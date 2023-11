NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg LSU 8 547 4423 552.9 Oregon 8 544 4261 532.6 North Carolina 8…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg LSU 8 547 4423 552.9 Oregon 8 544 4261 532.6 North Carolina 8 614 4075 509.4 Georgia 8 566 4052 506.5 Washington 8 504 4010 501.2 UCF 8 554 3960 495.0 Oklahoma 8 610 3918 489.8 Liberty 8 564 3907 488.4 North Texas 8 593 3882 485.2 Texas State 8 580 3876 484.5 Southern Cal 9 582 4346 482.9 Mississippi 8 559 3792 474.0 UCLA 8 593 3735 466.9 TCU 8 617 3719 464.9 Kansas St. 8 582 3717 464.6 SMU 8 578 3704 463.0 Appalachian St. 8 584 3687 460.9 Georgia Tech 8 541 3674 459.2 Miami 8 538 3649 456.1 South Alabama 8 554 3634 454.2 Texas 8 554 3633 454.1 Florida St. 8 518 3624 453.0 Utah St. 8 566 3609 451.1 Georgia Southern 8 624 3595 449.4 Louisville 8 544 3585 448.1 Coastal Carolina 8 549 3558 444.8 Cincinnati 8 605 3556 444.5 Tennessee 8 570 3548 443.5 Kansas 8 507 3545 443.1 Missouri 8 532 3534 441.8 Troy 8 542 3534 441.8 Toledo 8 553 3533 441.6 Arizona 8 545 3529 441.1 Oregon St. 8 510 3517 439.6 Memphis 8 558 3513 439.1 South Florida 8 639 3500 437.5 Washington St. 8 550 3482 435.2 UAB 8 582 3444 430.5 Oklahoma St. 8 573 3432 429.0 Ohio St. 8 528 3430 428.8 Notre Dame 9 553 3851 427.9 Boise St. 8 545 3419 427.4 New Mexico St. 9 521 3844 427.1 UNLV 8 574 3403 425.4 California 8 600 3379 422.4 Michigan 8 491 3373 421.6 Boston College 8 579 3361 420.1 Maryland 8 553 3347 418.4 Clemson 8 606 3333 416.6 Louisiana-Lafayette 8 516 3323 415.4 Georgia St. 8 543 3321 415.1 Florida 8 535 3291 411.4 UTSA 8 576 3275 409.4 Colorado 8 600 3269 408.6 James Madison 8 531 3262 407.8 Texas Tech 8 589 3259 407.4 Colorado St. 8 563 3252 406.5 Tulane 8 522 3247 405.9 Fresno St. 8 571 3222 402.8 West Virginia 8 568 3208 401.0 San Jose St. 9 573 3576 397.3 New Mexico 8 502 3175 396.9 W. Kentucky 8 541 3163 395.4 Rice 8 504 3157 394.6 Texas A&M 8 535 3154 394.2 Middle Tennessee 8 555 3151 393.9 Penn St. 8 605 3142 392.8 Baylor 8 573 3108 388.5 Houston 8 546 3063 382.9 Louisiana Tech 9 601 3445 382.8 Air Force 8 502 3054 381.8 W. Michigan 9 674 3432 381.3 Virginia Tech 8 555 3047 380.9 Stanford 8 574 3032 379.0 Wisconsin 8 575 3029 378.6 Jacksonville St. 9 668 3392 376.9 Arkansas St. 8 504 2986 373.2 Marshall 8 574 2977 372.1 South Carolina 8 528 2956 369.5 Alabama 8 498 2933 366.6 Syracuse 8 526 2931 366.4 Old Dominion 8 501 2925 365.6 Illinois 8 533 2924 365.5 Kentucky 8 446 2907 363.4 Virginia 8 566 2906 363.2 Arizona St. 8 557 2903 362.9 UTEP 9 585 3252 361.3 Umass 9 563 3236 359.6 Southern Miss. 8 565 2873 359.1 Miami (Ohio) 9 528 3218 357.6 Tulsa 8 559 2858 357.2 Ohio 9 613 3165 351.7 Duke 8 466 2803 350.4 Mississippi St. 8 487 2803 350.4 FAU 8 536 2800 350.0 Temple 8 568 2795 349.4 Purdue 8 570 2790 348.8 Louisiana-Monroe 8 512 2787 348.4 Auburn 8 509 2775 346.9 N. Illinois 8 514 2748 343.5 Hawaii 9 583 3090 343.3 Wake Forest 8 566 2740 342.5 Iowa St. 8 497 2702 337.8 Vanderbilt 9 545 3021 335.7 Utah 8 538 2656 332.0 NC State 8 532 2634 329.2 Rutgers 8 505 2617 327.1 Cent. Michigan 8 536 2611 326.4 Army 8 506 2592 324.0 Buffalo 8 561 2592 324.0 FIU 9 559 2916 324.0 Nebraska 8 487 2579 322.4 Michigan St. 8 521 2577 322.1 San Diego St. 8 501 2540 317.5 Indiana 8 507 2531 316.4 Uconn 8 496 2527 315.9 Minnesota 8 524 2519 314.9 Pittsburgh 8 487 2498 312.2 Nevada 8 526 2489 311.1 Charlotte 8 530 2475 309.4 Northwestern 8 524 2459 307.4 Arkansas 8 519 2447 305.9 Navy 7 433 2134 304.9 Bowling Green 8 472 2413 301.6 BYU 8 494 2405 300.6 Wyoming 8 465 2385 298.1 Ball St. 8 498 2359 294.9 Sam Houston St. 8 521 2336 292.0 East Carolina 8 549 2304 288.0 Akron 8 515 2240 280.0 E. Michigan 9 526 2363 262.6 Kent St. 8 504 2079 259.9 Iowa 8 451 1859 232.4

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.