NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Week 8 Sunday

HOUSTON TEXANS at CAROLINA PANTHERS — HOUSTON: OG Nick Broeker, TE Brevin Jordan, QB Case Keenum, DT Sheldon Rankins, LB Myjai Sanders, WR Robert Woods. CAROLINA: S Vonn Bell, S Alex Cook, OG Nash Jensen, OT Ricky Lee, WR Laviska Shenault, C Brett Toth, LB Luiji Vilain.

LOS ANGELES RAMS at DALLAS COWBOYS — LOS ANGELES RAMS: DE Earnest Brown, RB Zach Evans, LB Nick Hampton, OT Rob Havenstein, OT Zachary Thomas. DALLAS: WR Jalen Brooks, DE Viliami Fehoko, CB Noah Igbinoghene, QB Trey Lance, CB Eric Scott, OT Tyron Smith, RB Deuce Vaughn.

MINNESOTA VIKINGS at GREEN BAY PACKERS — MINNESOTA: OT Hakeem Adeniji, LB Brian Asamoah, OG Ezra Cleveland, TE Nick Muse, RB Kene Nwangwu, CB NaJee Thompson. GREEN BAY: S Zayne Anderson, LB Brenton Cox, WR Malik Heath, OT Caleb Jones, CB Robert Rochell.

NEW ORLEANS SAINTS at INDIANAPOLIS COLTS — NEW ORLEANS: TE Jimmy Graham, QB Jake Haener, OT James Hurst, WR Keith Kirkwood, DE Kyle Phillips. INDIANAPOLIS: OG Ike Boettger, CB JuJu Brents, TE Kylen Granson, DT Eric Johnson, LB Isaiah Land, OT Braden Smith, CB Ameer Speed.

NEW ENGLAND PATRIOTS at MIAMI DOLPHINS — NEW ENGLAND: OT Calvin Anderson, WR Kayshon Boutte, QB Will Grier, OT Vederian Lowe, WR Tyquan Thornton, LB Josh Uche. MIAMI: WR Robbie Chosen, S Jevon Holland, CB Xavien Howard, DT Brandon Pili, QB Skylar Thompson.

NEW YORK JETS at NEW YORK GIANTS — NEW YORK JETS: RB Israel Abanikanda, LB Zaire Barnes, CB Jarrick Bernard-Converse, WR Irvin Charles, WR Randall Cobb, DE Carl Lawson, OG Joe Tippmann. NEW YORK GIANTS: RB Deon Jackson, QB Daniel Jones, S Bobby McCain, OT Evan Neal, S Gervarrius Owens, DT Jordon Riley, OT Andrew Thomas.

JACKSONVILLE JAGUARS at PITTSBURGH STEELERS — JACKSONVILLE: LB Yasir Abdullah, CB Tyson Campbell, S Andre Cisco, WR Zay Jones, DE Tyler Lacy, OT Cole Van Lanen. PITTSBURGH: OT Dylan Cook, DT Breiden Fehoko, QB Mason Rudolph, CB Levi Wallace.

ATLANTA FALCONS at TENNESSEE TITANS — ATLANTA: LB Tae Davis, DE Joe Gaziano, OG Jovaughn Gwyn, DT Albert Huggins, P Pat O’Donnell, CB Clark Phillips, QB Logan Woodside. TENNESSEE: WR Colton Dowell, OT Jaelyn Duncan, CB Roger McCreary, LB Caleb Murphy, QB Ryan Tannehill, LB Rashad Weaver, TE Josh Whyle.

PHILADELPHIA EAGLES at WASHINGTON COMMANDERS — PHILADELPHIA: LB Patrick Johnson, QB Tanner McKee, DT Moro Ojomo, TE Albert Okwuegbunam, RB Rashaad Penny, CB Bradley Roby. WASHINGTON: DE K.J. Henry, TE Curtis Hodges, CB Christian Holmes, DE Andre Jones, OT Trent Scott, WR Mitchell Tinsley, TE Cole Turner.

