Open de Espana Par Scores

Sunday At Club de Campo Villa de Madrid Madrid Yardage: 7,154; Par: 71 Final Round Matthieu Pavon, France (710), $551,271…

Sunday

At Club de Campo Villa de Madrid

Madrid

Yardage: 7,154; Par: 71

Final Round

Matthieu Pavon, France (710), $551,271 63-68-66-64—261 -23 Zander Lombard, South Africa (472), $356,705 66-70-65-64—265 -19 Nathan Kimsey, England (266), $204,295 66-68-65-67—266 -18 Marcel Siem, Germany (196), $149,817 66-69-71-61—267 -17 Fabrizio Zanotti, Paraguay (196), $149,817 70-65-68-64—267 -17 Dan Bradbury, England (127), $97,283 71-69-63-66—269 -15 Julien Guerrier, France (127), $97,283 72-63-67-67—269 -15 Richard Mansell, England (127), $97,283 68-69-67-65—269 -15 Ewen Ferguson, Scotland (73), $56,019 68-69-67-66—270 -14 Alfredo Garcia-Heredia, Spain (73), $56,019 69-64-68-69—270 -14 Marcus Helligkilde, Denmark (73), $56,019 67-71-64-68—270 -14 Daniel Hillier, New Zealand (73), $56,019 71-67-66-66—270 -14 Romain Langasque, France (73), $56,019 66-69-66-69—270 -14 Mike Lorenzo-Vera, France (73), $56,019 65-68-68-69—270 -14 Jon Rahm, Spain (73), $56,019 67-72-67-64—270 -14 Kalle Samooja, Finland (73), $56,019 67-72-64-67—270 -14 Alejandro Del Rey, Spain (54), $41,940 68-67-69-68—272 -12 Wilco Nienaber, South Africa (54), $41,940 69-71-66-66—272 -12 Thorbjorn Olesen, Denmark (54), $41,940 68-69-68-67—272 -12 Sean Crocker, United States (46), $35,225 71-68-66-68—273 -11 Alex Fitzpatrick, England (46), $35,225 69-70-66-68—273 -11 Pablo Larrazabal, Spain (46), $35,225 68-69-67-69—273 -11 Joost Luiten, Netherlands (46), $35,225 66-71-68-68—273 -11 Eddie Pepperell, England (46), $35,225 65-70-67-71—273 -11 Jason Scrivener, Australia (46), $35,225 69-71-66-67—273 -11 Paul Waring, England (46), $35,225 70-70-64-69—273 -11 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain (0), $35,225 70-66-66-71—273 -11 Julien Brun, France (37), $27,888 69-69-70-66—274 -10 Gavin Green, Malaysia (37), $27,888 72-67-66-69—274 -10 Alexander Levy, France (37), $27,888 69-67-70-68—274 -10 Edoardo Molinari, Italy (37), $27,888 69-66-70-69—274 -10 Adrian Otaegui, Spain (37), $27,888 69-68-67-70—274 -10 Victor Perez, France (37), $27,888 70-68-70-66—274 -10 Santiago Tarrio, Spain (37), $27,888 68-70-70-66—274 -10 Wil Besseling, Netherlands (31), $22,105 64-68-72-71—275 -9 Todd Clements, England (31), $22,105 70-67-71-67—275 -9 Alexander Knappe, Germany (31), $22,105 69-70-70-66—275 -9 Antoine Rozner, France (31), $22,105 67-68-69-71—275 -9 Shubhankar Sharma, India (31), $22,105 66-66-72-71—275 -9 Martin Simonsen, Denmark (31), $22,105 70-65-71-69—275 -9 Aaron Cockerill, Canada (25), $18,159 68-69-69-70—276 -8 Louis De Jager, South Africa (25), $18,159 70-69-69-68—276 -8 Grant Forrest, Scotland (25), $18,159 67-68-73-68—276 -8 Thriston Lawrence, South Africa (25), $18,159 72-67-67-70—276 -8 Sebastian Soderberg, Sweden (25), $18,159 70-68-69-69—276 -8 Sami Valimaki, Finland (25), $18,159 67-71-66-72—276 -8 Calum Hill, Scotland (20), $14,268 66-71-67-73—277 -7 Matthew Jordan, England (20), $14,268 69-70-70-68—277 -7 Guido Migliozzi, Italy (20), $14,268 69-68-72-68—277 -7 James Morrison, England (20), $14,268 70-70-66-71—277 -7 John Parry, England (20), $14,268 68-67-71-71—277 -7 Andrew Wilson, England (20), $14,268 72-67-70-68—277 -7 Jamie Donaldson, Wales (16), $11,269 71-69-70-68—278 -6 Pedro Figueiredo, Portugal (16), $11,269 65-71-69-73—278 -6 Ross Fisher, England (16), $11,269 66-73-71-68—278 -6 Lukas Nemecz, Austria (16), $11,269 70-70-73-65—278 -6 Christoffer Bring, Denmark (13), $9,728 70-69-73-67—279 -5 Daniel Brown, England (13), $9,728 67-71-74-67—279 -5 Richie Ramsay, Scotland (13), $9,728 71-69-70-69—279 -5 Justin Rose, England (13), $9,728 71-67-72-69—279 -5 Daniel Van Tonder, South Africa (13), $9,728 69-69-68-73—279 -5 Thomas Aiken, South Africa (11), $8,593 70-66-69-75—280 -4 Jorge Campillo, Spain (11), $8,593 68-72-70-70—280 -4 Adri Arnaus, Spain (9), $7,296 70-70-68-73—281 -3 Rafa Cabrera Bello, Spain (9), $7,296 70-69-72-70—281 -3 Chase Hanna, United States (9), $7,296 72-68-68-73—281 -3 Daan Huizing, Netherlands (9), $7,296 70-69-73-69—281 -3 Jeong-Weon Ko, France (9), $7,296 70-70-72-69—281 -3 Tapio Pulkkanen, Finland (9), $7,296 66-72-73-70—281 -3 Victor Garcia Broto, Spain (8), $6,161 66-74-71-71—282 -2 Matthew Baldwin, England (8), $4,864 72-67-76-68—283 -1 Stephen Gallacher, Scotland (7), $4,861 69-71-73-71—284 E Mikael Lindberg, Sweden (7), $4,858 70-70-74-71—285 +1 Deon Germishuys, South Africa (6), $4,853 66-70-74-78—288 +4 Jeunghun Wang, South Korea (6), $4,853 68-71-73-76—288 +4

