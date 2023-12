NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game G InG Yds TD IPG B.Clark, TCU 1 1 0 0 1.0 D.Johnson, Arizona 1 1 0…

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG B.Clark, TCU 1 1 0 0 1.0 D.Johnson, Arizona 1 1 0 0 1.0 G.Liu, Tulane 1 1 5 0 1.0 G.Maldonado, Arizona 1 1 40 0 1.0 I.Nwokobia, SMU 1 1 74 1 1.0 X.Watts, Notre Dame 12 7 137 0 0.6 E.Jones, Boston College 9 5 11 0 0.6 B.Bowman, Oklahoma 12 6 238 3 0.5 J.Cooper, Iowa St. 10 5 88 1 0.5 J.DeHaan, Northwestern 2 1 0 0 0.5 R.Hallman, Wisconsin 12 6 142 1 0.5 M.Jones, Duke 4 2 8 0 0.5 K.Kinchens, Miami 10 5 57 1 0.5 T.Still, Maryland 10 5 29 0 0.5 D.Thieneman, Purdue 12 6 58 0 0.5 B.Green, Liberty 11 5 2 0 0.5 D.Peele, Navy 9 4 37 0 0.4 K.Hadden, Tennessee 7 3 33 1 0.4 T.Arnold, Alabama 12 5 69 0 0.4 D.Grant, Buffalo 12 5 167 2 0.4 M.Hairston, Kentucky 12 5 131 2 0.4 E.Heckard, BYU 12 5 68 1 0.4 T.Nubin, Minnesota 12 5 66 0 0.4 M.Sainristil, Michigan 12 5 151 2 0.4 R.Lane, Navy 10 4 122 1 0.4 J.Mangham, Michigan St. 11 4 14 0 0.4 J.Oladokun, Bowling Green 11 4 82 1 0.4 K.Abrams-Draine, Missouri 12 4 9 0 0.3 C.Barfield, San Diego St. 12 4 23 0 0.3 B.Bishop, West Virginia 12 4 86 0 0.3 D.Crosby, Sam Houston St. 12 4 70 0 0.3 M.Devonshire, Pittsburgh 12 4 115 1 0.3 M.Dotson, Kansas 12 4 90 2 0.3 J.Favors, Appalachian St. 12 4 34 0 0.3 T.Funderburk, Appalachian St. 12 4 52 2 0.3 I.Hamilton, Houston 12 4 75 1 0.3 J.Harrington, Oklahoma 3 1 5 0 0.3 T.Hill, Nebraska 12 4 17 0 0.3 M.Hook, Toledo 9 3 0 0 0.3 T.Hunter, Colorado 9 3 -10 0 0.3 J.Huskey, Bowling Green 12 4 42 0 0.3 A.Johnson, UCLA 12 4 43 0 0.3 A.Johnson, W. Kentucky 9 3 19 0 0.3 C.Johnson, Fresno St. 12 4 0 0 0.3 K.Jones, Georgia 3 1 26 1 0.3 J.King, Georgia Tech 12 4 82 0 0.3 I.Larsen, Utah St. 12 4 129 1 0.3 D.McGlothern, Arkansas 9 3 73 0 0.3 X.McLeod, South Carolina 3 1 3 0 0.3 D.Neal, Louisville 12 4 38 0 0.3 J.Oliver, Tulsa 12 4 2 0 0.3 G.Pringle, Georgia St. 12 4 20 1 0.3 L.Rawls, Oklahoma St. 3 1 0 0 0.3 L.Robinson, Tulane 12 4 54 0 0.3 J.Robinson, BYU 12 4 74 1 0.3 J.Simpson, Auburn 12 4 87 1 0.3 K.Singleton, Liberty 12 4 36 1 0.3 T.Smith, Georgia 12 4 20 0 0.3 T.Spears, Texas State 3 1 0 0 0.3 R.Steward, Troy 12 4 51 1 0.3 D.Taylor-Demerson, Texas Tech 12 4 23 0 0.3 J.Turner, UNLV 12 4 0 0 0.3 B.Turner, Nevada 3 1 0 0 0.3 J.Voisin, South Alabama 12 4 13 0 0.3 G.Williams, Oklahoma 9 3 13 0 0.3 T.Fluellen, Middle Tennessee 10 3 47 0 0.3 W.Johnson, Michigan 10 3 80 1 0.3 D.Jones, Wake Forest 10 3 29 0 0.3 B.Nicolas-Paul, Army 10 3 69 1 0.3 