NCAA FBS Team Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg Penn St. 5 11 6 12 1 0 1 11 2.20 Oklahoma 6 4 12 15 2 2 4 11 1.83 Jacksonville St. 6 9 10 15 3 2 5 10 1.67 Liberty 5 4 11 13 4 2 6 7 1.40 W. Kentucky 6 11 8 16 4 4 8 8 1.33 Houston 5 5 6 9 0 3 3 6 1.20 Navy 5 11 2 9 3 0 3 6 1.20 UNLV 5 8 7 11 1 4 5 6 1.20 Colorado 6 5 8 12 3 2 5 7 1.17 Maryland 6 8 8 12 0 5 5 7 1.17 Buffalo 6 5 7 10 0 4 4 6 1.00 Fresno St. 6 7 8 11 0 5 5 6 1.00 Louisville 6 9 8 14 2 6 8 6 1.00 Mississippi 6 7 5 9 1 2 3 6 1.00 Louisiana-Monroe 5 7 6 11 1 5 6 5 1.00 Oregon 5 5 4 6 0 1 1 5 1.00 Utah 5 8 6 8 1 2 3 5 1.00 Iowa St. 6 1 10 10 0 5 5 5 .83 San Jose St. 6 8 3 9 1 3 4 5 .83 BYU 5 6 6 9 2 3 5 4 .80 Ohio St. 5 4 5 7 1 2 3 4 .80 Arkansas 6 10 7 11 1 6 7 4 .67 California 6 9 7 14 3 7 10 4 .67 Kansas 6 6 7 9 4 1 5 4 .67 Oregon St. 6 7 4 9 1 4 5 4 .67 Rutgers 6 3 5 8 2 2 4 4 .67 Southern Cal 6 8 4 8 3 1 4 4 .67 Air Force 5 7 3 5 2 0 2 3 .60 Duke 5 6 4 8 4 1 5 3 .60 Florida St. 5 4 3 6 2 1 3 3 .60 Georgia St. 5 6 5 8 3 2 5 3 .60 North Carolina 5 1 7 8 1 4 5 3 .60 UCLA 5 9 8 13 3 7 10 3 .60 Washington 5 2 8 8 2 3 5 3 .60 Alabama 6 7 7 9 2 4 6 3 .50 E. Michigan 6 7 5 9 1 5 6 3 .50 Kentucky 6 8 6 10 2 5 7 3 .50 LSU 6 3 6 7 2 2 4 3 .50 Michigan 6 4 7 8 1 4 5 3 .50 Ohio 6 5 9 12 3 6 9 3 .50 UAB 6 12 5 12 4 5 9 3 .50 Wyoming 6 6 5 9 3 3 6 3 .50 Auburn 5 6 6 10 4 4 8 2 .40 James Madison 5 3 7 9 3 4 7 2 .40 South Carolina 5 2 6 7 2 3 5 2 .40 Wisconsin 5 2 8 10 5 3 8 2 .40 Clemson 6 9 5 11 7 2 9 2 .33 Georgia Tech 6 6 8 12 3 7 10 2 .33 Minnesota 6 3 8 10 1 7 8 2 .33 South Alabama 6 7 5 10 3 5 8 2 .33 Syracuse 6 11 6 12 4 6 10 2 .33 Utah St. 6 7 8 14 3 9 12 2 .33 Coastal Carolina 5 6 6 9 2 6 8 1 .20 East Carolina 5 7 2 9 1 7 8 1 .20 Indiana 5 4 6 6 2 3 5 1 .20 Memphis 5 8 2 8 2 5 7 1 .20 Miami 5 4 6 9 4 4 8 1 .20 Tulane 5 5 7 11 7 3 10 1 .20 West Virginia 5 1 5 5 2 2 4 1 .20 Baylor 6 12 4 9 4 4 8 1 .17 Georgia 6 4 8 8 3 4 7 1 .17 Kent St. 6 1 4 5 0 4 4 1 .17 Mississippi St. 6 5 5 8 3 4 7 1 .17 NC State 6 7 7 11 1 9 10 1 .17 Texas 6 4 6 8 4 3 7 1 .17 Texas State 6 12 4 11 7 3 10 1 .17 Notre Dame 7 5 6 8 4 3 7 1 .14 Appalachian St. 5 5 7 9 4 5 9 0 .00 Georgia