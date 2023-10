The Ascendant LPGA Scores

Sunday At Old American Golf Club The Colony, Texas Purse: $1.8 million Yardage: 6,517; Par: 71 Final Round Hyo Joo…

Sunday

At Old American Golf Club

The Colony, Texas

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,517; Par: 71

Final Round

Hyo Joo Kim, $270,000 64-68-70-69—271 Bianca Pagdanganan, $143,411 70-70-70-65—275 Atthaya Thitikul, $143,411 70-69-71-65—275 Sarah Kemp, $93,286 67-71-69-69—276 Lexi Thompson, $75,085 71-65-71-70—277 Cheyenne Knight, $61,433 70-71-74-63—278 Leona Maguire, $45,658 70-67-74-68—279 Katherine Muzi, $45,658 73-69-69-68—279 So Yeon Ryu, $45,658 72-69-68-70—279 Jodi Ewart Shadoff, $34,280 71-72-70-67—280 Frida Kinhult, $34,280 71-69-68-72—280 Sarah Schmelzel, $34,280 70-70-69-71—280 Celine Boutier, $28,092 69-67-74-71—281 Yuna Nishimura, $28,092 69-69-74-69—281 Sarah Jane Smith, $28,092 71-70-71-69—281 Marina Alex, $22,753 67-70-76-69—282 Nicole Broch Estrup, $22,753 69-70-70-73—282 Ally Ewing, $22,753 71-70-72-69—282 Sofia Garcia, $22,753 66-68-76-72—282 Lindsey Weaver-Wright, $22,753 68-73-71-70—282 Wei-Ling Hsu, $19,477 72-70-69-72—283 Xiaowen Yin, $19,477 71-69-75-68—283 Weiwei Zhang, $19,477 69-71-74-69—283 Dottie Ardina, $16,746 72-70-69-73—284 Yu-Sang Hou, $16,746 66-72-74-72—284 Jeongeun Lee6, $16,746 71-72-71-70—284 Jenny Shin, $16,746 68-73-72-71—284 Maria Torres, $16,746 69-68-73-74—284 Eun-Hee Ji, $14,562 73-70-70-72—285 Minami Katsu, $14,562 68-75-72-70—285 Cydney Clanton, $11,945 72-68-74-72—286 Maria Fassi, $11,945 72-71-71-72—286 Hannah Green, $11,945 69-73-73-71—286 A Lim Kim, $11,945 72-67-79-68—286 Aline Krauter, $11,945 71-69-76-70—286 Gerina Mendoza-Piller, $11,945 73-67-73-73—286 Azahara Munoz, $11,945 66-71-77-72—286 Mariajo Uribe, $11,945 69-71-71-75—286 Ana Belac, $8,750 72-72-74-69—287 Jaravee Boonchant, $8,750 72-71-74-70—287 Min Lee, $8,750 76-67-75-69—287 Lucy Li, $8,750 75-68-75-69—287 Ruixin Liu, $8,750 71-72-72-72—287 Yealimi Noh, $8,750 69-74-73-71—287 Jing Yan, $8,750 74-70-68-75—287 Gemma Dryburgh, $7,190 71-71-73-73—288 Hyo Joon Jang, $7,190 72-68-77-71—288 Annie Park, $7,190 73-68-74-73—288 Karis Davidson, $6,207 73-71-74-71—289 Charley Hull, $6,207 72-69-72-76—289 Amelia Lewis, $6,207 70-71-76-72—289 Louise Ridderstrom, $6,207 69-72-75-73—289 Lauren Stephenson, $6,207 71-71-75-72—289 Jennifer Chang, $5,279 69-71-75-75—290 Emily Pedersen, $5,279 70-71-72-77—290 Maddie Szeryk, $5,279 71-71-76-72—290 Chanettee Wannasaen, $5,279 69-71-79-71—290 Pavarisa Yoktuan, $5,279 73-68-75-74—290 Kiira Riihijarvi, $4,642 72-72-74-73—291 Luna Sobron Galmes, $4,642 73-71-75-72—291 Gabriella Then, $4,460 69-75-77-71—292 Caroline Inglis, $4,278 72-72-75-74—293 Albane Valenzuela, $4,278 74-69-76-74—293 Dewi Weber, $4,278 72-72-73-76—293 Wichanee Meechai, $4,050 71-71-75-77—294 Lauren Miller, $4,050 72-72-76-74—294 Brittany Lang, $3,777 73-71-79-72—295 Polly Mack, $3,777 71-70-80-74—295 Su-Hyun Oh, $3,777 73-69-75-78—295 Pornanong Phatlum, $3,777 69-73-78-75—295 Paula Creamer, $3,596 72-72-74-78—296 Jeong Eun Lee5, $3,549 72-72-78-76—298 Ilhee Lee, $3,503 72-71-77-80—300

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.