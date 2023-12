Charles Schwab Cup Championship Tour Scores

Saturday At Phoenix Country Club Phoenix Purse: $3 million Yardage: 6,860; Par: 71 Third Round Steven Alker 67-64-65—196 Alex Cejka…

Saturday

At Phoenix Country Club

Phoenix

Purse: $3 million

Yardage: 6,860; Par: 71

Third Round

Steven Alker 67-64-65—196 Alex Cejka 68-64-68—200 Padraig Harrington 69-63-69—201 Thongchai Jaidee 65-67-69—201 Stephen Ames 65-68-69—202 K.J. Choi 67-67-68—202 Ernie Els 63-70-69—202 Vijay Singh 70-66-66—202 Y.E. Yang 68-67-67—202 Bernhard Langer 68-69-66—203 Retief Goosen 66-70-68—204 Richard Green 69-64-71—204 Marco Dawson 67-64-74—205 Harrison Frazar 65-67-73—205 Miguel Angel Jimenez 66-68-71—205 Jerry Kelly 69-70-66—205 David Toms 70-68-67—205 Colin Montgomerie 67-71-68—206 Billy Andrade 69-69-69—207 Joe Durant 68-70-69—207 Justin Leonard 68-71-68—207 Dicky Pride 72-71-64—207 Paul Broadhurst 71-66-71—208 Paul Stankowski 71-70-67—208 Steve Flesch 69-66-74—209 Ken Duke 70-70-71—211 Ken Tanigawa 70-71-71—212 Charlie Wi 69-71-72—212 Darren Clarke 72-69-72—213 Mark Hensby 75-66-72—213 Rob Labritz 69-70-74—213 Brett Quigley 71-74-70—215 Robert Karlsson 71-72-73—216 Mike Weir 74-74-69—217 Rod Pampling 71-74-74—219

