NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns

G No KRYd Avg Rutgers 10 3 110 36.67 Marshall 10 23 684 29.74 Iowa St. 10 9 256 28.44 Tulane 10 18 512 28.44 Florida St. 10 12 335 27.92 Notre Dame 10 18 472 26.22 Mississippi St. 10 20 522 26.10 Texas Tech 10 19 494 26.00 UNLV 10 24 620 25.83 Arizona St. 10 25 639 25.56 Miami 10 25 633 25.32 Georgia 10 19 470 24.74 Auburn 10 20 491 24.55 Iowa 10 13 319 24.54 Appalachian St. 10 18 441 24.50 Purdue 10 12 294 24.50 Texas State 10 29 702 24.21 Penn St. 10 14 337 24.07 E. Michigan 10 22 524 23.82 Alabama 10 18 428 23.78 Wake Forest 10 20 474 23.70 Fresno St. 10 24 559 23.29 NC State 10 20 465 23.25 Troy 10 12 277 23.08 Kentucky 10 17 391 23.00 UTEP 10 10 230 23.00 East Carolina 10 14 321 22.93 Memphis 10 18 412 22.89 Houston 10 26 587 22.58 Georgia Southern 10 30 672 22.40 Nebraska 10 14 312 22.29 UCLA 10 13 289 22.23 Louisiana-Lafayette 10 34 755 22.21 Colorado St. 10 25 554 22.16 Charlotte 10 20 443 22.15 Utah 10 18 398 22.11 Virginia Tech 10 21 462 22.00 Georgia Tech 10 18 395 21.94 TCU 10 24 525 21.88 Arkansas St. 10 23 501 21.78 Kent St. 10 33 718 21.76 Northwestern 10 20 435 21.75 Washington 10 26 557 21.42 Duke 10 11 235 21.36 Toledo 10 29 619 21.34 Tulsa 10 12 255 21.25 Cent. Michigan 10 31 658 21.23 Rice 10 23 485 21.09 Southern Miss. 10 33 692 20.97 Bowling Green 10 16 335 20.94 Florida 10 13 272 20.92 UCF 10 13 271 20.85 San Diego St. 10 25 521 20.84 Arkansas 10 19 395 20.79 Wisconsin 10 16 329 20.56 Pittsburgh 10 18 369 20.50 BYU 10 29 593 20.45 LSU 10 14 286 20.43 Oklahoma 10 19 388 20.42 Vanderbilt 11 24 490 20.42 Baylor 10 34 694 20.41 New Mexico St. 11 13 265 20.38 Kansas 10 21 425 20.24 W. Michigan 10 20 401 20.05 Oklahoma St. 10 21 419 19.95 Maryland 10 19 378 19.89 Indiana 10 22 437 19.86 James Madison 10 15 296 19.73 Ohio St. 10 11 217 19.73 Liberty 10 18 354 19.67 Army 10 10 196 19.60 Louisiana Tech 11 26 509 19.58 North Texas 10 30 587 19.57 Hawaii 11 21 410 19.52 Clemson 10 9 175 19.44 West Virginia 10 14 272 19.43 Virginia 10 17 330 19.41 Boise St. 10 26 502 19.31 Akron 10 30 577 19.23 Oregon St. 10 19 360 18.95 Uconn 10 30 568 18.93 Utah St. 10 15 284 18.93 Kansas St. 10 15 283 18.87 Missouri 10 18 338 18.78 FAU 10 21 389 18.52 Air Force 10 4 74 18.50 Illinois 10 18 333 18.50 UAB 10 30 555 18.50 South Florida 10 19 351 18.47 W. Kentucky 10 19 350 18.42 Tennessee 10 12 219 18.25 Navy 9 17 310 18.24 Wyoming 10 9 164 18.22 Cincinnati 10 13 235 18.08 UTSA 10 15 271 18.07 Southern Cal 11 27 484 17.93 Ohio 10 10 179 17.90 North Carolina 10 7 125 17.86 FIU 10 26 464 17.85 Georgia St. 10 17 300 17.65 Texas 10 17 300 17.65 Umass 10 33 582 17.64 Michigan St. 10 15 264 17.60 Temple 10 28 492 17.57 Sam Houston St. 10 18 314 17.44 Colorado 10 7 122 17.43 Ball St. 10 24 415 17.29 Old Dominion 10 24 415 17.29 New Mexico 10 28 483 17.25 Washington St. 10 16 276 17.25 Syracuse 10 11 188 17.09 South Alabama 10 15 256 17.07 Mississippi 10 17 290 17.06 Texas A&M 10 14 236 16.86 SMU 10 13 219 16.85 Nevada 10 24 404 16.83 Louisiana-Monroe 10 23 384 16.70 California 10 20 332 16.60 N. Illinois 10 22 363 16.50 South Carolina 10 19 312 16.42 Louisville 10 8 131 16.38 Michigan 10 12 195 16.25 Middle Tennessee 10 9 141 15.67 Oregon 10 17 265 15.59 Buffalo 10 30 465 15.50 Jacksonville St. 10 2 31 15.50 Boston College 10 17 262 15.41 Stanford 10 18 276 15.33 San Jose St. 10 14 203 14.50 Coastal Carolina 10 24 343 14.29 Minnesota 10 17 242 14.24 Arizona 10 10 142 14.20 Miami (Ohio) 10 15 211 14.07