L.Barton, Utah 7 2 25 1 0.3 D.Boykin, NC State 11 3 39 0 0.3 W.Brown, Wyoming 11 3 13 0 0.3 C.Christian, FIU 11 3 0 0 0.3 M.Fleming, Houston 11 3 54 0 0.3 D.Godsey, Louisiana-Monroe 11 3 0 0 0.3 Q.Hammonds, Army 11 3 29 0 0.3 P.Hill, North Texas 11 3 0 0 0.3 A.Huzzie, North Carolina 11 3 33 0 0.3 J.Jones, Florida St. 11 3 32 1 0.3 J.Lewis, New Mexico 11 3 -2 0 0.3 P.O’Brien, Pittsburgh 11 3 19 0 0.3 J.Parrish, Kansas St. 11 3 37 0 0.3 C.Silmon, Colorado 11 3 4 0 0.3 J.Stanley, Southern Miss. 11 3 8 0 0.3 M.Abraham, Marshall 12 3 2 0 0.2 B.Addison, Oregon 4 1 0 0 0.2 Z.Alexander, LSU 8 2 28 0 0.2 C.Allen, Purdue 12 3 5 0 0.2 L.Bailey, Fresno St. 12 3 41 0 0.2 K.Barnes, Clemson 12 3 4 0 0.2 A.Behm, Akron 4 1 25 0 0.2 L.Berryhill, South Florida 12 3 28 0 0.2 H.Blackburn, Colorado St. 12 3 23 0 0.2 T.Brooks, Texas 12 3 42 0 0.2 C.Bryant, Kansas 12 3 33 0 0.2 S.Castro, Iowa 12 3 36 1 0.2 D.Chestnut, LSU 4 1 2 0 0.2 M.Clarke, Missouri 8 2 0 0 0.2 J.Cole, San Jose St. 12 3 66 0 0.2 T.Couch, Miami 12 3 2 0 0.2 M.Daniels, Southern Miss. 12 3 29 0 0.2 S.Dolac, Buffalo 4 1 32 0 0.2 D.Douglas, Tulane 12 3 24 0 0.2 M.Dunlap, Texas Tech 12 3 77 1 0.2 P.Dunnam, Indiana 12 3 28 0 0.2 C.Epps, Oklahoma St. 12 3 51 1 0.2 J.Evans, Louisiana-Monroe 12 3 79 1 0.2 A.Ford, W. Kentucky 4 1 0 0 0.2 B.Freyler, Iowa St. 12 3 18 0 0.2 B.Houston, Ohio 12 3 24 0 0.2 C.Isbell, Coastal Carolina 12 3 29 0 0.2 C.Jenkins, Baylor 12 3 11 0 0.2 J.Johnson, Mississippi St. 12 3 102 1 0.2 E.Johnson, Nevada 12 3 15 0 0.2 D.Jones, Tulsa 8 2 0 0 0.2 D.Knight, Charlotte 12 3 82 1 0.2 T.Lewis, Louisiana-Lafayette 12 3 0 0 0.2 C.Lockridge, Fresno St. 4 1 23 0 0.2 K.Lusk, Coastal Carolina 12 3 70 0 0.2 N.Martinez, UCF 12 3 94 0 0.2 C.McCartherens, Buffalo 12 3 32 0 0.2 J.McCollough, Tennessee 12 3 66 1 0.2 F.Meehan, James Madison 12 3 -6 0 0.2 M.Melton, Rutgers 12 3 5 0 0.2 G.Miller, Maryland 12 3 15 0 0.2 L.Moore, Indiana 12 3 49 1 0.2 J.Morris, FAU 12 3 72 1 0.2 X.Mueller, Northwestern 12 3 33 0 0.2 J.Muhammad, Washington 12 3 53 0 0.2 C.Oliver, UNLV 12 3 3 0 0.2 Z.Poyser, Jacksonville St. 4 1 0 0 0.2 S.Preston, Mississippi St. 12 3 3 0 0.2 A.Sam, LSU 12 3 60 0 0.2 J.Saunders, Mississippi 12 3 10 0 0.2 K.Savage, Kansas St. 12 3 7 0 0.2 C.Smith, Memphis 12 3 15 0 0.2 T.Smith, Georgia Southern 12 3 54 0 0.2 D.Strong, Virginia Tech 12 3 28 0 0.2 M.Taaffe, Texas 12 3 45 0 0.2 K.Tarnue, Jacksonville St. 12 3 36 0 0.2 T.Taylor, Air Force 12 3 97 1 0.2 J.Thompson, Texas 12 3 59 1 0.2 C.Thornton, UCF 12 3 4 0 0.2 N.Valcarcel, N. Illinois 12 3 38 0 0.2 A.Walcott, Arkansas 12 3 32 1 0.2 B.Walker, E. Michigan 12 3 0 0 0.2 T.Washington, Mississippi 