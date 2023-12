NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg J.Daniels, LSU 10 387 4082 408.2 M.Penix, Washington 10 386 3506 350.6 D.Maye,…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg J.Daniels, LSU 10 387 4082 408.2 M.Penix, Washington 10 386 3506 350.6 D.Maye, North Carolina 10 444 3421 342.1 D.Gabriel, Oklahoma 10 407 3406 340.6 C.Ward, Washington St. 10 506 3267 326.7 B.Nix, Oregon 10 370 3256 325.6 B.Brown, South Florida 10 500 3197 319.7 C.Beck, Georgia 10 362 3122 312.2 J.McCloud, James Madison 10 374 3097 309.7 S.Henigan, Memphis 10 441 3093 309.3 S.Sanders, Colorado 10 527 3093 309.3 C.Williams, Southern Cal 11 438 3390 308.2 E.Warner, Temple 8 371 2452 306.5 J.Zeno, UAB 9 403 2752 305.8 H.King, Georgia Tech 10 401 3001 300.1 B.Cook, Missouri 10 377 2974 297.4 C.Morris, TCU 6 244 1762 293.7 J.Dart, Mississippi 10 358 2933 293.3 S.Rattler, South Carolina 10 421 2929 292.9 J.Aguilar, Appalachian St. 10 370 2916 291.6 N.Vattiato, Middle Tennessee 10 468 2911 291.1 D.Brin, Georgia Southern 10 495 2909 290.9 J.Travis, Florida St. 10 392 2894 289.4 K.Salter, Liberty 10 329 2889 288.9 B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 10 431 2862 286.2 Q.Ewers, Texas 8 286 2285 285.6 T.Tagovailoa, Maryland 10 433 2833 283.3 B.Shapen, Baylor 7 326 1978 282.6 C.Rogers, North Texas 10 423 2817 281.7 G.McCall, Coastal Carolina 7 277 1967 281.0 P.Stone, SMU 10 354 2793 279.3 A.Reed, W. Kentucky 10 430 2778 277.8 D.Smith, Houston 10 458 2746 274.6 J.Plumlee, UCF 7 231 1903 271.9 J.Raynor, Arkansas St. 8 294 2167 270.9 D.Pavia, New Mexico St. 11 388 2962 269.3 A.Colandrea, Virginia 6 224 1608 268.0 B.Schager, Hawaii 11 520 2939 267.2 J.Milroe, Alabama 9 303 2403 267.0 J.Daniels, Rice 9 312 2378 264.2 A.Swann, Vanderbilt 5 198 1318 263.6 G.Mertz, Florida 10 394 2632 263.2 T.Castellanos, Boston College 10 420 2630 263.0 K.McCord, Ohio St. 10 317 2630 263.0 T.Finley, Texas State 10 362 2627 262.7 C.Weigman, Texas A&M 4 131 1042 260.5 F.Harris, UTSA 8 315 2080 260.0 J.Daniels, Kansas 3 102 779 259.7 J.Milton, Tennessee 10 360 2584 258.4 M.Pratt, Tulane 8 271 2064 258.0 G.Watson, Troy 10 353 2570 257.0 D.Grainger, Georgia St. 10 383 2555 255.5 C.Bradley, South Alabama 9 316 2291 254.6 D.Finn, Toledo 11 365 2790 253.6 K.Shoemaker, Sam Houston St. 9 402 2252 250.2 W.Howard, Kansas St. 10 351 2477 247.7 M.Keene, Fresno St. 9 355 2219 246.6 J.Plummer, Louisville 10 326 2432 243.2 D.Uiagalelei, Oregon St. 10 304 2407 240.7 L.Altmyer, Illinois 9 364 2165 240.6 