NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Oregon 12 438 343 4 4,217 41 351.42 Washington 12 443 291 9 4,146 33 345.50 Washington St. 12 510 340 9 4,042 27 336.83 LSU 12 366 255 4 4,011 41 334.25 Southern Cal 12 428 291 5 3,957 31 329.75 Oklahoma 12 408 284 6 3,862 32 321.83 TCU 12 503 319 15 3,746 27 312.17 Georgia 12 399 287 7 3,730 25 310.83 North Carolina 12 433 274 9 3,682 25 306.83 Colorado St. 12 501 311 18 3,678 24 306.50 North Texas 12 464 284 9 3,657 33 304.75 Arizona 12 426 308 10 3,654 34 304.50 Memphis 12 446 296 10 3,617 29 301.42 Georgia Southern 12 535 344 17 3,579 24 298.25 Colorado 12 475 323 4 3,536 29 294.67 SMU 12 384 231 6 3,510 31 291.67 UAB 12 427 306 13 3,470 22 289.17 W. Kentucky 12 483 300 12 3,455 33 287.92 James Madison 12 395 268 10 3,445 33 287.08 Maryland 12 451 297 12 3,418 25 284.83 Ohio St. 12 376 245 7 3,392 26 282.67 Texas State 12 400 272 9 3,370 24 280.83 Appalachian St. 12 401 254 9 3,344 34 278.67 South Carolina 12 412 283 8 3,336 21 278.00 Temple 12 508 283 16 3,320 23 276.67 Mississippi 12 354 230 6 3,319 23 276.58 Florida St. 12 385 242 2 3,317 25 276.42 Hawaii 13 537 337 15 3,593 27 276.38 Troy 12 394 242 5 3,285 28 273.75 Missouri 12 359 237 7 3,282 22 273.50 Fresno St. 12 475 305 11 3,277 26 273.08 Texas 12 385 257 8 3,265 20 272.08 South Florida 12 417 265 11 3,248 24 270.67 Coastal Carolina 12 377 253 9 3,202 21 266.83 Middle Tennessee 12 438 295 13 3,187 23 265.58 Oklahoma St. 12 482 287 13 3,185 13 265.42 South Alabama 12 392 268 10 3,179 24 264.92 Illinois 12 415 261 13 3,175 23 264.58 Miami 12 405 263 13 3,173 22 264.42 Rice 12 405 255 11 3,170 28 264.17 Baylor 12 442 263 7 3,156 15 263.00 Texas A&M 12 391 253 9 3,148 24 262.33 Utah St. 12 404 250 18 3,117 33 259.75 Florida 12 390 282 5 3,111 20 259.25 UCF 12 333 212 10 3,110 22 259.17 Louisiana Tech 12 422 268 11 3,108 16 259.00 Louisville 12 347 231 11 3,061 22 255.08 Tennessee 12 390 250 5 3,011 21 250.92 Virginia 12 396 248 14 3,010 19 250.83 UTSA 12 415 268 12 2,997 23 249.75 Notre Dame 12 332 212 9 2,973 28 247.75 Kansas St. 12 395 244 10 2,957 28 246.42 Oregon St. 12 352 205 7 2,953 25 246.08 Houston 12 407 260 13 2,897 24 241.75 UNLV 12 332 210 8 2,839 14 236.58 Stanford 12 425 233 10 2,796 11 233.00 Georgia Tech 12 366 224 16 2,784 26 232.00 Alabama 12 279 179 6 2,778 21 231.50 Boise St. 12 336 192 11 2,755 18 229.58 FIU 12 383 220 12 2,752 12 229.33 UCLA 12 382 218 14 2,749 21 229.08 Iowa St. 12 341 219 8 2,739 20 228.25 Clemson 12 433 272 8 2,705 20 225.42 Michigan 12 285 211 5 2,697 21 224.75 Vanderbilt 12 390 217 12 2,684 23 223.67 Marshall 12 391 253 17 2,682 12 223.50 