12 3 44 0 0.2 T.Wilk, East Carolina 4 1 0 0 0.2 J.Williams, UNLV 4 1 11 0 0.2 C.Williams, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2 P.Wilson, NC State 12 3 19 1 0.2 P.Manuma, Hawaii 13 3 49 0 0.2 J.Baldwin, UNLV 9 2 36 0 0.2 A.Brawley, Ohio 9 2 5 0 0.2 K.Fabiculanan, Washington 9 2 0 0 0.2 D.Henderson, UCF 9 2 0 0 0.2 D.Jones, Bowling Green 9 2 102 1 0.2 R.Moore, Michigan 9 2 38 0 0.2 J.Roberts, Marshall 9 2 9 0 0.2 D.Smith, Oklahoma St. 9 2 31 0 0.2 C.Taylor, Vanderbilt 9 2 35 0 0.2 T.Woods, Colorado 9 2 0 0 0.2 D.Baker, W. Kentucky 10 2 8 0 0.2 J.Bullard, Georgia 10 2 0 0 0.2 A.Chatman, North Carolina 10 2 0 0 0.2 J.Colson, Washington St. 5 1 0 0 0.2 J.Covington, Southern Cal 5 1 24 0 0.2 J.DeBerry, Texas A&M 10 2 16 0 0.2 C.DeJean, Iowa 10 2 61 0 0.2 S.Edwards, Stanford 10 2 15 0 0.2 E.Green, Old Dominion 5 1 0 0 0.2 K.Griffin, Clemson 10 2 15 0 0.2 D.Hardy, Penn St. 10 2 34 0 0.2 A.Harvey, Georgia Tech 10 2 16 0 0.2 M.Knight, Old Dominion 10 2 28 0 0.2 J.Lovett, Kentucky 10 2 0 0 0.2 T.Moore, UTEP 5 1 0 0 0.2 T.Potts, Ball St. 10 2 6 0 0.2 M.Verdon, Iowa St. 10 2 0 0 0.2 N.Wiggins, Clemson 10 2 52 1 0.2 C.Woods, Louisiana Tech 10 2 49 1 0.2 D.Wright, Vanderbilt 10 2 9 0 0.2 C.Bishop, Utah 11 2 10 0 0.2 M.Bradford, TCU 11 2 75 1 0.2 A.Brown, South Florida 11 2 0 0 0.2 J.Carlies, Missouri 11 2 0 0 0.2 D.Clark, Fresno St. 11 2 4 0 0.2 B.Clark, TCU 11 2 1 0 0.2 N.Emmanwori, South Carolina 11 2 0 0 0.2 C.Eubanks, Coastal Carolina 11 2 4 0 0.2 O.Fortune, South Carolina 11 2 5 0 0.2 T.Francis, Temple 11 2 2 0 0.2 D.Golden-Nelson, Akron 11 2 76 1 0.2 T.Hallock, W. Michigan 11 2 8 0 0.2 C.Hondru, Miami (Ohio) 11 2 68 0 0.2 K.Jackson, Oregon 11 2 7 0 0.2 D.Jones, Colorado St. 11 2 0 0 0.2 W.Lee, Kansas St. 11 2 27 0 0.2 K.Lovely, W. Michigan 11 2 0 0 0.2 K.Martin, Akron 11 2 88 0 0.2 A.McGary, Bowling Green 11 2 4 0 0.2 O.Moore, UTEP 11 2 39 0 0.2 B.Morrison, Notre Dame 11 2 0 0 0.2 I.Nwokobia, SMU 11 2 25 1 0.2 E.Palmer, Hawaii 11 2 14 0 0.2 T.Raby, Middle Tennessee 11 2 18 0 0.2 K.Sabb, Michigan 11 2 56 1 0.2 C.Shearin, Uconn 11 2 0 0 0.2 M.Straker, Arkansas St. 11 2 93 1 0.2 K.Swoopes, UAB 11 2 0 0 0.2 G.Taylor, Rice 11 2 72 0 0.2 D.Trader, Maryland 11 2 21 0 0.2 C.Uluave, California 11 2 4 0 0.2 A.White, NC State 11 2 9 0 0.2 J.Wright, Nebraska 11 2 12 0 0.2 A.Arnold, Oregon St. 12 2 13 0 0.2 S.Battle, NC State 12 2 21 0 0.2 S.Blair, Memphis 12 2 41 0 0.2 S.Brown, NC State 12 2 33 0 0.2 D.Brown, Maryland 12 2 19 0 0.2 C.Burton, Charlotte 12 2 -2 0 0.2 J.Byrd, N. Illinois 12 2 0 0 0.2 D.Chapman, North Carolina 12 2 7 0 0.2 I.Davis, Troy 12 2 2 0 0.2 