E.Jones, Cincinnati 10 403 2404 240.4 J.de Laura, Arizona 5 146 1200 240.0 B.Murphy, Louisiana-Monroe 3 113 718 239.3 G.Greene, West Virginia 9 296 2150 238.9 J.McCarthy, Michigan 10 259 2365 236.5 C.Klubnik, Clemson 10 441 2359 235.9 C.Fancher, Marshall 9 388 2121 235.7 S.Hartman, Notre Dame 10 299 2348 234.8 C.Cordeiro, San Jose St. 10 355 2336 233.6 H.Bachmeier, Louisiana Tech 8 285 1864 233.0 T.Van Dyke, Miami 9 276 2096 232.9 N.Kim, Michigan St. 5 187 1143 228.6 C.Davis, Umass 4 121 905 226.2 K.Jefferson, Arkansas 10 410 2260 226.0 J.Maiava, UNLV 10 283 2257 225.7 C.Legas, Utah St. 8 262 1793 224.1 T.Mordecai, Wisconsin 7 283 1568 224.0 T.Shough, Texas Tech 4 159 895 223.8 H.Card, Purdue 10 412 2230 223.0 B.Gabbert, Miami (Ohio) 8 236 1774 221.8 R.Becht, Iowa St. 10 334 2202 220.2 K.Rourke, Ohio 9 307 1973 219.2 A.Bowman, Oklahoma St. 10 345 2169 216.9 K.Jenkins, FIU 9 348 1949 216.6 G.Shrader, Syracuse 9 301 1934 214.9 D.Hopkins, New Mexico 9 276 1933 214.8 Z.Chriss, Louisiana-Lafayette 8 226 1714 214.2 J.Mayden, San Diego St. 10 366 2136 213.6 A.Daniels, Stanford 10 351 2131 213.1 D.Allar, Penn St. 10 373 2114 211.4 K.Slovis, BYU 8 295 1675 209.4 R.Leonard, Duke 7 223 1454 207.7 K.Drones, Virginia Tech 10 342 2066 206.6 W.Rogers, Mississippi St. 6 194 1237 206.2 D.Leary, Kentucky 10 319 2023 202.3 J.Retzlaff, BYU 2 96 404 202.0 H.Wolff, W. Michigan 7 233 1400 200.0 T.Bourguet, Arizona St. 7 237 1398 199.7 G.Wilson, Old Dominion 9 330 1777 197.4 T.Roberson, Uconn 9 311 1754 194.9 C.Snyder, Buffalo 10 393 1931 193.1 N.Fifita, Arizona 9 255 1737 193.0 J.Bauer, Cent. Michigan 10 340 1911 191.1 D.Irons, Akron 5 194 937 187.4 M.Griffis, Wake Forest 9 313 1681 186.8 P.Thorne, Auburn 10 296 1857 185.7 D.Richardson, FAU 9 311 1667 185.2 T.McClain, UCF 6 139 1111 185.2 M.Johnson, Texas A&M 8 241 1479 184.9 B.Wiles, Southern Miss. 10 337 1844 184.4 M.Morris, NC State 4 145 734 183.5 T.Muskett, Virginia 6 208 1097 182.8 A.Peasley, Wyoming 9 291 1643 182.6 B.Bryant, Northwestern 6 228 1091 181.8 R.Lombardi, N. Illinois 11 340 1980 180.0 C.McConnell, UTEP 5 126 900 180.0 J.Hoover, TCU 8 225 1433 179.1 F.Mendoza, California 6 174 1066 177.7 G.Wimsatt, Rutgers 10 313 1765 176.5 B.Daily, Army 9 271 1582 175.8 S.Robertson, Baylor 4 116 680 170.0 B.Sorsby, Indiana 8 256 1352 169.0 B.Armstrong, NC State 9 273 1515 168.3 M.Hillstead, Utah St. 6 171 999 166.5 C.Veilleux, Pittsburgh 7 208 1165 166.4 A.Kaliakmanis, Minnesota 10 309 1661 166.1 B.Morton, Texas Tech 7 215 1155 165.0 D.Moore, UCLA 8 208 1292 161.5 Z.Webb, Jacksonville St. 9 245 1452 161.3 J.Bean, Kansas 