ZOZO CHAMPIONSHIP Par Scores

Friday At Accordia Golf Narashino Country Club Chiba, Japan Purse: $8.5 million Yardage: 7,079; Par: 70 Second Round Beau Hossler…

Beau Hossler 68-65—133 -7 Justin Suh 68-66—134 -6 Satoshi Kodaira 67-68—135 -5 Eric Cole 65-71—136 -4 Emiliano Grillo 65-71—136 -4 Yuki Inamori 69-67—136 -4 Xander Schauffele 67-69—136 -4 Keegan Bradley 67-70—137 -3 Ryo Ishikawa 68-69—137 -3 Robby Shelton 65-72—137 -3 J.J. Spaun 69-68—137 -3 Cameron Davis 67-70—137 -3 Mikumu Horikawa 65-72—137 -3 Collin Morikawa 64-73—137 -3 Sungjae Im 67-71—138 -2 Zac Blair 66-72—138 -2 Joel Dahmen 67-72—139 -1 Callum Tarren 70-69—139 -1 Kensei Hirata 71-69—140 E Ryo Hisatsune 69-71—140 E Justin Lower 68-72—140 E Taylor Moore 71-69—140 E Akshay Bhatia 71-69—140 E Keith Mitchell 69-71—140 E Sahith Theegala 67-73—140 E Seonghyeon Kim 69-71—140 E Nate Lashley 72-68—140 E Kurt Kitayama 71-70—141 +1 Nick Taylor 68-73—141 +1 Brandon Wu 72-69—141 +1 Andrew Novak 67-74—141 +1 Matthew NeSmith 70-72—142 +2 Mackenzie Hughes 70-72—142 +2 Lee Hodges 70-72—142 +2 Nicolai Hojgaard 65-77—142 +2 Min Woo Lee 69-73—142 +2 Hayden Buckley 71-71—142 +2 Will Gordon 67-75—142 +2 David Lingmerth 70-72—142 +2 Davis Riley 70-72—142 +2 Aaron Baddeley 68-74—142 +2 Taylor Montgomery 69-74—143 +3 David Lipsky 70-73—143 +3 Cameron Champ 69-74—143 +3 Harry Hall 69-74—143 +3 Takumi Kanaya 69-74—143 +3 Vincent Norrman 72-71—143 +3 Adam Scott 70-73—143 +3 Younghan Song 68-75—143 +3 Ben Griffin 70-73—143 +3 Dylan Wu 72-71—143 +3 Aaron Rai 73-70—143 +3 Kevin Yu 69-74—143 +3 Tom Hoge 68-76—144 +4 Ryutaro Nagano 69-75—144 +4 Rickie Fowler 71-73—144 +4 Nick Hardy 71-73—144 +4 Kyoung-Hoon Lee 68-76—144 +4 Sam Ryder 72-72—144 +4 Tyson Alexander 73-71—144 +4 Hideki Matsuyama 69-76—145 +5 Michael Kim 70-75—145 +5 Matt Wallace 69-77—146 +6 Thomas Detry 74-72—146 +6 Mark Hubbard 70-76—146 +6 Adam Schenk 73-73—146 +6 Taiga Semikawa 71-75—146 +6 Trevor Werbylo 74-72—146 +6 Austin Eckroat 73-74—147 +7 Shugo Imahira 70-77—147 +7 Alex Noren 73-74—147 +7 Kaito Onishi 70-77—147 +7 Aguri Iwasaki 73-75—148 +8 Keita Nakajima 73-75—148 +8 Sam Stevens 72-76—148 +8 Adam Svensson 73-75—148 +8 Ben Taylor 73-84—157 +17 Garrick Higgo 82-WD

