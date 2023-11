NHRA Nevada Nationals Results

Sunday Las Vegas Speedway Las Vegas Sunday’s Results Final finish order: TOP FUEL: 1. Mike Salinas; 2. Justin Ashley; 3.…

Sunday

Las Vegas Speedway

Las Vegas

Sunday’s Results

Final finish order:

TOP FUEL:

1. Mike Salinas; 2. Justin Ashley; 3. Steve Torrence; 4. Josh Hart; 5. Doug Kalitta; 6. Austin Prock; 7. Brittany Force; 8. Tony Schumacher; 9. Leah Pruett; 10. Clay Millican; 11. T.J. Zizzo; 12. Antron Brown; 13. Shawn Langdon; 14. Dan Mercier; 15. Kelly Harper; 16. Rob Passey.

FUNNY CAR:

1. Robert Hight; 2. Bob Tasca III; 3. Matt Hagan; 4. Blake Alexander; 5. Paul Lee; 6. Alexis DeJoria; 7. Cruz Pedregon; 8. Alex Laughlin; 9. Chad Green; 10. Jeff Diehl; 11. Ron Capps; 12. Tim Wilkerson; 13. Steven Densham; 14. J.R. Todd; 15. John Force; 16. Terry Haddock.

PRO STOCK:

1. Erica Enders; 2. Greg Anderson; 3. Jeg Coughlin; 4. Matt Hartford; 5. Kyle Koretsky; 6. Fernando Cuadra Jr.; 7. Cristian Cuadra; 8. Troy Coughlin Jr.; 9. Bo Butner; 10. Jerry Tucker; 11. Deric Kramer; 12. Aaron Stanfield; 13. Mason McGaha; 14. Camrie Caruso; 15. Fernando Cuadra; 16. Dallas Glenn.

PRO STOCK MOTORCYCLE:

1. Gaige Herrera; 2. Eddie Krawiec; 3. Jianna Evaristo; 4. Jerry Savoie; 5. John Hall; 6. Steve Johnson; 7. Marc Ingwersen; 8. Joey Gladstone; 9. Hector Arana Jr; 10. Matt Smith; 11. Kelly Clontz; 12. Ryan Oehler; 13. Chris Bostick; 14. Blaine Hale; 15. Karen Stoffer; 16. Angie Smith.

Final results:

Top Fuel — Mike Salinas, 3.673 seconds, 333.16 mph def. Justin Ashley, 5.796 seconds, 120.56 mph.

Funny Car — Robert Hight, Chevy Camaro, 3.851, 326.79 def. Bob Tasca III, Ford Mustang, 4.235, 268.28.

Pro Stock — Erica Enders, Chevy Camaro, 6.557, 208.23 def. Greg Anderson, Camaro, 23.892, 36.48.

Pro Stock Motorcycle — Gaige Herrera, Suzuki, 6.755, 198.32 def. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.847, 198.70.

Pro Modified — Mike Castellana, Chevy Camaro, 5.703, 250.74 def. Kevin Rivenbark, Ford Mustang, 8.536, 109.77.

Legends Nostalgia Funny Car:

Summit Super Pro — Billy Boyko, Dragster, 7.533, 179.25 def. Tony Virgilio, Dragster, 7.773, 167.72.

Summit Pro ET — Mike LaRose, Dodge Dart, 9.035, 146.78 def. Randy Burwell, Ford Pinto, 10.579, 124.84.

Summit Sportsman — Jake Biscay, Chevy Wagon, 12.536, 101.06 def. Denny Renninger, Olds Cutlass, 11.907, 111.86.

Summit ET Motorcycle — Patrick Roetto, Hayabusa, 9.199, 142.09 def. Michael Konopacki, Kawasaki ZX10, 8.607, 147.54.

Summit Street Legal EV — Joshua Rogers, Model Y, 13.190, 104.98 def. Darrel Goheen, Model Y, 12.098, 112.37.

