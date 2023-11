NHRA Nevada Nationals Qualifying

Friday Las Vegas Motor Speedway Las Vegas First Two Rounds Top Fuel 1. Mike Salinas, 3.699 seconds, 332.75 mph; 2.…

Top Fuel

1. Mike Salinas, 3.699 seconds, 332.75 mph; 2. Austin Prock, 3.701, 329.99; 3. Leah Pruett, 3.707, 331.53; 4. Antron Brown, 3.708, 329.10; 5. Doug Kalitta, 3.709, 336.49; 6. Justin Ashley, 3.714, 334.07; 7. Steve Torrence, 3.725, 331.94; 8. Shawn Langdon, 3.725, 326.56; 9. Tony Schumacher, 3.729, 330.63; 10. Brittany Force, 3.732, 335.48; 11. Dan Mercier, 3.776, 322.11; 12. Kelly Harper, 3.830, 320.66; 13. Clay Millican, 3.846, 251.06; 14. T.J. Zizzo, 3.910, 262.33; 15. Rob Passey, 3.989, 304.05; 16. Josh Hart, 4.522, 170.45. Not Qualified: 17. Luigi Novelli, 10.211, 71.62.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.851, 327.51; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.853, 335.73; 3. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.871, 322.58; 4. John Force, Camaro, 3.887, 322.34; 5. Alexis DeJoria, Toyota GR Supra, 3.902, 300.26; 6. Ron Capps, GR Supra, 3.907, 331.36; 7. J.R. Todd, GR Supra, 3.909, 329.58; 8. Paul Lee, Charger, 3.915, 323.97; 9. Cruz Pedregon, Charger, 3.951, 323.89; 10. Chad Green, Mustang, 3.953, 321.73; 11. Tim Wilkerson, Mustang, 3.953, 316.82; 12. Terry Haddock, Mustang, 4.036, 296.44; 13. Alex Laughlin, Charger, 4.040, 302.96; 14. Steven Densham, Mustang, 4.133, 285.59; 15. Bobby Bode, Mustang, 4.255, 235.35; 16. Blake Alexander, Mustang, 5.916, 120.40. Not Qualified: 17. Jeff Diehl, 7.603, 82.46.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.595, 207.66; 2. Kyle Koretsky, Camaro, 6.603, 206.07; 3. Matt Hartford, Camaro, 6.608, 206.26; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.611, 204.70; 5. Bo Butner, Camaro, 6.619, 206.73; 6. Greg Anderson, Camaro, 6.620, 205.44; 7. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.621, 207.37; 8. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.623, 207.37; 9. Aaron Stanfield, Camaro, 6.636, 206.73; 10. Deric Kramer, Camaro, 6.637, 205.88; 11. Cristian Cuadra, Mustang, 6.645, 206.76; 12. Camrie Caruso, Camaro, 6.646, 205.66; 13. Jeg Coughlin, Camaro, 6.647, 206.13; 14. Mason McGaha, Camaro, 6.648, 205.69; 15. Jerry Tucker, Camaro, 6.651, 207.02; 16. Fernando Cuadra, Mustang, 6.657, 204.76. Not Qualified: 17. Chris McGaha, 6.665, 205.19; 18. Eric Latino, 6.671, 205.41; 19. Kenny Delco, 6.686, 206.16; 20. Steve Graham, 6.704, 204.98; 21. Joey Grose, 6.715, 203.43; 22. Alan Prusiensky, 6.763, 201.76.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.760, 199.82; 2. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.830, 198.85; 3. Hector Arana Jr, Buell, 6.842, 196.53; 4. Jerry Savoie, Suzuki, 6.888, 194.69; 5. Matt Smith, Suzuki, 6.895, 196.73; 6. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.923, 195.39; 7. Ryan Oehler, EBR, 6.938, 195.11; 8. Steve Johnson, Suzuki, 6.982, 189.79; 9. Chris Bostick, EBR, 7.048, 188.96; 10. Kelly Clontz, Suzuki, 7.084, 193.35; 11. Blaine Hale, Suzuki, 7.165, 188.81; 12. Joey Gladstone, Buell, 7.184, 151.82; 13. Marc Ingwersen, EBR, 9.110, 96.05; 14. Karen Stoffer, Suzuki, 9.995, 73.40; 15. John Hall, EBR, 10.123, 77.22.