T.Devones, Rice 12 2 11 0 0.2 K.Dolby, Oklahoma 12 2 7 0 0.2 I.Downes, Sam Houston St. 12 2 40 0 0.2 T.Dupree, Liberty 12 2 6 0 0.2 W.Ekeler, Wyoming 12 2 48 1 0.2 A.Enechukwu, W. Michigan 6 1 0 0 0.2 S.Esera, BYU 6 1 0 0 0.2 D.Ferguson, Bowling Green 12 2 0 0 0.2 B.Fitzgerald, NC State 12 2 0 0 0.2 K.Ford-Dement, Texas State 12 2 17 0 0.2 N.Fortune, UTSA 12 2 14 0 0.2 A.Grose, Michigan St. 12 2 2 0 0.2 A.Hamilton, Fresno St. 12 2 0 0 0.2 J.Hancock, Ohio St. 12 2 133 1 0.2 J.Harris, Jacksonville St. 12 2 62 0 0.2 J.Henderson, Minnesota 12 2 17 0 0.2 D.Hill, FAU 12 2 0 0 0.2 K.Howard, Charlotte 12 2 27 0 0.2 J.Humphrey, UCLA 12 2 1 0 0.2 D.Jackson, Kentucky 12 2 29 1 0.2 D.James, Auburn 12 2 3 0 0.2 T.Johnson, Oregon 12 2 0 0 0.2 J.Jolly, Liberty 12 2 27 0 0.2 T.Jones, Minnesota 12 2 11 0 0.2 C.Kelly, Louisville 12 2 0 0 0.2 R.Kennedy, NC State 12 2 57 1 0.2 K.Lassiter, Kansas 12 2 3 0 0.2 L.Latu, UCLA 12 2 46 0 0.2 K.Lawrence, Oklahoma 12 2 0 0 0.2 R.Lee, UAB 12 2 30 0 0.2 S.Lockett, Washington St. 12 2 27 0 0.2 J.Lua, Umass 12 2 0 0 0.2 Z.Manley, Stanford 12 2 25 0 0.2 C.Martin, Memphis 12 2 60 1 0.2 B.Mayes, UAB 12 2 23 0 0.2 J.McCoy, Oregon St. 12 2 17 0 0.2 A.McCoy, Boise St. 12 2 21 0 0.2 C.McDonald, Toledo 12 2 58 1 0.2 Y.McKee, Miami (Ohio) 12 2 0 0 0.2 W.McLaughlin, Iowa St. 12 2 13 0 0.2 E.McNeil-Warren, Toledo 12 2 12 0 0.2 M.Norris, Fresno St. 12 2 11 0 0.2 V.Nunley, Washington 6 1 1 0 0.2 T.Pearson, Ohio 12 2 4 0 0.2 G.Penn, LSU 12 2 0 0 0.2 D.Ponds, James Madison 12 2 10 0 0.2 M.Powell, Washington 12 2 96 1 0.2 Z.Puckett, Auburn 12 2 0 0 0.2 J.Reed, Penn St. 12 2 17 0 0.2 J.Rhym, Auburn 6 1 0 0 0.2 Q.Riley, Louisville 12 2 14 0 0.2 M.Robinson, South Alabama 12 2 24 0 0.2 K.Robinson, Virginia 12 2 42 1 0.2 E.Rogers, Liberty 6 1 18 0 0.2 C.Roland-Wallace, Southern Cal 12 2 23 0 0.2 Q.Scandrett, E. Michigan 12 2 22 0 0.2 M.Scott, Illinois 12 2 103 2 0.2 X.Scott, Illinois 12 2 0 0 0.2 J.Simmons, Syracuse 12 2 84 1 0.2 E.Smith, Arkansas St. 12 2 23 0 0.2 M.Starks, Georgia 12 2 21 0 0.2 T.Tampa, Iowa St. 12 2 1 0 0.2 T.Taylor, Memphis 6 1 0 0 0.2 B.Threats, Cincinnati 12 2 39 0 0.2 R.Toney, Nevada 12 2 109 2 0.2 J.Trotter, Clemson 12 2 28 1 0.2 Z.Walton, Mississippi 12 2 0 0 0.2 M.Watson-Trent, Georgia Southern 12 2 50 1 0.2 A.Watts, Louisiana-Monroe 12 2 33 0 0.2 C.Weaver, Sam Houston St. 12 2 7 0 0.2 N.Williams, California 12 2 0 0 0.2 T.Williams, Sam Houston St. 12 2 31 1 0.2 A.Wofford, W. Michigan 12 2 -1 0 0.2 H.Wohler, Wisconsin 12 2 0 0 0.2 J.Wood, East Carolina 12 2 29 0 0.2 J.Youngblood, Air Force 12 2 31 0 0.2

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.