Final round-by-round results:

TOP FUEL:

ROUND ONE — Tony Schumacher, 3.697, 326.87 def. Shawn Langdon, 3.744, 323.74; Brittany Force, 3.704, 331.04 def. Antron Brown, 3.739, 315.34; Justin Ashley, 3.736, 326.79 def. Dan Mercier, 3.752, 304.87; Josh Hart, 3.740, 326.40 def. Leah Pruett, 3.699, 332.26; Steve Torrence, 3.694, 332.51 def. Clay Millican, 3.705, 331.12; Mike Salinas, 3.695, 334.15 def. Rob Passey, 7.672, 92.00; Austin Prock, 3.719, 289.51 def. Kelly Harper, 3.806, 317.27; Doug Kalitta, 3.683, 334.73 def. T.J. Zizzo, 3.719, 318.99;

QUARTERFINALS — Ashley, 3.703, 331.69 def. Prock, 3.727, 319.07; Salinas, 3.688, 334.48 def. Schumacher, 3.867, 313.80; Torrence, 3.674, 330.72 def. Force, 3.785, 311.85; Hart, 3.734, 329.67 def. Kalitta, 3.710, 330.55;

SEMIFINALS — Salinas, 3.663, 333.82 def. Hart, 3.745, 325.30; Ashley, 3.730, 328.46 def. Torrence, 3.680, 331.77;

FINAL — Salinas, 3.673, 333.16 def. Ashley, 5.796, 120.56.

FUNNY CAR:

ROUND ONE — Paul Lee, Dodge Charger, 3.899, 326.08 def. Chad Green, Ford Mustang, 3.998, 265.69; Blake Alexander, Mustang, 3.940, 319.52 def. John Force, Chevy Camaro, 5.468, 134.22; Bob Tasca III, Mustang, 4.347, 226.54 def. Steven Densham, Mustang, 4.727, 170.58; Robert Hight, Camaro, 3.816, 332.67 def. Jeff Diehl, Toyota Camry, Foul – Red Light; Alex Laughlin, Charger, 4.089, 309.06 def. Ron Capps, Toyota GR Supra, 4.090, 254.04; Matt Hagan, Charger, 3.889, 330.72 def. Terry Haddock, Mustang, 6.844, 98.13; Cruz Pedregon, Charger, 4.749, 275.06 def. J.R. Todd, GR Supra, 4.830, 253.56; Alexis DeJoria, GR Supra, 3.923, 326.16 def. Tim Wilkerson, Mustang, 4.674, 164.49;

QUARTERFINALS — Tasca III, 3.986, 316.67 def. Pedregon, Broke; Alexander, 3.935, 321.12 def. Laughlin, Broke; Hight, 3.859, 333.99 def. DeJoria, 4.085, 247.79; Hagan, 3.892, 331.36 def. Lee, 3.947, 317.64;

SEMIFINALS — Tasca III, 3.886, 332.84 def. Hagan, 3.901, 328.38; Hight, 3.868, 330.55 def. Alexander, 7.579, 89.89;

FINAL — Hight, 3.851, 326.79 def. Tasca III, 4.235, 268.28.

PRO STOCK:

ROUND ONE — Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.577, 207.27 def. Aaron Stanfield, Camaro, 6.612, 207.69; Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.573, 208.26 def. Bo Butner, Camaro, 6.582, 207.75; Jeg Coughlin, Camaro, 6.595, 207.43 def. Dallas Glenn, Camaro, 19.861, 60.39; Matt Hartford, Camaro, 6.584, 208.07 def. Camrie Caruso, Camaro, 7.370, 142.10; Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 7.202, 207.72 def. Fernando Cuadra, Mustang, 10.550, 84.01; Kyle Koretsky, Camaro, 6.552, 208.36 def. Jerry Tucker, Camaro, 6.595, 208.39; Cristian Cuadra, Mustang, 6.601, 207.75 def. Deric Kramer, Camaro, 6.597, 205.57; Erica Enders, Camaro, 6.554, 208.81 def. Mason McGaha, Camaro, 6.625, 207.30;

