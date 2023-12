NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting G Yds Punts Net Iowa 10 3093 65 44.17 Vanderbilt 11 2456 52 44.12 Florida St. 10 2013…

Net Punting

G Yds Punts Net Iowa 10 3093 65 44.17 Vanderbilt 11 2456 52 44.12 Florida St. 10 2013 43 43.98 Boise St. 10 1987 40 43.62 Miami (Ohio) 10 1684 37 43.62 Duke 10 2033 44 43.61 Texas Tech 10 1860 40 43.30 Oregon 10 1127 24 42.92 Florida 10 1636 35 42.80 Alabama 10 2086 44 42.45 San Diego St. 10 2283 50 42.44 Michigan 10 1179 28 41.93 Georgia 10 1025 24 41.88 Tennessee 10 1694 39 41.85 Tulane 10 1276 29 41.83 Louisiana-Lafayette 10 1593 38 41.63 Cincinnati 10 1529 35 41.63 Washington St. 10 1654 37 41.59 E. Michigan 10 2363 53 41.53 Tulsa 10 2044 48 41.40 Penn St. 10 1865 42 41.19 West Virginia 10 1520 37 41.14 Southern Cal 11 1745 40 40.88 BYU 10 2725 56 40.86 South Carolina 10 1987 46 40.80 Michigan St. 10 2441 56 40.68 Auburn 10 2188 49 40.63 Navy 9 2548 57 40.63 Jacksonville St. 10 2419 58 40.62 Utah 10 2054 45 40.58 North Texas 10 1337 32 40.56 Texas 10 1297 29 40.45 UNLV 10 1614 36 40.36 Colorado St. 10 2024 47 40.32 Houston 10 1769 42 40.31 Kansas 10 1007 25 40.28 Minnesota 10 2057 48 40.25 UCLA 10 1650 38 40.24 Virginia Tech 10 2128 49 40.20 Miami 10 1481 35 40.14 LSU 10 744 18 40.06 Maryland 10 1540 36 40.03 Louisiana Tech 11 2122 47 39.96 Oklahoma St. 10 2076 50 39.90 Colorado 10 2382 55 39.76 Arkansas 10 2383 50 39.76 Wisconsin 10 1998 48 39.75 South Florida 10 1637 39 39.69 Iowa St. 10 2236 51 39.69 Memphis 10 1623 38 39.42 Wake Forest 10 2186 53 39.40 Buffalo 10 1960 47 39.32 Uconn 10 2398 54 39.31 Nebraska 10 1900 46 39.26 Clemson 10 1925 45 39.24 Washington 10 1077 27 39.07 Syracuse 10 2300 49 39.06 San Jose St. 10 1542 36 39.03 Missouri 10 1363 33 38.97 New Mexico St. 11 1613 40 38.92 UTSA 10 1646 40 38.92 Georgia Tech 10 1578 37 38.89 Wyoming 10 2142 50 38.82 Ohio St. 10 1581 37 38.81 South Alabama 10 1328 34 38.74 Texas State 10 1200 30 38.70 N. Illinois 10 1751 43 38.70 East Carolina 10 2400 58 38.69 Rutgers 10 1785 45 38.67 Mississippi St. 10 1784 45 38.64 Cent. Michigan 10 2309 53 38.64 Louisville 10 1518 37 38.54 Oklahoma 10 1384 34 38.50 FAU 10 2134 50 38.36 Notre Dame 10 1589 35 38.34 Kansas St. 10 1607 37 38.32 James Madison 10 1866 46 38.30 Middle Tennessee 10 2454 57 38.30 Louisiana-Monroe 10 2362 57 38.26 California 10 1766 39 38.26 Baylor 10 1377 32 38.22 FIU 10 2345 60 38.22 Illinois 10 1922 46 38.11 TCU 10 1342 33 37.85 Fresno St. 10 1584 39 37.79 Troy 10 1517 38 37.79 NC State 10 2447 57 37.70 W. Kentucky 10 2013 50 37.66 Indiana 10 2147 48 37.65 Texas A&M 10 1242 31 37.48 UTEP 10 1873 44 37.36 Air Force 10 936 24 37.25 Arkansas St. 10 2050 47 37.13 Nevada 10 2398 58 37.07 Marshall 10 2059 49 36.96 Utah St. 10 2068 48 36.88 Northwestern 10 2207 57 36.79 Liberty 10 1144 29 36.55 Southern Miss. 10 1889 48 36.48 Temple 10 1522 39 36.46 UAB 10 1346 32 36.44 Georgia Southern 10 1520 38 36.39 Kentucky 10 1670 43 36.37 Bowling Green 10 1508 38 36.34 Boston College 10 1569 41 36.34 Charlotte 10 2257 50 36.34 Purdue 10 2168 54 36.33 Appalachian St. 10 1458 38 36.26 SMU 10 1288 31 36.16 Pittsburgh 10 2349 55 36.13 Akron 10 2092 57 36.00 Army 10 1382 36 35.75 Oregon St. 10 1278 32 35.72 Mississippi 10 1389 34 35.68 Arizona St. 10 1848 48 35.67 UCF 10 1232 30 35.67 Sam Houston St. 10 2577 63 35.63 Rice 10 1755 44 35.61 North Carolina 10 1204 33 35.52 Ball St. 10 2172 52 35.46 Georgia St. 10 2085 50 35.42 Arizona 10 1150 29 35.38 Coastal Carolina 10 1178 29 35.28 Toledo 10 1184 33 35.12 Hawaii 11 2034 53 35.00 Ohio 10 1517 38 34.61 Virginia 10 2210 53 34.60 Old Dominion 10 1980 50 34.26 New Mexico 10 1911 45 34.07 Stanford 10 1909 46 33.96 Kent St. 10 2322 61 33.64 W. Michigan 10 1767 45 33.31 Umass 10 1852 47 29.60

