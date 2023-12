NCAA Division III Football Playoff Glance

All Times EST First Round Saturday, November 18 Wis.-La Crosse 62, Minn.-Morris 7 Aurora 20, Coe 7 Trinity (Texas) 20,…

All Times EST

First Round

Saturday, November 18

Wis.-La Crosse 62, Minn.-Morris 7

Aurora 20, Coe 7

Trinity (Texas) 20, Hardin-Simmons 6

North Central (Ill.) 65, Belhaven 0

Wartburg 49, Illinois Col. 14

Whitworth 42, Chapman 28

Wheaton (Ill.) 41, Mt. St. Joseph 34

Wis.-Whitewater 42, Bethel (Minn.) 14

Mount Union 56, Alfred St. 14

Alma 32, DePauw 17

Cortland 23, Endicott 17

Grove City 21, Susquehanna 20

Johns Hopkins 62, WestConn 20

Union (N.Y.) 24, Delaware Valley 16

Ithaca 21, Springfield 7

Randolph-Macon 28, Chris. Newport 20

Second Round

Wis.-La Crosse vs. Aurora , TBA

Trinity (Texas) vs. North Central (Ill.) , TBA

Wartburg vs. Whitworth , TBA

Wheaton (Ill.) vs. Wis.-Whitewater , TBA

Mount Union vs. Alma , TBA

Cortland vs. Grove City , TBA

Johns Hopkins vs. Union (N.Y.) , TBA

Ithaca vs. Randolph-Macon , TBA

Quarterfinals

Wis.-La Crosse-Aurora-winner vs. Trinity (Texas)-North Central (Ill.)-winner, TBA

Wartburg-Whitworth-winner vs. Wheaton (Ill.)-Wis.-Whitewater-winner, TBA

Mount Union-Alma-winner vs. Cortland-Grove City-winner, TBA

Johns Hopkins-Union (N.Y.)-winner vs. Ithaca-Randolph-Macon-winner, TBA

Semifinals

Wis.-La Crosse-Aurora-Trinity (Texas)-North Central (Ill.)-winner vs. Wartburg-Whitworth-Wheaton (Ill.)-Wis.-Whitewater-winner, TBA

Mount Union-Alma-Cortland-Grove City-winner vs. Johns Hopkins-Union (N.Y.)-Ithaca-Randolph-Macon-winner, TBA

Championship

Semifinal winners, TBA

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.