QUARTERFINALS — Coughlin, 6.616, 206.70 def. C. Cuadra, 6.615, 207.75; Hartford, 6.589, 207.78 def. Cuadra Jr., 6.612, 206.86; Enders, 6.570, 208.36 def. Coughlin Jr., 6.616, 207.88; Anderson, 6.583, 207.98 def. Koretsky, 6.567, 207.91;

SEMIFINALS — Anderson, 6.566, 207.88 def. Hartford, 7.294, 153.42; Enders, 6.578, 207.91 def. Coughlin, 6.948, 144.12;

FINAL — Enders, 6.557, 208.23 def. Anderson, 23.892, 36.48.

PRO STOCK MOTORCYCLE:

ROUND ONE — Steve Johnson, Suzuki, 6.986, 191.00 def. Chris Bostick, 16.491, 42.61; Jianna Evaristo, Suzuki, 6.889, 192.17 def. Kelly Clontz, Suzuki, 6.956, 193.88; Marc Ingwersen, 7.000, 192.28 def. Ryan Oehler, 6.969, 193.07; John Hall, 6.881, 193.90 def. Matt Smith, Suzuki, 6.949, 194.46; Jerry Savoie, Suzuki, 6.891, 194.18 def. Blaine Hale, Suzuki, Foul – Centerline; Joey Gladstone, Buell, 6.840, 197.22 def. Hector Arana Jr, Buell, 6.856, 197.94; Eddie Krawiec, Suzuki, 16.501, 42.85 def. Karen Stoffer, Suzuki, Broke – No Show; Gaige Herrera, Suzuki, 6.786, 198.41 def. Angie Smith, Buell, Broke – No Show;

QUARTERFINALS — Krawiec, 6.864, 197.08 def. Johnson, 6.959, 189.73; Savoie, 6.925, 192.41 def. Hall, Foul – Red Light; Evaristo, 6.950, 192.77 def. Gladstone, 7.244, 146.93; Herrera, 6.795, 196.93 def. Ingwersen, 7.026, 169.57;

SEMIFINALS — Krawiec, 6.845, 197.57 def. Evaristo, 6.897, 193.29; Herrera, 6.815, 196.85 def. Savoie, 6.906, 193.07;

FINAL — Herrera, 6.755, 198.32 def. Krawiec, 6.847, 198.70.

Point standings:

Top Fuel

1. Steve Torrence, 2,483; 2. Doug Kalitta, 2,468; 3. Leah Pruett, 2,449; 4. Mike Salinas, 2,407; 5. Justin Ashley, 2,401; 6. Antron Brown, 2,337; 7. Brittany Force, 2,303; 8. Austin Prock, 2,256; 9. Tony Schumacher, 2,248; 10. Clay Millican, 2,227.

Funny Car

1. Matt Hagan, 2,539; 2. Bob Tasca III, 2,524; 3. Robert Hight, 2,522; 4. Ron Capps, 2,400; 5. John Force, 2,297; 6. J.R. Todd, 2,283; 7. Chad Green, 2,275; 8. Tim Wilkerson, 2,270; 9. Alexis DeJoria, 2,249; 10. Alex Laughlin, 2,245.

Pro Stock

1. Erica Enders, 2,576; 2. Greg Anderson, 2,462; 3. Matt Hartford, 2,421; 4. Dallas Glenn, 2,397; 5. Aaron Stanfield, 2,363; 6. Troy Coughlin Jr., 2,362; 7. Kyle Koretsky, 2,288; 8. Deric Kramer, 2,283; 9. Cristian Cuadra, 2,245; 10. Camrie Caruso, 2,237.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, 2,690; 2. Eddie Krawiec, 2,509; 3. Matt Smith, 2,421; 4. Hector Arana Jr, 2,419; 5. Jianna Evaristo, 2,276; 6. Chase Van Sant, 2,254; 7. Marc Ingwersen, 2,243; 8. Angie Smith, 2,234; 9. Steve Johnson, 2,223; 10. Kelly Clontz, 2,188.

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.