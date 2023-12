AL Manager of the Year Voting Ballots

Name, Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd Dan Connolly, Sportsnaut.com BAL Hyde Cash Bochy Steve Melewski, MASNSports.com BAL Hyde Cash Bochy…

Name, Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd Dan Connolly, Sportsnaut.com BAL Hyde Cash Bochy Steve Melewski, MASNSports.com BAL Hyde Cash Bochy Masashi Yamazaki, Tokyo Sports Press BOS Hyde Cash Baker Mac Cerullo, The Boston Herald BOS Hyde Cash Bochy James Fegan, At Large CHI Hyde Bochy Cash Scott Merkin, MLB.com CHI Hyde Bochy Cash Tom Withers, Associated Press CLE Hyde Bochy Cash Anthony Castrovince, MLB.com CLE Hyde Bochy Cash Evan Petzold, Detroit Free Press DET Hyde Bochy Baldelli Cody Stavenhagen, The Athletic DET Hyde Bochy Cash Chandler Rome, The Athletic HOU Hyde Cash Bochy Jesus Ortiz, Our Esquina HOU Hyde Baker Cash Jeff Passan, ESPN KC Hyde Cash Bochy Vahe Gregorian, The Kansas City Star KC Bochy Hyde Cash Jeff Fletcher, Orange County Register LA Hyde Baldelli Bochy Joe Reedy, Associated Press LA Bochy Hyde Schneider Betsy Helfand, St. Paul Pioneer Press MIN Hyde Bochy Cash Daniel Hayes, The Athletic MIN Hyde Cash Baldelli Chris Kirschner, The Athletic NY Hyde Cash Bochy Greg Joyce, New York Post NY Hyde Cash Baldelli Christina Kahrl, San Francisco Chronicle OAK Hyde Bochy Cash Joe Stiglich, Honorary OAK Hyde Bochy Cash Matt Calkins, Seattle Times SEA Hyde Bochy Cash Doug Miller, MLB.com SEA Hyde Cash Bochy Adam Berry, MLB.com TB Hyde Cash Bochy Marc Topkin, Tampa Bay Times TB Hyde Cash Baldelli Schuyler Dixon, Associated Press TEX Hyde Bochy Cash Jeff Wilson, Rangers Today TEX Bochy Hyde Cash Rob Longley, Toronto Sun TOR Hyde Bochy Baldelli Scott Mitchell, TSN TOR Hyde Cash Bochy

