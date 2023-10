Walmart NW Arkansas Championship Par Scores

Sunday At Pinnacle Country Club Rogers, Ark. Purse: $2.3 million Yardage: 6,438; Par: 71 Final Round Hae-Ran Ryu, $345,000 64-64-66—194…

Hae-Ran Ryu, $345,000 64-64-66—194 -19 Linnea Strom, $214,011 66-67-64—197 -16 Sei Young Kim, $112,775 69-63-66—198 -15 Yuna Nishimura, $112,775 66-64-68—198 -15 Bianca Pagdanganan, $112,775 69-65-64—198 -15 Jenny Shin, $112,775 65-66-67—198 -15 Hannah Green, $66,201 65-65-69—199 -14 Yealimi Noh, $55,070 68-66-66—200 -13 Lexi Thompson, $55,070 65-69-66—200 -13 Dottie Ardina, $37,933 68-66-67—201 -12 Jodi Ewart Shadoff, $37,933 68-66-67—201 -12 Muni He, $37,933 73-62-66—201 -12 Pornanong Phatlum, $37,933 68-67-66—201 -12 Sarah Schmelzel, $37,933 66-69-66—201 -12 Elizabeth Szokol, $37,933 67-70-64—201 -12 Lindsey Weaver-Wright, $37,933 68-68-65—201 -12 Xiaowen Yin, $37,933 68-65-68—201 -12 Hyo Joon Jang, $26,996 69-66-67—202 -11 Eun-Hee Ji, $26,996 67-66-69—202 -11 Grace Kim, $26,996 69-68-65—202 -11 Cheyenne Knight, $26,996 67-66-69—202 -11 Jeong Eun Lee5, $37,933 67-69-66—202 -11 Jaravee Boonchant, $22,819 69-68-66—203 -10 Jeongeun Lee6, $22,819 68-71-64—203 -10 Mel Reid, $22,819 69-68-66—203 -10 Yuka Saso, $22,819 65-70-68—203 -10 Pajaree Anannarukarn, $18,445 68-68-68—204 -9 Nicole Broch Estrup, $18,445 65-72-67—204 -9 In Gee Chun, $18,445 70-66-68—204 -9 Georgia Hall, $18,445 68-68-68—204 -9 A Lim Kim, $18,445 69-66-69—204 -9 Jennifer Song, $18,445 69-67-68—204 -9 Bailey Tardy, $18,445 68-69-67—204 -9 Marina Alex, $13,577 72-66-67—205 -8 Olivia Cowan, $13,577 65-68-72—205 -8 Karis Davidson, $13,577 68-69-68—205 -8 Minami Katsu, $13,577 67-69-69—205 -8 Aline Krauter, $13,577 68-66-71—205 -8 Alison Lee, $13,577 70-68-67—205 -8 Pernilla Lindberg, $13,577 66-69-70—205 -8 Lauren Stephenson, $13,577 70-67-68—205 -8 Amanda Doherty, $10,194 72-67-67—206 -7 Maria Fassi, $10,194 68-67-71—206 -7 Sofia Garcia, $10,194 66-68-72—206 -7 Celine Herbin, $10,194 68-68-70—206 -7 Wei-Ling Hsu, $10,194 71-67-68—206 -7 Lucy Li, $10,194 70-69-67—206 -7 Perrine Delacour, $7,291 68-70-69—207 -6 Allison Emrey, $7,291 72-67-68—207 -6 Yu-Sang Hou, $7,291 67-71-69—207 -6 Hyo Joo Kim, $7,291 70-67-70—207 -6 Christina Kim, $7,291 65-71-71—207 -6 Lydia Ko, $7,291 65-72-70—207 -6 Bronte Law, $7,291 66-72-69—207 -6 Brittany Lincicome, $7,291 68-70-69—207 -6 Gaby Lopez, $7,291 71-68-68—207 -6 Gerina Mendoza-Piller, $7,291 68-68-71—207 -6 Jasmine Suwannapura, $7,291 68-71-68—207 -6 Atthaya Thitikul, $7,291 68-71-68—207 -6 Chanettee Wannasaen, $7,291 70-69-68—207 -6 Lindy Duncan, $5,742 70-69-69—208 -5 Yan Liu, $5,331 68-71-70—209 -4 Leona Maguire, $5,331 70-69-70—209 -4 Brooke Matthews, $5,331 68-71-70—209 -4 Su-Hyun Oh, $5,331 69-69-71—209 -4 Pauline Roussin, $5,331 69-66-74—209 -4 Lilly Thomas, $0 71-68-70—209 -4 Samantha Wagner, $5,331 70-69-70—209 -4 Na Rin An, $4,862 72-67-71—210 -3 Stephanie Kyriacou, $4,862 71-68-71—210 -3 Emily Pedersen, $4,687 67-72-72—211 -2