Southern 5 5 7 10 3 7 10 0 .00 Miami (Ohio) 6 2 5 6 3 3 6 0 .00 Northwestern 6 6 3 5 1 4 5 0 .00 Oklahoma St. 5 1 4 5 1 4 5 0 .00 Tennessee 5 6 4 6 3 3 6 0 .00 Texas Tech 6 7 5 8 2 6 8 0 .00 Toledo 6 9 6 10 5 5 10 0 .00 Uconn 6 6 3 7 4 3 7 0 .00 W. Michigan 6 9 4 8 3 5 8 0 .00 Boston College 6 10 1 6 2 5 7 -1 -0.17 FIU 6 9 5 10 4 7 11 -1 -0.17 Iowa 6 8 7 9 5 5 10 -1 -0.17 Missouri 6 3 4 4 2 3 5 -1 -0.17 San Diego St. 6 2 8 10 5 6 11 -1 -0.17 Southern Miss. 6 4 3 6 2 5 7 -1 -0.17 Virginia Tech 6 8 3 6 4 3 7 -1 -0.17 Charlotte 5 6 4 6 2 5 7 -1 -0.20 Cincinnati 5 7 3 7 2 6 8 -1 -0.20 FAU 5 7 5 9 2 8 10 -1 -0.20 Marshall 5 3 8 9 5 5 10 -1 -0.20 Nevada 5 13 3 8 4 5 9 -1 -0.20 Wake Forest 5 8 6 9 4 6 10 -1 -0.20 Washington St. 5 5 5 8 6 3 9 -1 -0.20 Louisiana Tech 7 11 5 7 3 6 9 -2 -0.29 Umass 7 8 5 8 3 7 10 -2 -0.29 Arkansas St. 6 1 3 4 3 3 6 -2 -0.33 Boise St. 6 6 3 7 4 5 9 -2 -0.33 Bowling Green 6 7 6 11 3 10 13 -2 -0.33 N. Illinois 6 7 4 7 3 6 9 -2 -0.33 Army 5 8 4 7 5 4 9 -2 -0.40 North Texas 5 8 4 7 4 5 9 -2 -0.40 Sam Houston St. 5 8 2 5 1 6 7 -2 -0.40 Vanderbilt 7 6 8 10 5 8 13 -3 -0.43 New Mexico St. 6 6 2 5 3 5 8 -3 -0.50 Purdue 6 9 6 7 5 5 10 -3 -0.50 South Florida 6 4 4 8 6 5 11 -3 -0.50 TCU 6 6 5 7 2 8 10 -3 -0.50 Texas A&M 6 7 3 5 4 4 8 -3 -0.50 Tulsa 6 6 7 11 2 12 14 -3 -0.50 Virginia 6 8 3 7 2 8 10 -3 -0.50 Kansas St. 5 4 2 4 0 7 7 -3 -0.60 Stanford 5 5 2 2 2 3 5 -3 -0.60 Akron 6 7 4 8 4 8 12 -4 -0.67 Florida 6 2 1 2 3 3 6 -4 -0.67 Colorado St. 5 9 4 11 4 11 15 -4 -0.80 Pittsburgh 5 5 1 4 3 5 8 -4 -0.80 SMU 5 2 2 2 1 5 6 -4 -0.80 Arizona 6 8 0 5 3 7 10 -5 -0.83 Illinois 6 6 4 8 5 8 13 -5 -0.83 Louisiana-Lafayette 6 8 6 8 7 6 13 -5 -0.83 Old Dominion 6 6 3 8 5 8 13 -5 -0.83 Rice 6 5 2 5 5 5 10 -5 -0.83 Troy 6 8 4 7 8 4 12 -5 -0.83 UCF 6 2 4 5 4 6 10 -5 -0.83 UTSA 5 6 0 3 3 5 8 -5 -1.00 Ball St. 6 6 3 5 6 5 11 -6 -1.00 Cent. Michigan 6 5 1 2 1 7 8 -6 -1.00 Hawaii 6 4 1 3 2 7 9 -6 -1.00 Middle Tennessee 6 5 3 6 6 6 12 -6 -1.00 Nebraska 6 10 4 6 7 6 13 -7 -1.17 Michigan St. 5 3 4 6 5 7 12 -6 -1.20 New Mexico 5 7 0 0 2 4 6 -6 -1.20 Temple 6 2 1 2 5 5 10 -8 -1.33 UTEP 6 3 2 3 3 8 11 -8 -1.33 Arizona St. 6 4 0 1 5 8 13 -12 -2.00

