NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting G Yds Punts Net Iowa 11 3506 73 44.37 Vanderbilt 11 2456 52 44.12 Florida St. 11 2193…

Net Punting

G Yds Punts Net Iowa 11 3506 73 44.37 Vanderbilt 11 2456 52 44.12 Florida St. 11 2193 47 44.00 Miami (Ohio) 11 1906 42 43.71 Texas Tech 11 1954 42 43.48 Florida 11 1770 38 42.95 Oregon 11 1127 24 42.92 Boise St. 11 2317 47 42.85 San Diego St. 11 2331 51 42.16 Alabama 11 2175 46 42.11 Georgia 11 1113 26 42.04 Duke 11 2202 48 41.96 Michigan 11 1415 33 41.82 Washington St. 11 1881 42 41.81 Penn St. 11 1969 44 41.68 Cincinnati 11 1780 41 41.66 E. Michigan 11 2548 57 41.63 UNLV 11 1946 43 41.51 Tennessee 11 1934 45 41.42 South Carolina 11 2339 54 41.41 Maryland 11 1572 38 41.29 BYU 11 2913 60 41.25 Michigan St. 11 2645 60 41.12 Southern Cal 12 1833 42 41.02 Louisiana-Lafayette 11 1795 43 41.00 West Virginia 11 1576 38 41.00 Tulane 11 1358 31 40.81 Auburn 11 2378 53 40.77 Tulsa 11 2347 56 40.73 Texas 11 1468 33 40.73 North Texas 11 1545 37 40.70 Miami 11 1701 40 40.48 Kansas 11 1126 28 40.43 Virginia Tech 11 2337 54 40.35 Minnesota 11 2341 55 40.29 Colorado 11 2788 64 40.23 Colorado St. 11 2177 51 40.16 UCLA 11 1804 42 40.07 LSU 11 744 18 40.06 Houston 11 2009 48 40.02 Oklahoma St. 11 2218 53 39.94 Arkansas 11 2511 53 39.92 Jacksonville St. 11 2504 61 39.84 Utah 11 2160 48 39.79 Wisconsin 11 2183 52 39.75 Louisiana Tech 12 2423 54 39.74 Clemson 11 2210 51 39.69 South Florida 11 1906 46 39.65 Wyoming 11 2297 53 39.55 Navy 10 2859 65 39.49 Memphis 11 1755 41 39.39 Washington 11 1253 31 39.35 Ohio St. 11 1678 39 39.31 Uconn 11 2574 58 39.29 Buffalo 11 2214 53 39.28 UTSA 11 1817 44 39.27 Missouri 11 1528 37 39.22 Syracuse 11 2425 52 39.21 East Carolina 11 2669 64 39.08 Rutgers 11 1957 49 39.02 Louisville 11 1695 41 38.98 San Jose St. 11 1617 38 38.95 Wake Forest 11 2369 57 38.91 South Alabama 11 1509 38 38.89 Cent. Michigan 11 2481 57 38.82 New Mexico St. 12 1693 42 38.76 N. Illinois 11 1867 46 38.70 Mississippi St. 11 1993 50 38.60 Indiana 11 2381 53 38.49 California 11 1983 44 38.48 Texas A&M 11 1503 37 38.46 James Madison 11 2085 51 38.45 Nebraska 11 2076 51 38.29 Texas State 11 1364 34 38.18 Iowa St. 11 2417 55 38.16 Air Force 11 1280 32 38.16 Fresno St. 11 1827 45 38.16 Louisiana-Monroe 11 2583 63 38.10 Oklahoma 11 1568 38 38.08 Illinois 11 2147 51 38.02 Notre Dame 11 1653 37 38.00 FIU 11 2622 67 37.94 Troy 11 1752 43 37.93 FAU 11 2281 54 37.91 TCU 11 1342 33 37.85 Kansas St. 11 1738 41 37.73 W. Kentucky 11 2150 53 37.64 Georgia Tech 11 1693 41 37.63 NC State 11 2705 63 37.59 UTEP 11 2006 47 37.55 Baylor 11 1469 34 37.53 Nevada 11 2572 62 37.48 Middle Tennessee 11 2681 62 37.35 Kentucky 11 1899 48 37.04 UAB 11 1508 36 36.89 Northwestern 11 2464 64 36.78 Utah St. 11 2324 54 36.63 Arkansas St. 11 2159 49 36.57 Liberty 11 1144 29 36.55 Appalachian St. 11 1650 43 36.51 Boston College 11 1720 45 36.47 Purdue 11 2298 57 36.35 Pittsburgh 11 2479 58 36.31 North Carolina 11 1414 38 36.26 Southern Miss. 11 2184 55 36.20 Marshall 11 2361 56 36.20 UCF 11 1363 33 36.18 Bowling Green 11 1682 43 36.16 Temple 11 1674 43 36.12 Charlotte 11 2515 56 36.04 Sam Houston St. 11 2911 71 36.03 Toledo 11 1357 37 36.00 Army 11 1424 37 35.92 Arizona St. 11 1967 51 35.90 Mississippi 11 1477 36 35.86 Oregon St. 11 1325 33 35.73 Rice 11 1829 46 35.70 Hawaii 12 2246 58 35.64 Georgia Southern 11 1669 43 35.63 Ball St. 11 2303 55 35.58 Akron 11 2252 61 35.57 SMU 11 1405 34 35.56 Arizona 11 1281 32 35.53 Ohio 11 1691 42 35.36 Virginia 11 2428 58 35.28 Stanford 11 2170 52 35.10 Old Dominion 11 2235 56 34.84 Georgia St. 11 2187 53 34.83 Coastal Carolina 11 1261 32 34.56 Kent St. 11 2656 69 33.99 New Mexico 11 2021 48 33.42 W. Michigan 11 2061 53 32.89 Umass 11 2093 52 31.08

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.