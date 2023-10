Sanderson Farms Championship Par Scores

Saturday At Country Club of Jackson Jackson, Miss. Purse: $8.2 million Yardage: 7,461; Par: 72 Third Round Ben Griffin 67-63-66—196…

Saturday

At Country Club of Jackson

Jackson, Miss.

Purse: $8.2 million

Yardage: 7,461; Par: 72

Third Round

Ben Griffin 67-63-66—196 -20 Carl Yuan 66-66-67—199 -17 Luke List 66-66-68—200 -16 Henrik Norlander 65-67-68—200 -16 Scott Stallings 68-67-65—200 -16 Cameron Champ 67-69-65—201 -15 Zecheng Dou 67-66-68—201 -15 Ludvig Aberg 67-69-66—202 -14 Adam Svensson 67-69-66—202 -14 Christiaan Bezuidenhout 66-69-68—203 -13 Joel Dahmen 69-67-68—204 -12 Mark Hubbard 69-68-67—204 -12 Troy Merritt 68-65-71—204 -12 Erik Van Rooyen 67-68-69—204 -12 Harry Higgs 69-64-72—205 -11 Tom Hoge 71-65-69—205 -11 Chad Ramey 70-68-67—205 -11 Harrison Endycott 67-65-74—206 -10 Lanto Griffin 67-70-69—206 -10 Chesson Hadley 64-69-73—206 -10 C.T. Pan 68-69-69—206 -10 Alex Smalley 70-69-67—206 -10 Richy Werenski 70-69-67—206 -10 Brett White 68-70-68—206 -10 Wesley Bryan 67-68-72—207 -9 Tommy Gainey 71-67-69—207 -9 Nick Hardy 68-70-69—207 -9 Beau Hossler 68-67-72—207 -9 Russell Knox 66-70-71—207 -9 Peter Kuest 68-67-72—207 -9 Peter Malnati 66-71-70—207 -9 Ryan Palmer 69-68-70—207 -9 Davis Thompson 67-70-70—207 -9 Tyler Duncan 69-68-71—208 -8 Cody Gribble 68-69-71—208 -8 Kelly Kraft 69-70-69—208 -8 Martin Laird 68-68-72—208 -8 David Lipsky 70-67-71—208 -8 Matthew NeSmith 66-70-72—208 -8 Sam Ryder 67-69-72—208 -8 Vince Whaley 68-70-70—208 -8 Kevin Chappell 71-67-71—209 -7 Michael Gligic 72-67-70—209 -7 Scott Harrington 71-68-70—209 -7 Kevin Kisner 67-70-72—209 -7 Nicholas Lindheim 67-71-71—209 -7 Cameron Percy 70-68-71—209 -7 Ross Steelman 70-68-71—209 -7 Robert Streb 70-68-71—209 -7 Chris Baker 71-68-71—210 -6 Akshay Bhatia 66-72-72—210 -6 Eric Cole 71-68-71—210 -6 Lucas Herbert 70-69-71—210 -6 Lee Hodges 69-70-71—210 -6 Andrew Landry 70-67-73—210 -6 Hank Lebioda 67-71-72—210 -6 Ben Martin 70-68-72—210 -6 William McGirt 70-69-71—210 -6 Alex Noren 69-69-72—210 -6 Ted Potter Jr. 69-69-72—210 -6 Brandt Snedeker 68-68-74—210 -6 Dylan Frittelli 72-67-72—211 -5 Kramer Hickok 70-69-72—211 -5 Garrick Higgo 70-66-75—211 -5 Stephan Jaeger 71-68-72—211 -5 Adam Long 69-69-73—211 -5 Kyle Westmoreland 70-69-72—211 -5 Austin Cook 68-69-75—212 -4 Doc Redman 67-70-75—212 -4 Brandon Wu 65-74-73—212 -4 Callum Tarren 71-68-74—213 -3 Ben Taylor 69-69-75—213 -3 Jimmy Walker 67-72-74—213 -3 Jonas Blixt 71-68-75—214 -2 Trevor Cone 70-69-75—214 -2 Chris Stroud 69-70-75—214 -2 Ford Clegg 72-65-78—215 -1 Jim Herman 69-70-80—219 +3

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.