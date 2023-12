DP World Tour Championship Par Scores

Sunday At Earth Course Dubai, United Arab Emirates Purse: $10 million Yardage: 7,706; Par: 72 Final Round Nicolai Hojgaard, Denmark…

Sunday

At Earth Course

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $10 million

Yardage: 7,706; Par: 72

Final Round

Nicolai Hojgaard, Denmark (2000), $2,764,461 67-66-70-64—267 -21 Tommy Fleetwood, England (896), $838,553 69-66-66-68—269 -19 Viktor Hovland, Norway (896), $838,553 69-66-66-68—269 -19 Matt Wallace, England (896), $838,553 72-68-60-69—269 -19 Thriston Lawrence, South Africa (429), $313,306 71-64-70-66—271 -17 Matthieu Pavon, France (429), $313,306 67-69-68-67—271 -17 Jon Rahm, Spain (429), $313,306 72-66-67-66—271 -17 Victor Perez, France (300), $221,157 73-69-64-66—272 -16 Ewen Ferguson, Scotland (254), $184,297 72-67-64-70—273 -15 Jeff Winther, Denmark (254), $184,297 72-66-64-71—273 -15 Tyrrell Hatton, England (201), $140,988 70-67-72-65—274 -14 Rasmus Hojgaard, Denmark (201), $140,988 74-66-65-69—274 -14 Romain Langasque, France (201), $140,988 71-68-68-67—274 -14 Antoine Rozner, France (201), $140,988 68-67-70-69—274 -14 Tom Kim, South Korea (173), $108,505 69-71-68-67—275 -13 Min Woo Lee, Australia (173), $108,505 71-70-65-69—275 -13 Dan Bradbury, England (162), $101,364 70-70-68-68—276 -12 Ryo Hisatsune, Japan (147), $91,227 73-69-66-69—277 -11 Shane Lowry, Ireland (147), $91,227 72-67-71-67—277 -11 Robert Macintyre, Scotland (147), $91,227 69-68-69-71—277 -11 Adrian Otaegui, Spain (147), $91,227 71-72-68-66—277 -11 Julien Guerrier, France (131), $79,824 67-70-70-71—278 -10 Zander Lombard, South Africa (131), $79,824 71-65-72-70—278 -10 Rory McIlroy, Northern Ireland (131), $79,824 71-72-65-70—278 -10 Sepp Straka, Austria (131), $79,824 74-68-68-68—278 -10 Thorbjorn Olesen, Denmark (122), $73,719 70-67-68-74—279 -9 Jens Dantorp, Sweden (112), $66,900 68-67-69-76—280 -8 Matt Fitzpatrick, England (112), $66,900 74-68-67-71—280 -8 Grant Forrest, Scotland (112), $66,900 73-72-70-65—280 -8 Vincent Norrman, Sweden (112), $66,900 73-70-69-68—280 -8 Yannik Paul, Germany (112), $66,900 73-65-73-69—280 -8 Tom McKibbin, Northern Ireland (100), $59,897 71-68-70-72—281 -7 Adrian Meronk, Poland (100), $59,897 68-75-67-71—281 -7 Ryan Fox, New Zealand (95), $56,211 74-69-69-70—282 -6 Pablo Larrazabal, Spain (95), $56,211 72-76-65-69—282 -6 Alexander Bjork, Sweden (90), $52,525 70-72-71-70—283 -5 Nathan Kimsey, England (90), $52,525 71-70-72-70—283 -5 Lucas Herbert, Australia (84), $47,917 72-69-74-69—284 -4 Daniel Hillier, New Zealand (84), $47,917 75-69-72-68—284 -4 Sami Valimaki, Finland (84), $47,917 77-68-65-74—284 -4 Sebastian Soderberg, Sweden (78), $44,692 75-75-66-69—285 -3 Connor Syme, Scotland (78), $44,692 73-71-70-71—285 -3 Julien Brun, France (73), $42,849 75-70-71-70—286 -2 Jorge Campillo, Spain (73), $42,849 72-73-74-67—286 -2 Daniel Brown, England (68), $41,006 71-67-76-73—287 -1 Marcel Siem, Germany (68), $41,006 72-69-73-73—287 -1 Jordan L. Smith, England (65), $39,624 72-72-73-71—288 E Joost Luiten, Netherlands (62), $38,702 77-72-69-73—291 +3 Matthew Southgate, England (60), $37,781 75-71-74-72—292 +4 Nacho Elvira, Spain (58), $36,859 77-73-73-71—294 +6

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.