NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg North Texas 10 470 2658 32 265.8 Georgia Tech 10 420 2240 22 224.0 W. Kentucky 10 427 2119 19 211.9 Umass 10 371 2086 23 208.6 UAB 10 388 2069 28 206.9 Louisiana Tech 11 446 2272 25 206.5 UCF 10 403 1960 23 196.0 Temple 10 434 1931 20 193.1 Appalachian St. 10 368 1905 20 190.5 FIU 10 401 1893 16 189.3 E. Michigan 10 405 1892 17 189.2 Boston College 10 359 1888 23 188.8 Army 10 383 1880 15 188.0 Baylor 10 373 1869 21 186.9 Nevada 10 346 1852 19 185.2 Southern Cal 11 416 2005 20 182.3 Sam Houston St. 10 382 1816 22 181.6 BYU 10 364 1806 12 180.6 Oklahoma St. 10 382 1804 14 180.4 Virginia 10 369 1803 23 180.3 UTEP 10 355 1801 22 180.1 Southern Miss. 10 347 1799 26 179.9 Hawaii 11 419 1961 22 178.3 Vanderbilt 11 381 1936 21 176.0 Arkansas St. 10 372 1754 18 175.4 Buffalo 10 351 1753 15 175.3 New Mexico 10 338 1730 19 173.0 Memphis 10 361 1725 17 172.5 N. Illinois 10 380 1725 19 172.5 Colorado 10 366 1722 19 172.2 LSU 10 356 1717 20 171.7 San Jose St. 10 373 1711 19 171.1 Colorado St. 10 417 1709 16 170.9 Louisiana-Monroe 10 410 1706 15 170.6 Utah St. 10 404 1700 20 170.0 Uconn 10 365 1659 20 165.9 San Diego St. 10 353 1657 17 165.7 Marshall 10 351 1652 15 165.2 Wyoming 10 375 1650 11 165.0 Houston 10 389 1647 21 164.7 Louisiana-Lafayette 10 424 1618 19 161.8 Washington St. 10 354 1617 24 161.7 Indiana 10 368 1609 17 160.9 Kansas 10 369 1608 22 160.8 Rice 10 387 1605 16 160.5 Florida 10 323 1600 16 160.0 Middle Tennessee 10 376 1579 18 157.9 Kent St. 10 368 1570 24 157.0 Pittsburgh 10 420 1569 19 156.9 Virginia Tech 10 350 1560 18 156.0 Old Dominion 10 420 1551 11 155.1 Duke 10 374 1543 14 154.3 Illinois 10 386 1543 15 154.3 North Carolina 10 376 1540 16 154.0 Mississippi 10 394 1535 18 153.5 Texas State 10 384 1527 16 152.7 Arkansas 10 371 1519 9 151.9 Toledo 10 369 1516 12 151.6 Charlotte 10 350 1510 16 151.0 Cent. Michigan 10 327 1509 18 150.9 Auburn 10 350 1508 12 150.8 Northwestern 10 367 1504 17 150.4 TCU 10 386 1501 15 150.1 Coastal Carolina 10 341 1500 8 150.0 Georgia Southern 10 340 1498 23 149.8 FAU 10 403 1496 12 149.6 Akron 10 362 1493 18 149.3 South Florida 10 337 1491 21 149.1 W. Michigan 10 334 1487 19 148.7 Texas Tech 10 365 1473 13 147.3 Wake Forest 10 352 1473 11 147.3 West Virginia 10 330 1472 13 147.2 Georgia St. 10 351 1464 13 146.4 Purdue 10 363 1455 20 145.5 Tulsa 10 339 1454 21 145.4 South Carolina 10 389 1452 18 145.2 Fresno St. 10 360 1447 11 144.7 Syracuse 10 390 1438 12 143.8 Mississippi St. 10 359 1435 13 143.5 Stanford 10 325 1422 23 142.2 California 10 359 1418 22 141.8 Washington 10 321 1403 15 140.3 Florida St. 10 350 1393 11 139.3 Cincinnati 10 317 1387 14 138.7 Oklahoma 10 368 1383 10 138.3 Bowling Green 10 357 1375 11 137.5 Minnesota 10 314 1374 13 137.4 Arizona St. 10 323 1370 13 137.0 New Mexico St. 11 363 1479 15 134.5 Wisconsin 10 361 1341 9 134.1 Michigan St. 10 355 1340 11 134.0 Navy 9 320 1189 9 132.1 UTSA 10 360 1285 11 128.5 Rutgers 10 345 1282 8 128.2 Notre Dame 10 354 1268 11 126.8 Ball St. 10 325 1264 14 126.4 South Alabama 10 366 1250 8 125.0 Iowa St. 10 336 1247 8 124.7 UNLV 10 337 1245 14 124.5 Maryland 10 355 1215 8 121.5 Kansas St. 10 306 1190 7 119.0 Miami (Ohio) 10 342 1172 9 117.2 Alabama 10 330 1171 8 117.1 SMU 10 365 1170 6 117.0 Boise St. 10 300 1156 18 115.6 Kentucky 10 335 1156 13 115.6 East Carolina 10 353 1144 11 114.4 Tennessee 10 357 1131 11 113.1 Jacksonville St. 10 412 1130 12 113.0 Liberty 10 298 1128 7 112.8 Iowa 10 357 1127 1 112.7 Ohio St. 10 331 1124 3 112.4 Missouri 10 307 1115 5 111.5 Clemson 10 317 1093 11 109.3 Georgia 10 286 1079 9 107.9 Texas A&M 10 339 1033 5 103.3 Oregon St. 10 311 1024 8 102.4 Troy 10 326 1020 8 102.0 NC State 10 302 1003 9 100.3 Arizona 10 309 994 16 99.4 Michigan 10 302 975 3 97.5 Ohio 10 292 953 6 95.3 Oregon 10 294 947 7 94.7 Louisville 10 305 919 8 91.9 Texas 10 299 901 6 90.1 Air Force 10 298 860 7 86.0 Miami 10 307 860 11 86.0 Utah 10 273 856 12 85.6 Tulane 10 280 823 9 82.3 Nebraska 10 296 796 6 79.6 Penn St. 10 318 772 9 77.2 UCLA 10 305 708 2 70.8 James Madison 10 301 616 9 61.6

