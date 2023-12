NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns G No KRYd Avg Rutgers 11 4 139 34.75 Tulane 11 18 512 28.44 Florida St. 11 12…

Kickoff Returns

G No KRYd Avg Rutgers 11 4 139 34.75 Tulane 11 18 512 28.44 Florida St. 11 12 335 27.92 Marshall 11 26 712 27.38 Iowa St. 11 10 269 26.90 Notre Dame 11 19 498 26.21 Texas Tech 11 22 565 25.68 Arkansas St. 11 27 691 25.59 UNLV 11 25 632 25.28 Georgia 11 20 495 24.75 Arizona St. 11 28 683 24.39 Mississippi St. 11 22 535 24.32 Miami 11 29 702 24.21 Texas State 11 33 795 24.09 Penn St. 11 15 361 24.07 NC State 11 20 465 23.25 Alabama 11 21 486 23.14 Colorado 11 12 277 23.08 Wake Forest 11 23 528 22.96 Kentucky 11 18 413 22.94 Iowa 11 15 342 22.80 Southern Miss. 11 36 819 22.75 Appalachian St. 11 21 475 22.62 Fresno St. 11 29 655 22.59 Purdue 11 17 382 22.47 Virginia Tech 11 25 560 22.40 Nebraska 11 15 335 22.33 Auburn 11 25 558 22.32 E. Michigan 11 26 580 22.31 Louisiana-Lafayette 11 36 800 22.22 Colorado St. 11 25 554 22.16 Utah 11 18 398 22.11 Memphis 11 20 442 22.10 Georgia Southern 11 31 685 22.10 Northwestern 11 21 464 22.10 Washington St. 11 17 374 22.00 TCU 11 28 610 21.79 East Carolina 11 16 346 21.62 Houston 11 29 625 21.55 Arkansas 11 23 495 21.52 Troy 11 14 301 21.50 Washington 11 30 645 21.50 Toledo 11 34 727 21.38 Tulsa 11 12 255 21.25 Kent St. 11 38 807 21.24 Duke 11 16 338 21.12 Charlotte 11 21 443 21.10 Oklahoma 11 20 420 21.00 LSU 11 15 314 20.93 Rice 11 24 501 20.88 Kansas 11 22 459 20.86 UCF 11 13 271 20.85 Georgia Tech 11 20 415 20.75 UCLA 11 16 332 20.75 Liberty 11 21 435 20.71 Cent. Michigan 11 38 784 20.63 Oklahoma St. 11 24 494 20.58 San Diego St. 11 27 555 20.56 Wisconsin 11 20 410 20.50 Baylor 11 35 717 20.49 BYU 11 29 593 20.45 Vanderbilt 11 24 490 20.42 New Mexico St. 12 13 265 20.38 Bowling Green 11 22 448 20.36 Syracuse 11 16 323 20.19 Florida 11 15 302 20.13 Indiana 11 23 463 20.13 Louisville 11 10 201 20.10 W. Kentucky 11 22 439 19.95 Pittsburgh 11 19 379 19.95 Ohio St. 11 11 217 19.73 Maryland 11 21 413 19.67 UTEP 11 12 236 19.67 Army 11 10 196 19.60 West Virginia 11 15 293 19.53 Hawaii 12 21 410 19.52 North Texas 11 34 663 19.50 Clemson 11 9 175 19.44 W. Michigan 11 25 485 19.40 Missouri 11 19 368 19.37 Boise St. 11 26 502 19.31 Utah St. 11 16 308 19.25 Louisiana Tech 12 29 558 19.24 Oregon St. 11 22 417 18.95 Uconn 11 31 587 18.94 Kansas St. 11 15 283 18.87 Air Force 11 4 74 18.50 Illinois 11 18 333 18.50 James Madison 11 18 333 18.50 UAB 11 30 555 18.50 Southern Cal 12 29 536 18.48 Akron 11 32 591 18.47 FAU 11 23 424 18.43 Virginia 11 18 330 18.33 Tennessee 11 12 219 18.25 Navy 10 17 310 18.24 Wyoming 11 9 164 18.22 Ohio 11 12 218 18.17 South Florida 11 20 363 18.15 Texas 11 20 360 18.00 Georgia St. 11 19 340 17.89 Umass 11 35 626 17.89 North Carolina 11 7 125 17.86 FIU 11 26 464 17.85 Temple 11 34 603 17.74 Michigan St. 11 17 301 17.71 Sam Houston St. 11 21 367 17.48 Old Dominion 11 25 436 17.44 Nevada 11 26 449 17.27 New Mexico 11 28 483 17.25 Texas A&M 11 15 258 17.20 Ball St. 11 25 429 17.16 South Alabama 11 15 256 17.07 UTSA 11 16 271 16.94 SMU 11 15 254 16.93 California 11 20 332 16.60 Cincinnati 11 15 249 16.60 South Carolina 11 19 312 16.42 Mississippi 11 18 290 16.11 Louisiana-Monroe 11 24 384 16.00 Middle Tennessee 11 11 176 16.00 N. Illinois 11 23 363 15.78 Oregon 11 17 265 15.59 Jacksonville St. 11 2 31 15.50 Miami (Ohio) 11 17 263 15.47 Boston College 11 18 276 15.33 Stanford 11 18 276 15.33 Buffalo 11 32 490 15.31 San Jose St. 11 15 223 14.87 Coastal Carolina 11 25 361 14.44 Minnesota 11 17 242 14.24 Arizona 11 10 142 14.20 Michigan 11 15 208 13.87

