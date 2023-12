NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg L.Wester, FAU 10 93 1042 9.3 M.Washington, Virginia 10 88 1199 8.8…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg L.Wester, FAU 10 93 1042 9.3 M.Washington, Virginia 10 88 1199 8.8 L.Victor, Washington St. 9 73 723 8.1 T.Horton, Colorado St. 10 81 872 8.1 K.Hood, Georgia Southern 10 80 794 8.0 M.Nabers, LSU 10 72 1284 7.2 J.Hobert, Texas State 9 64 804 7.1 J.Cowing, Arizona 10 71 525 7.1 C.Lacy, South Alabama 10 71 1096 7.1 T.Vaughn, Utah St. 10 70 776 7.0 S.Atkins, South Florida 10 69 808 6.9 L.Burden, Missouri 10 68 984 6.8 I.Williams, Illinois 10 68 893 6.8 S.Harris, Louisiana Tech 11 74 735 6.7 N.Smith, Sam Houston St. 10 67 659 6.7 J.Cephus, UTSA 10 66 801 6.6 K.Womack, W. Michigan 10 66 623 6.6 M.Corley, W. Kentucky 9 59 735 6.6 P.Ashlock, Hawaii 11 72 726 6.5 X.Weaver, Colorado 10 65 867 6.5 T.Hunter, Colorado 7 45 532 6.4 E.Wilson, Florida 8 51 479 6.4 R.White, UNLV 10 63 1018 6.3 R.Pearsall, Florida 10 62 876 6.2 D.Stoops, Oklahoma 10 62 692 6.2 T.McMillan, Arizona 10 61 860 6.1 T.Franklin, Oregon 10 60 1093 6.0 X.Restrepo, Miami 10 60 683 6.0 E.Sarratt, James Madison 10 60 841 6.0 M.Harrison, Ohio St. 10 59 1063 5.9 X.Legette, South Carolina 10 59 1093 5.9 R.Odunze, Washington 10 59 1100 5.9 X.Worthy, Texas 10 59 757 5.9 D.Walker, North Carolina 6 35 600 5.8 E.Badger, Arizona St. 10 58 649 5.8 S.Brown, Houston 10 58 776 5.8 D.Burgess, Georgia Southern 10 58 601 5.8 J.Noel, Iowa St. 9 52 536 5.8 D.Holker, Colorado St. 10 57 710 5.7 W.Pauling, Wisconsin 10 56 596 5.6 B.Bowers, Georgia 8 44 601 5.5 J.Polk, Washington 10 55 943 5.5 J.Thrash, Louisville 9 49 734 5.4 J.Horn, Colorado 10 54 536 5.4 S.Pinckney, Coastal Carolina 10 54 763 5.4 J.Royals, Utah St. 10 54 821 5.4 T.Johnson, Oregon 10 53 725 5.3 K.Williams, Washington St. 10 53 712 5.3 E.McAlister, Boise St. 9 47 873 5.2 E.Ayomanor, Stanford 10 52 912 5.2 K.Lambert-Smith, Penn St. 10 52 651 5.2 R.Lewis, Georgia St. 10 52 727 5.2 B.Presley, Oklahoma St. 10 52 467 5.2 L.McCaffrey, Rice 10 51 768 5.1 B.Thomas, LSU 10 51 918 5.1 J.Barber, Troy 10 50 700 5.0 K.Concepcion, NC State 10 50 573 5.0 K.Mitchell, FIU 10 50 845 5.0 R.Taylor, Memphis 10 50 779 5.0 P.Brooks, Kansas St. 10 49 554 4.9 E.Metcalf, Middle Tennessee 10 49 583 4.9 S.White, Tennessee 10 49 609 4.9 S.Wiglusz, Ohio 9 44 519 4.9 J.Manjack, Houston 8 39 457 4.9 A.Armstrong, Arkansas 10 48 657 4.8 M.Fields, Virginia 10 48 648 4.8 X.Henderson, Cincinnati 10 48 648 4.8 J.Moss, Fresno St. 10 48 560 4.8 A.Thomas, UAB 10 48 424 4.8 S.McBride, Hawaii 11 52 839 4.7 J.Banks, Wake Forest 10 47 528 4.7 J.Brown, Coastal Carolina 10 47 605 4.7 J.Hunter, California 10 47 544 4.7 J.Kelly, Washington St. 10 47 687 4.7 K.Coleman, Florida St. 9 42 562 4.7 C.Dyches, Maryland 9 42 401 4.7 E.Stewart, Texas A&M 8 37 506 4.6 J.George, Miami 10 46 707 4.6 J.Maclin, North Texas 10 46 825 4.6 R.O’Keefe, Boston College 5 23 235 4.6 J.Watkins, Mississippi 10 46 661 4.6 C.McCray, Kent St. 9 41 610 4.6 A.Anthony, Oklahoma 6 27 429 4.5 R.Brown, James Madison 10 45 903 4.5 D.Jackson, Minnesota 10 45 681 4.5 J.Jones, Maryland 10 45 607 4.5 G.Larvadain, Miami (Ohio) 8 36 625 4.5 N.McCollum, North Carolina 8 36 396 4.5 A.Simpson, Umass 10 45 637 4.5 K.Wilson, Texas State 10 45 527 4.5 T.Harris, Mississippi 9 40 761 4.4 T.Knue, E. Michigan 9 40 393 4.4 E.Brooks, Fresno St. 10 44 624 4.4 T.Howell, Louisiana-Monroe 10 44 516 4.4 M.Klare, Purdue 5 22 196 4.4 