Arkansas St. 12 340 192 8 2,681 15 223.42 Kansas 12 283 181 8 2,672 18 222.67 Sam Houston St. 12 448 282 12 2,671 15 222.58 Louisiana-Lafayette 12 340 225 9 2,662 23 221.83 Texas Tech 12 427 257 17 2,653 21 221.08 Tulane 12 311 195 6 2,653 24 221.08 San Jose St. 12 345 214 4 2,638 20 219.83 Toledo 12 307 200 8 2,629 25 219.08 New Mexico 12 353 198 10 2,615 17 217.92 UTEP 12 330 178 12 2,612 13 217.67 New Mexico St. 13 333 203 8 2,826 24 217.38 Pittsburgh 12 360 192 12 2,592 17 216.00 FAU 12 412 265 15 2,586 19 215.50 California 12 401 236 13 2,575 21 214.58 Umass 12 348 212 11 2,569 14 214.08 Indiana 12 367 215 10 2,548 18 212.33 Purdue 12 392 234 10 2,534 15 211.17 W. Michigan 12 393 247 9 2,534 13 211.17 Virginia Tech 12 336 192 5 2,531 21 210.92 Ohio 12 367 228 9 2,527 15 210.58 Arizona St. 12 440 243 14 2,524 8 210.33 Cincinnati 12 360 218 11 2,508 21 209.00 Wisconsin 12 429 254 5 2,484 11 207.00 BYU 12 396 220 9 2,465 17 205.42 Tulsa 12 334 190 19 2,456 20 204.67 Penn St. 12 372 226 1 2,452 27 204.33 West Virginia 12 308 166 7 2,446 17 203.83 Kentucky 12 347 195 10 2,445 23 203.75 Liberty 12 254 143 5 2,437 29 203.08 Georgia St. 12 345 230 7 2,415 17 201.25 Old Dominion 12 339 191 10 2,409 19 200.75 Northwestern 12 350 217 8 2,401 18 200.08 Michigan St. 12 379 221 13 2,398 14 199.83 Akron 12 425 258 15 2,371 10 197.58 Wake Forest 12 321 193 11 2,366 14 197.17 NC State 12 350 210 11 2,355 19 196.25 Southern Miss. 12 363 188 8 2,288 15 190.67 Uconn 12 381 219 7 2,284 12 190.33 Boston College 12 343 193 13 2,270 15 189.17 Arkansas 12 323 207 8 2,250 22 187.50 N. Illinois 12 336 192 7 2,235 13 186.25 Bowling Green 12 320 193 14 2,228 16 185.67 Buffalo 12 394 212 11 2,223 14 185.25 Cent. Michigan 12 325 183 11 2,216 15 184.67 Mississippi St. 12 348 201 10 2,182 15 181.83 Duke 12 328 181 7 2,176 14 181.33 Miami (Ohio) 12 267 153 7 2,163 16 180.25 Louisiana-Monroe 12 345 177 13 2,098 15 174.83 Nevada 12 346 191 12 2,088 6 174.00 Syracuse 12 292 182 13 2,084 17 173.67 Utah 12 314 180 9 2,083 15 173.58 San Diego St. 12 319 202 10 2,061 10 171.75 Charlotte 12 328 186 16 2,013 7 167.75 Wyoming 12 277 168 6 2,007 20 167.25 Jacksonville St. 12 315 162 9 1,987 11 165.58 East Carolina 12 388 208 14 1,967 7 163.92 Kent St. 12 305 160 6 1,966 11 163.83 E. Michigan 12 328 185 10 1,903 10 158.58 Auburn 12 275 168 11 1,885 17 157.08 Minnesota 12 296 156 10 1,838 14 153.17 Rutgers 12 279 135 8 1,704 10 142.00 Ball St. 12 304 180 9 1,639 9 136.58 Nebraska 12 260 136 16 1,631 10 135.92 Iowa 12 291 143 9 1,481 9 123.42 Army 11 150 76 11 1,180 6 107.27 Navy 11 170 86 4 1,089 9 99.00 Air Force 12 100 52 6 1,060 6 88.33

