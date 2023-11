NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting G Yds Punts Net Vanderbilt 10 2135 44 45.07 Duke 9 1836 39 44.67 Iowa 9 2950 62…

Net Punting

G Yds Punts Net Vanderbilt 10 2135 44 45.07 Duke 9 1836 39 44.67 Iowa 9 2950 62 43.85 Miami (Ohio) 9 1441 32 43.53 Boise St. 9 1893 38 43.45 Florida St. 9 1670 36 43.44 Texas Tech 9 1628 35 43.43 Oregon 9 1086 23 43.00 Michigan 9 1030 23 42.87 Florida 9 1454 31 42.45 Alabama 9 1950 41 42.24 Tulsa 9 1848 43 42.12 Georgia 9 984 23 41.91 San Diego St. 9 2036 45 41.82 E. Michigan 9 2126 48 41.77 Cincinnati 9 1400 32 41.72 Kansas 9 875 21 41.67 North Texas 9 1143 27 41.59 Washington St. 9 1570 35 41.57 Texas 9 1140 25 41.56 Tennessee 9 1432 33 41.52 Tulane 9 1012 23 41.26 Louisiana-Lafayette 9 1416 34 41.09 BYU 9 2507 52 41.06 Michigan St. 9 2118 48 40.96 Arkansas 9 2032 42 40.95 South Carolina 9 1870 43 40.93 Southern Cal 10 1583 36 40.92 Navy 8 2423 54 40.81 Auburn 9 2112 47 40.74 Jacksonville St. 10 2419 58 40.62 Utah 9 1848 40 40.60 West Virginia 9 1272 31 40.55 Louisiana Tech 10 1994 44 40.48 Maryland 9 1428 33 40.45 Minnesota 9 1884 44 40.43 Colorado St. 9 1815 42 40.43 UCLA 9 1470 34 40.35 Penn St. 9 1620 37 40.32 Kansas St. 9 1418 33 40.30 LSU 9 707 17 40.24 Miami 9 1138 28 40.14 Wisconsin 9 1790 43 40.14 Virginia Tech 9 2043 47 40.11 Oklahoma St. 9 1836 44 40.09 South Florida 9 1528 36 39.97 Memphis 9 1543 36 39.92 UNLV 9 1520 33 39.91 Clemson 9 1807 42 39.71 Washington 9 915 23 39.70 Syracuse 9 2102 45 39.62 Houston 9 1538 37 39.62 Georgia Tech 9 1359 31 39.58 Rutgers 9 1466 36 39.56 Colorado 9 2107 49 39.55 South Alabama 9 1116 28 39.54 Buffalo 9 1886 45 39.53 N. Illinois 9 1615 39 39.46 Wake Forest 9 1904 46 39.39 Iowa St. 9 2053 47 39.38 Uconn 9 2257 51 39.35 Missouri 9 1253 30 39.17 Nebraska 9 1811 44 39.16 Wyoming 9 1910 44 39.11 FAU 9 1867 43 39.09 Mississippi St. 9 1631 41 38.83 New Mexico St. 10 1491 37 38.78 Oklahoma 9 1270 31 38.71 Coastal Carolina 9 1085 26 38.62 UTSA 9 1516 37 38.57 San Jose St. 9 1332 31 38.55 FIU 9 2069 53 38.49 Nevada 9 2021 49 38.49 Illinois 9 1801 43 38.42 East Carolina 9 2192 53 38.42 Ohio St. 9 1452 34 38.38 Notre Dame 10 1589 35 38.34 James Madison 9 1784 44 38.32 California 9 1539 34 38.29 Cent. Michigan 9 2085 48 38.19 Fresno St. 9 1350 33 38.18 W. Kentucky 9 1923 47 38.17 Louisiana-Monroe 9 2180 53 38.17 Marshall 9 1816 43 38.05 Louisville 9 1344 33 37.94 TCU 9 1192 29 37.90 NC State 9 2297 54 37.89 Middle Tennessee 9 2241 52 37.88 Indiana 9 1997 44 37.75 Air Force 9 905 23 37.52 Baylor 9 1209 28 37.50 UTEP 10 1873 44 37.36 Texas State 9 978 25 37.36 Utah St. 9 1789 42 37.24 Texas A&M 9 1155 29 37.10 SMU 9 1248 30 37.10 Arkansas St. 9 1900 43 37.09 Troy 9 1298 33 37.00 Kentucky 9 1418 37 36.59 Rice 9 1437 36 36.56 Purdue 9 2030 50 36.48 Boston College 9 1342 35 36.37 Temple 9 1372 35 36.34 Northwestern 9 1998 52 36.33 Bowling Green 9 1398 35 36.31 Southern Miss. 9 1718 44 36.18 Sam Houston St. 9 2351 57 36.18 Liberty 9 1010 26 36.12 Appalachian St. 9 1305 34 36.03 Georgia Southern 9 1289 32 36.00 Charlotte 9 2131 47 35.98 Hawaii 10 1935 49 35.84 Akron 9 1839 51 35.82 UAB 9 1128 27 35.81 Arizona 9 881 23 35.78 Pittsburgh 9 2131 50 35.78 Arizona St. 9 1606 42 35.74 Mississippi 9 1205 30 35.67 North Carolina 9 1166 32 35.59 Oregon St. 9 1158 29 35.59 Ball St. 9 2026 48 35.38 Virginia 9 2058 48 35.29 Army 9 1256 33 35.18 Toledo 9 1184 33 35.12 UCF 9 1099 27 34.70 Old Dominion 9 1812 45 34.36 Ohio 9 1380 35 33.66 Stanford 9 1756 42 33.62 New Mexico 9 1753 41 33.54 Kent St. 9 2130 57 33.53 Georgia St. 9 1658 41 33.12 W. Michigan 9 1536 40 32.90 Umass 10 1852 47 29.60