10 191 1602 160.2 A.Smith, E. Michigan 11 366 1756 159.6 B.Lewis, Nevada 10 313 1579 157.9 C.Bazelak, Bowling Green 9 251 1421 157.9 B.Barnes, Utah 9 231 1420 157.8 G.Hardison, UTEP 6 163 939 156.5 B.Locke, Wisconsin 5 169 775 155.0 T.Phommachanh, Umass 7 202 1078 154.0 J.Turner, Louisiana Tech 7 173 1072 153.1 C.Williams, Tulsa 9 189 1349 149.9 T.Green, Boise St. 10 217 1498 149.8 T.Jackson, Indiana 6 156 893 148.8 P.Jurkovec, Pittsburgh 6 151 878 146.3 M.Madsen, Boise St. 9 165 1311 145.7 H.Haarberg, Nebraska 10 277 1450 145.0 J.Wright, Louisiana-Monroe 10 256 1353 135.3 A.Flinn, East Carolina 10 307 1325 132.5 Z.Larrier, Air Force 10 195 1323 132.3 T.Bourguet, W. Michigan 6 139 778 129.7 K.Seals, Vanderbilt 9 207 1142 126.9 O.Gordon, Oklahoma St. 10 187 1250 125.0 O.Hampton, North Carolina 10 206 1236 123.6 J.Jones, Charlotte 9 211 1111 123.4 K.Semonza, Ball St. 4 99 490 122.5 S.Jackson, California 5 123 612 122.4 J.Undercuffler, Akron 9 218 1100 122.2 M.Carroll, Georgia St. 10 244 1206 120.6 D.Taylor, Minnesota 5 103 591 118.2 K.Vidal, Troy 10 211 1168 116.8 T.Brooks, Texas Tech 10 225 1166 116.6 B.Finley, California 5 105 583 116.6 A.Jeanty, Boise St. 8 157 921 115.1 J.Brooks, Texas 10 187 1139 113.9 T.Ivey, Charlotte 9 190 1016 112.9 J.Ott, California 9 172 1015 112.8 C.Schrader, Missouri 10 197 1124 112.4 M.Alaimo, Kent St. 8 201 885 110.6 B.Sullivan, Northwestern 8 174 874 109.2 A.Bianco, Nevada 7 116 758 108.3 R.Harvey, UCF 10 171 1082 108.2 E.Garbers, UCLA 8 118 863 107.9 P.Boone, Toledo 11 162 1173 106.6 Q.Cooley, Liberty 10 181 1066 106.6 I.Mahdi, Texas State 10 159 1050 105.0 N.Johnson, Utah 7 130 731 104.4 R.Ali, Marshall 9 173 932 103.6 D.Martinez, Oregon St. 10 155 1024 102.4 H.Waylee, Wyoming 7 122 715 102.1 K.Robinson, San Jose St. 9 130 919 102.1 K.Lynch-Adams, Umass 10 201 1014 101.4 M.Hughes, Tulane 10 185 1008 100.8 E.Bailey, TCU 10 186 1006 100.6 E.Vasko, Coastal Carolina 6 97 599 99.8 T.Lavatai, Navy 7 131 693 99.0 A.Estime, Notre Dame 10 163 988 98.8 A.Brown, N. Illinois 11 176 1075 97.7 J.Jordan, Louisville 10 141 976 97.6 F.Gore, Southern Miss. 10 199 970 97.0 D.Neal, Kansas 10 156 965 96.5 K.Monangai, Rutgers 10 181 942 94.2 B.Irving, Oregon 10 139 939 93.9 R.Davis, Kentucky 10 160 929 92.9 L.Smothers, Jacksonville St. 10 180 929 92.9 T.Henderson, Ohio St. 7 103 648 92.6 C.McNamara, Iowa 5 103 460 92.0 J.Buckley, W. Michigan 10 171 918 91.8 K.Kelly, Ball St. 10 189 914 91.4 T.Ulatowski, Kent St. 9 154 821 91.2 B.Watson, Memphis 10 152 909 90.9 J.White, Georgia Southern 9 140 817 90.8 L.Webb, South Alabama 10 162 890 89.0