J.Pritchett, South Alabama 10 44 650 4.4 L.McConkey, Georgia 6 26 418 4.3 B.Buckman, Uconn 10 43 442 4.3 J.Gathings, Akron 10 43 452 4.3 D.George, Akron 10 43 425 4.3 D.Lovett, Georgia 10 43 475 4.3 J.Olson, Middle Tennessee 10 43 450 4.3 R.Owens, Oklahoma St. 10 43 530 4.3 M.Price, Texas Tech 10 43 410 4.3 A.Smith, Texas A&M 10 43 716 4.3 D.Wade, Mississippi 10 43 647 4.3 B.Watson, Memphis 10 43 393 4.3 T.Wease, Missouri 10 43 547 4.3 J.Wilson, Florida St. 7 30 497 4.3 T.Washington, Southern Cal 11 47 915 4.3 M.Golden, Houston 9 38 404 4.2 E.Singleton, Georgia Tech 9 38 580 4.2 S.Bolden, Oregon St. 10 42 598 4.2 J.Gill, Fresno St. 10 42 430 4.2 J.Moore, Duke 10 42 571 4.2 A.Yaseen, Purdue 6 25 329 4.2 M.Cross, Ohio 9 37 461 4.1 L.Brown, Colorado St. 10 41 398 4.1 L.Griffin, Mississippi St. 10 41 588 4.1 J.Joly, Uconn 10 41 469 4.1 N.Nash, San Jose St. 10 41 568 4.1 K.Robinson, Appalachian St. 10 41 541 4.1 W.Sheppard, Vanderbilt 11 45 640 4.1 C.Allen, Louisiana Tech 10 40 687 4.0 D.Blankumsee, Memphis 10 40 669 4.0 T.Brown, Clemson 10 40 447 4.0 B.Irving, Oregon 10 40 329 4.0 C.Johnson, Northwestern 10 40 472 4.0 B.Kirtz, Northwestern 9 36 526 4.0 T.Knox, South Carolina 8 32 277 4.0 L.Loya, UCLA 10 40 502 4.0 D.McCulley, Indiana 10 40 524 4.0 A.Mitchell, Texas 10 40 637 4.0 K.Mumpfield, Pittsburgh 10 40 527 4.0 S.Williams, TCU 9 36 474 4.0 J.De Jesus, UNLV 10 39 393 3.9 A.Hawkins, Texas State 10 39 523 3.9 C.Roberts, BYU 10 39 524 3.9 J.Ross-Simmons, Colorado St. 10 39 631 3.9 T.Rudolph, N. Illinois 10 39 439 3.9 H.Willis, Middle Tennessee 9 35 552 3.9 J.Bray, Oklahoma St. 7 27 349 3.9 E.Egbuka, Ohio St. 7 27 344 3.9 C.Conley, Marshall 6 23 215 3.8 B.Collins, Clemson 10 38 510 3.8 D.Connors, Rice 10 38 384 3.8 M.Dalena, Fresno St. 10 38 440 3.8 T.Felton, Maryland 10 38 542 3.8 J.Johnson, East Carolina 10 38 421 3.8 C.Ross, Uconn 10 38 444 3.8 M.Rutherford, Georgia Tech 10 38 428 3.8 B.Smith, Cincinnati 10 38 538 3.8 T.Smith, UTEP 5 19 191 3.8 T.Williams, Georgia St. 10 38 539 3.8 C.Young, Miami 10 38 499 3.8 C.Stover, Ohio St. 9 34 508 3.8 D.Vele, Utah 9 34 482 3.8 A.Jeanty, Boise St. 8 30 396 3.8 I.Paige, Old Dominion 8 30 291 3.8 D.Smith, W. Kentucky 8 30 273 3.8 J.Harvey, Old Dominion 7 26 355 3.7 K.Akharaiyi, UTEP 10 37 786 3.7 J.Baker, UCF 10 37 790 3.7 L.Bond, Boston College 10 37 500 3.7 J.Briningstool, Clemson 10 37 384 3.7 R.Burns, North Texas 10 37 432 3.7 J.Calhoun, Duke 10 37 519 3.7 C.Daniels, Liberty 10 37 792 3.7 Q.Magwood, Ball St. 10 37 335 3.7 T.Palmer, UAB 10 37 635 3.7 K.Prather, Maryland 10 37 523 3.7 A.Gould, Oregon St. 9 33 599 3.7 J.Hixon, New Mexico 9 33 385 3.7 J.Lane, Virginia Tech 9 33 458 3.7 K.Paysour, North Carolina 6 22 282 3.7 M.Evans, Notre Dame 8 29 422 3.6 S.Bell, Wisconsin 10 36 280 3.6 P.Bryant, Illinois 10 36 515 3.6 D.Burks, Purdue 10 36 529 3.6 B.Nesbit, North Carolina 10 36 508 3.6 J.Newton, Toledo 10 36 502 3.6 J.Richardson, TCU 10 36 460 3.6 C.Sowell, East Carolina 10 36 452 3.6 K.Williams, Wake Forest 10 36 362 3.6 R.Wilson, Michigan 10 36 589 3.6 A.Henning, Northwestern 9 32 284 3.6 T.Bachmeier, Stanford 10 35 368 3.5 M.Baldwin, Baylor 10 35 592 3.5 J.Bradley, Texas Tech 10 35 423 3.5 J.Brown, UAB 10 35 349 3.5 J.Farooq, Oklahoma 10 35 577 3.5 O.Gadsden, Syracuse 2 7 67 3.5 J.Higgins, Iowa St. 10 35 610 3.5 M.Johnson, Buffalo 10 35 335 3.5 T.Keith, Bowling Green 10 35 389 3.5 D.Lassiter, BYU 8 28 347 3.5 D.Martin-Robinson, Temple 10 35 457 3.5 T.Mosley, Michigan St. 8 28 288 3.5 K.Rutkiewicz, N. Illinois 6 21 319 3.5 B.Sinnott, Kansas St. 10 35 501 3.5

