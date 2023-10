Shriners Children’s Open Scores

Saturday At TPC Summerlin Las Vegas Purse: $8.4 million Yardage: 7,255; Par: 71 Third Round Lanto Griffin 64-66-68—198 Adam Hadwin…

Saturday

At TPC Summerlin

Las Vegas

Purse: $8.4 million

Yardage: 7,255; Par: 71

Third Round

Lanto Griffin 64-66-68—198 Adam Hadwin 67-68-63—198 Tom Kim 68-68-62—198 Kyoung-Hoon Lee 69-64-66—199 Taylor Pendrith 69-65-65—199 Vince Whaley 68-66-65—199 J.T. Poston 63-69-68—200 Isaiah Salinda 69-68-63—200 Adam Svensson 70-65-65—200 Callum Tarren 70-68-62—200 Joel Dahmen 72-65-64—201 Cameron Davis 67-67-67—201 Chesson Hadley 70-64-67—201 Beau Hossler 62-71-68—201 Ryan Moore 70-66-65—201 Alex Noren 68-65-68—201 Nick Taylor 65-67-69—201 Nicholas Lindheim 70-67-65—202 Luke List 65-68-69—202 Brent Grant 66-68-69—203 Yuxin Lin 68-66-69—203 Matthew NeSmith 69-69-65—203 Trevor Werbylo 67-67-69—203 Cameron Champ 63-67-74—204 Eric Cole 71-66-67—204 Tyler Duncan 71-66-67—204 Michael Kim 70-69-65—204 Kelly Kraft 68-71-65—204 Henrik Norlander 67-64-73—204 Sam Ryder 67-66-71—204 Alex Smalley 73-64-67—204 Zac Blair 71-66-68—205 Patton Kizzire 70-66-69—205 Nate Lashley 71-65-69—205 Taylor Montgomery 70-69-66—205 Scott Piercy 69-70-66—205 Chad Ramey 69-67-69—205 Davis Riley 67-68-70—205 Webb Simpson 69-68-68—205 Brandt Snedeker 70-69-66—205 Erik Van Rooyen 70-67-68—205 Ludvig Aberg 69-69-68—206 Akshay Bhatia 68-70-68—206 Harry Hall 70-66-70—206 Garrick Higgo 72-66-68—206 Adam Long 66-68-72—206 Aaron Rai 71-66-69—206 Greyson Sigg 67-70-69—206 Austin Smotherman 70-66-70—206 Ben Taylor 69-69-68—206 Davis Thompson 64-73-69—206 Matt Wallace 69-66-71—206 Tano Goya 68-69-71—208 Nicolai Hojgaard 70-65-73—208 Matti Schmid 65-69-74—208 J.J. Spaun 66-73-69—208 Justin Suh 70-68-70—208 Harrison Endycott 70-68-71—209 Carl Yuan 75-64-70—209 Troy Merritt 68-71-71—210 Sam Stevens 67-68-75—210 Hayden Buckley 67-71-73—211 Doc Redman 71-68-72—211 Christiaan Bezuidenhout 71-68-73—212 Jason Dufner 70-67-75—212 Nick Hardy 69-67-77—213 Matthias Schwab 71-68-74—213 James Hahn 72-67-75—214

