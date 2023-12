Joburg Open Scores

Sunday At Houghton GC Johannesburg Purse: $19.1 million Yardage: 7,227; Par: 70 Final Round Dean Burmester, South Africa (0), $185,753…

Sunday

At Houghton GC

Johannesburg

Purse: $19.1 million

Yardage: 7,227; Par: 70

Final Round

Dean Burmester, South Africa (0), $185,753 68-62-68-64—262 Darren Fichardt, South Africa (334), $120,193 66-67-68-64—265 Dan Bradbury, England (188), $68,837 66-69-68-64—267 Jacques Kruyswijk, South Africa (139), $50,481 66-64-69-69—268 Zander Lombard, South Africa (139), $50,481 66-65-69-68—268 Nikhil Rama, South Africa (0), $38,243 65-62-72-70—269 Gavin Green, Malaysia (83), $30,048 70-69-67-64—270 Thriston Lawrence, South Africa (83), $30,048 62-66-67-75—270 Jayden Trey Schaper, South Africa (61), $22,144 66-70-67-68—271 Darius Van Driel, Netherlands (61), $22,144 67-73-68-63—271 Christiaan Bezuidenhout, South Africa (0), $22,144 69-66-68-68—271 Manuel Elvira, Spain (46), $16,914 71-64-70-67—272 Ross Fisher, England (46), $16,914 70-65-68-69—272 Dylan Frittelli, South Africa (46), $16,914 68-67-68-69—272 Andy Sullivan, England (46), $16,914 66-70-68-68—272 Neil Schietekat, South Africa (0), $16,914 70-69-66-67—272 Thomas Aiken, South Africa (38), $13,876 69-71-65-68—273 Daniel Brown, England (38), $13,876 69-68-65-71—273 Louis De Jager, South Africa (38), $13,876 69-68-67-69—273 Frederic Lacroix, France (38), $13,876 67-70-66-70—273 Hennie Du Plessis, South Africa (34), $12,347 71-68-69-66—274 Deon Germishuys, South Africa (34), $12,347 68-67-68-71—274 MJ Viljoen, South Africa (0), $12,347 67-71-65-71—274 Alexander Knappe, Germany (32), $11,527 69-68-67-71—275 Dylan Mostert, South Africa (32), $11,527 68-67-70-70—275 Chase Hanna, United States (28), $10,216 69-66-69-72—276 Jaco Prinsloo, South Africa (28), $10,216 66-66-75-69—276 Jacques Blaauw, South Africa (0), $10,216 70-70-66-70—276 Jacques De Villiers, South Africa (0), $10,216 70-69-69-68—276 Malcolm Mitchell, South Africa (0), $10,216 67-73-67-69—276 Jason Roets, South Africa (0), $10,216 72-66-69-69—276 Adri Arnaus, Spain (24), $8,414 68-69-70-70—277 Aaron Cockerill, Canada (24), $8,414 69-70-70-68—277 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (24), $8,414 72-68-65-72—277 JC Ritchie, South Africa (24), $8,414 70-70-65-72—277 Luca Filippi, South Africa (0), $8,414 71-68-71-67—277 Jeppe Kristian Andersen, Denmark (20), $6,556 70-66-68-74—278 Scott Jamieson, Scotland (20), $6,556 71-67-67-73—278 Casey Jarvis, South Africa (20), $6,556 68-68-72-70—278 Stuart Manley, Wales (20), $6,556 66-71-68-73—278 Niklas Norgaard Moller, Denmark (20), $6,556 71-67-69-71—278 Adrien Saddier, France (20), $6,556 72-66-71-69—278 Jaco Ahlers, South Africa (0), $6,556 69-69-71-69—278 Rupert Kaminski, South Africa (0), $6,556 70-70-67-71—278 Jake Redman, South Africa (0), $6,556 69-70-65-74—278 Jaco Van Zyl, South Africa (0), $6,556 67-73-69-69—278 Ashley Chesters, England (15), $4,807 68-72-72-67—279 Francesco Laporta, Italy (15), $4,807 71-68-72-68—279 David Ravetto, France (15), $4,807 69-70-72-68—279 Keenan Davidse, South Africa (0), $4,807 72-67-69-71—279 Luke Jerling, South Africa (0), $4,807 70-69-72-68—279 Ryan Van Velzen, South Africa (0), $4,807 68-70-67-74—279 Tapio Pulkkanen, Finland (13), $4,043 69-66-70-75—280 Sam Bairstow, England (10), $3,496 72-64-73-72—281 Oliver Bekker, South Africa (10), $3,496 70-67-72-72—281 Bryce Easton, South Africa (10), $3,496 69-67-71-74—281 Joakim Lagergren, Sweden (10), $3,496 68-69-75-69—281 Shubhankar Sharma, India (10), $3,496 70-69-70-72—281 Dale Whitnell, England (10), $3,496 69-69-68-75—281 Haydn Porteous, South Africa (0), $3,496 71-69-72-69—281 Stephen Gallacher, Scotland (8), $2,951 66-72-71-73—282 Lucas Vacarisas, Spain (8), $2,951 71-69-73-69—282 Dylan Naidoo, South Africa (0), $2,951 69-69-72-72—282 Oliver Wilson, England (8), $2,731 68-71-71-73—283 Anthony Michael, South Africa (0), $2,622 69-71-71-73—284 Matteo Manassero, Italy (7), $2,513 70-70-68-77—285 Kyle Barker, South Africa (0), $2,295 71-69-75-71—286 Merrick Bremner, South Africa (0), $2,295 68-70-71-77—286 Combrinck Smit, South Africa (0), $2,295 71-66-74-75—286 Adam Blomme, Sweden (6), $1,784 70-69-74-74—287 Jesper Svensson, Sweden (6), $1,784 66-73-75-73—287 John Gough, England (0), $1,784 71-69-76-71—287

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.