12 132.8 Purdue 9 317 1,191 13 132.3 Illinois 9 306 1,190 9 132.2 Texas A&M 9 302 1,180 14 131.1 FAU 9 284 1,179 13 131.0 NC State 9 305 1,175 12 130.6 Nevada 9 333 1,164 11 129.3 Washington 9 235 1,134 20 126.0 Marshall 9 312 1,124 13 124.9 Middle Tennessee 9 285 1,116 10 124.0 Uconn 9 289 1,114 12 123.8 Arkansas 9 345 1,098 7 122.0 Stanford 9 326 1,095 12 121.7 Virginia 9 348 1,082 11 120.2 Houston 9 277 1,062 9 118.0 Iowa St. 9 281 1,058 9 117.6 Kent St. 9 348 1,056 6 117.3 Maryland 9 262 1,054 13 117.1 Iowa 9 304 1,031 8 114.6 Baylor 9 301 1,026 11 114.0 East Carolina 9 288 1,022 10 113.6 W. Kentucky 9 228 999 10 111.0 Fresno St. 9 272 984 11 109.3 Indiana 9 310 951 9 105.7 E. Michigan 9 282 929 10 103.2 Michigan St. 9 281 927 7 103.0 Arizona St. 9 284 925 13 102.8 Pittsburgh 9 270 923 8 102.6 FIU 9 300 908 16 100.9 Northwestern 9 318 887 8 98.6 Temple 9 261 856 7 95.1 Rice 9 244 853 17 94.8 Vanderbilt 10 277 935 9 93.5 Akron 9 262 824 9 91.6 South Carolina 9 288 778 13 86.4 Sam Houston St. 9 276 754 6 83.8 BYU 9 247 717 11 79.7 Washington St. 9 246 702 12 78.0 Colorado St. 9 225 654 6 72.7 Colorado 9 270 622 9 69.1 Hawaii 10 237 636 4 63.6

