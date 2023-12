CME Group Tour Championship Scores

Friday At Gold Course Naples, Fla. Purse: $7 million Yardage: 6,556; Par: 72 Second Round Nasa Hataoka 63-67—130 Alison Lee…

Nasa Hataoka 63-67—130 Alison Lee 66-64—130 Minjee Lee 64-67—131 Amy Yang 68-63—131 Ruoning Yin 63-68—131 Xiyu Lin 67-66—133 Atthaya Thitikul 67-66—133 Ayaka Furue 69-65—134 Patty Tavatanakit 66-69—135 Brooke Henderson 69-67—136 Hyo Joo Kim 69-67—136 Nelly Korda 68-68—136 Gaby Lopez 71-65—136 Anna Nordqvist 65-71—136 Lilia Vu 70-66—136 Hye Jin Choi 66-71—137 Georgia Hall 66-71—137 Charley Hull 68-69—137 Grace Kim 69-68—137 Jennifer Kupcho 67-70—137 Yu Liu 66-71—137 Yuna Nishimura 70-67—137 Madelene Sagstrom 68-69—137 Yuka Saso 68-69—137 Jasmine Suwannapura 70-67—137 Elizabeth Szokol 70-67—137 Rose Zhang 71-66—137 Pajaree Anannarukarn 70-68—138 Ashleigh Buhai 68-70—138 Allisen Corpuz 69-69—138 Cheyenne Knight 69-69—138 Linnea Strom 68-70—138 Celine Boutier 69-70—139 Ally Ewing 71-68—139 Hannah Green 70-69—139 A Lim Kim 69-70—139 Leona Maguire 68-71—139 Bianca Pagdanganan 73-66—139 Gemma Dryburgh 75-65—140 Linn Grant 69-71—140 Ariya Jutanugarn 70-70—140 Hae-Ran Ryu 69-71—140 Jenny Shin 72-68—140 Aditi Ashok 70-71—141 Carlota Ciganda 71-70—141 Esther Henseleit 68-73—141 Megan Khang 71-70—141 Sei Young Kim 71-70—141 Alexa Pano 70-71—141 Maja Stark 73-68—141 Angel Yin 71-70—141 Sarah Kemp 71-71—142 Jin Young Ko 71-71—142 Peiyun Chien 72-71—143 Perrine Delacour 72-72—144 Danielle Kang 75-69—144 Stephanie Kyriacou 73-71—144 Chanettee Wannasaen 72-72—144 Andrea Lee 72-74—146 Jodi Ewart Shadoff 74-WD

