NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg North Texas 11 513 2841 33 258.3 Louisiana Tech 12 506 2794…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg North Texas 11 513 2841 33 258.3 Louisiana Tech 12 506 2794 32 232.8 Georgia Tech 11 462 2446 25 222.4 Umass 11 422 2410 27 219.1 W. Kentucky 11 458 2225 21 202.3 FIU 11 455 2216 17 201.5 Temple 11 480 2190 23 199.1 UCF 11 432 2150 24 195.5 UAB 11 409 2124 29 193.1 Boston College 11 392 2085 25 189.5 Utah St. 11 452 2052 24 186.5 Southern Miss. 11 392 2037 27 185.2 Nevada 11 380 2021 20 183.7 Southern Cal 12 461 2204 21 183.7 UTEP 11 390 1986 23 180.5 Army 11 398 1985 15 180.5 Baylor 11 403 1969 25 179.0 E. Michigan 11 446 1967 19 178.8 Appalachian St. 11 401 1963 21 178.5 Virginia 11 397 1962 24 178.4 BYU 11 398 1950 13 177.3 Hawaii 12 452 2114 25 176.2 Vanderbilt 11 381 1936 21 176.0 Oklahoma St. 11 410 1934 15 175.8 Buffalo 11 387 1933 17 175.7 Arkansas St. 11 410 1927 19 175.2 San Jose St. 11 414 1894 20 172.2 Sam Houston St. 11 413 1889 23 171.7 Memphis 11 403 1883 20 171.2 Kent St. 11 420 1870 28 170.0 Coastal Carolina 11 403 1865 11 169.5 LSU 11 387 1865 21 169.5 Colorado 11 398 1849 22 168.1 Marshall 11 397 1849 16 168.1 Colorado St. 11 460 1842 17 167.5 San Diego St. 11 382 1838 19 167.1 Louisiana-Monroe 11 447 1833 16 166.6 Texas State 11 424 1818 23 165.3 Cincinnati 11 363 1811 19 164.6 Northwestern 11 421 1807 19 164.3 Houston 11 424 1800 24 163.6 Fresno St. 11 411 1792 13 162.9 North Carolina 11 431 1787 19 162.5 Florida 11 355 1777 18 161.5 New Mexico 11 360 1777 21 161.5 Kansas 11 406 1774 24 161.3 W. Michigan 11 384 1774 21 161.3 Louisiana-Lafayette 11 460 1766 20 160.5 Tulsa 11 386 1753 23 159.4 Charlotte 11 392 1750 18 159.1 N. Illinois 11 398 1749 19 159.0 Virginia Tech 11 397 1748 20 158.9 Uconn 11 394 1737 20 157.9 Pittsburgh 11 463 1732 19 157.5 Mississippi 11 440 1727 18 157.0 Auburn 11 387 1721 13 156.5 Wyoming 11 409 1717 11 156.1 South Florida 11 379 1715 25 155.9 Duke 11 415 1713 14 155.7 Texas Tech 11 405 1711 15 155.5 Washington St. 11 395 1708 25 155.3 Rice 11 418 1689 17 153.5 Indiana 11 401 1685 17 153.2 Old Dominion 11 454 1670 12 151.8 Middle Tennessee 11 407 1668 19 151.6 Cent. Michigan 11 368 1657 21 150.6 Illinois 11 422 1657 16 150.6 TCU 11 426 1649 16 149.9 Syracuse 11 427 1644 14 149.5 Georgia St. 11 374 1633 15 148.5 Georgia Southern 11 375 1632 23 148.4 West Virginia 11 361 1613 14 146.6 Toledo 11 404 1611 14 146.5 Wake Forest 11 382 1608 12 146.2 Oklahoma 11 406 1601 11 145.5 Arkansas 11 394 1595 10 145.0 Akron 11 396 1594 21 144.9 Minnesota 11 349 1589 15 144.5 UNLV 11 399 1589 17 144.5 Stanford 11 372 1583 24 143.9 FAU 11 435 1580 12 143.6 South Carolina 11 416 1574 19 143.1 Purdue 11 397 1554 22 141.3 Washington 11 361 1551 17 141.0 Michigan St. 11 401 1550 12 140.9 Mississippi St. 11 400 1540 13 140.0 Florida St. 11 384 1536 11 139.6 Wisconsin 11 401 1536 10 139.6 California 11 383 1519 22 138.1 Rutgers 11 384 1516 11 137.8 Bowling Green 11 384 1511 13 137.4 Arizona St. 11 356 1510 13 137.3 UTSA 11 399 1425 13 129.5 Kansas St. 11 347 1424 10 129.5 New Mexico St. 12 389 1544 15 128.7 Notre Dame 11 390 1402 12 127.5 Missouri 11 347 1376 7 125.1 Iowa St. 11 370 1370 8 124.5 Maryland 11 400 1365 11 124.1 Navy 10 342 1223 9 122.3 Clemson 11 349 1341 13 121.9 Boise St. 11 342 1320 18 120.0 East Carolina 11 403 1318 12 119.8 Miami (Ohio) 11 386 1303 10 118.5 Alabama 11 365 1297 9 117.9 Ball St. 11 351 1293 14 117.5 South Alabama 11 386 1292 8 117.5 Tennessee 11 397 1287 12 117.0 SMU 11 387 1232 8 112.0 Liberty 11 319 1226 8 111.5 Georgia 11 311 1209 10 109.9 Kentucky 11 368 1206 13 109.6 Ohio St. 11 360 1194 3 108.5 Iowa 11 380 1192 2 108.4 Jacksonville St. 11 437 1171 12 106.5 Oregon St. 11 336 1134 9 103.1 NC State 11 318 1127 10 102.5 Texas A&M 11 364 1126 5 102.4 Ohio 11 325 1115 7 101.4 Arizona 11 346 1112 16 101.1 Troy 11 351 1086 8 98.7 Louisville 11 331 1078 11 98.0 Oregon 11 312 1058 8 96.2 Miami 11 341 1022 13 92.9 Michigan 11 335 990 6 90.0 Air Force 11 331 974 9 88.5 Utah 11 297 974 13 88.5 Nebraska 11 336 952 8 86.5 Texas 11 320 910 6 82.7 Penn St. 11 360 871 9 79.2 Tulane 11 310 855 9 77.7 UCLA 11 327 711 3 64.6 James Madison 11 328 685 9 62.3

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.