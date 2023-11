NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Penn St. 6 340 1162 193.7 Michigan 7 376 1632 233.1 Air Force…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Penn St. 6 340 1162 193.7 Michigan 7 376 1632 233.1 Air Force 6 322 1440 240.0 Ohio 7 386 1716 245.1 Clemson 6 378 1571 261.8 Georgia 7 420 1838 262.6 Ohio St. 6 395 1581 263.5 Rutgers 7 450 1941 277.3 Utah 6 348 1667 277.8 Texas A&M 7 412 1945 277.9 UCLA 6 394 1686 281.0 Troy 7 435 1971 281.6 Oregon 6 379 1693 282.2 Notre Dame 8 515 2258 282.2 Alabama 7 457 2047 292.4 Duke 6 403 1791 298.5 Tennessee 6 412 1818 303.0 Miami 6 365 1850 308.3 SMU 6 416 1868 311.3 Florida 7 382 2187 312.4 Liberty 6 384 1894 315.7 Louisville 7 438 2225 317.9 N. Illinois 7 452 2243 320.4 Nebraska 6 407 1938 323.0 Texas 6 390 1940 323.3 Iowa 7 532 2271 324.4 Pittsburgh 6 399 1952 325.3 Tulane 6 391 1965 327.5 Iowa St. 7 479 2305 329.3 Fresno St. 7 471 2307 329.6 East Carolina 6 379 1992 332.0 Arizona 7 432 2330 332.9 NC State 7 426 2330 332.9 Miami (Ohio) 7 458 2332 333.1 Michigan St. 6 383 2004 334.0 Cincinnati 6 355 2006 334.3 Wisconsin 6 410 2011 335.2 Maryland 7 470 2360 337.1 Bowling Green 7 417 2365 337.9 Toledo 7 454 2367 338.1 Arizona St. 6 404 2036 339.3 South Alabama 6 374 2038 339.7 Virginia Tech 7 446 2391 341.6 Oregon St. 7 466 2404 343.4 West Virginia 6 394 2070 345.0 Missouri 7 450 2418 345.4 Kentucky 7 467 2426 346.6 Akron 7 461 2439 348.4 TCU 7 487 2449 349.9 Army 6 373 2101 350.2 Arkansas 7 438 2459 351.3 James Madison 6 425 2118 353.0 Oklahoma 6 423 2122 353.7 Wake Forest 6 385 2154 359.0 North Carolina 6 405 2155 359.2 Northwestern 6 398 2172 362.0 Jacksonville St. 7 519 2539 362.7 Auburn 6 377 2177 362.8 Florida St. 6 409 2177 362.8 Georgia Southern 6 372 2186 364.3 Memphis 6 390 2201 366.8 Louisiana-Lafayette 6 426 2215 369.2 Old Dominion 6 455 2221 370.2 Marshall 6 401 2222 370.3 Minnesota 6 363 2239 373.2 Boston College 6 360 2240 373.3 Kansas St. 6 407 2242 373.7 Ball St. 7 456 2621 374.4 Indiana 6 377 2248 374.7 Navy 6 405 2252 375.3 Texas Tech 7 505 2655 379.3 Virginia 6 410 2279 379.8 Wyoming 7 496 2663 380.4 Hawaii 7 440 2664 380.6 Syracuse 7 518 2665 380.7 Louisiana Tech 8 556 3048 381.0 Charlotte 6 372 2289 381.5 Kent St. 7 451 2673 381.9 UTEP 7 435 2674 382.0 New Mexico St. 7 461 2689 384.1 UCF 6 409 2324 387.3 Mississippi 6 448 2330 388.3 E. Michigan 7 487 2722 388.9 Baylor 6 373 2339 389.8 Uconn 6 391 2340 390.0 California 7 460 2734 390.6 Sam Houston St. 6 406 2352 392.0 FAU 6 443 2356 392.7 Oklahoma St. 6 398 2357 392.8 Washington 6 444 2366 394.3 Mississippi St. 6 402 2371 395.2 Southern Miss. 6 349 2372 395.3 Purdue 7 478 2768 395.4 Kansas 7 462 2773 396.1 San Jose St. 7 455 2775 396.4 Southern Cal 7 491 2779 397.0 W. Michigan 7 449 2780 397.1 Coastal Carolina 6 402 2384 397.3 BYU 6 417 2388 398.0 Illinois 7 515 2789 398.4 Middle Tennessee 7 492 2790 398.6 Rice 6 408 2393 398.8 Tulsa 6 405 2396 399.3 Appalachian St. 6 393 2405 400.8 Cent. Michigan 7 439 2816 402.3 UTSA 6 445 2436 406.0 Texas State 7 517 2867 409.6 UNLV 6 401 2470 411.7 Georgia St. 6 409 2471 411.8 Utah St. 7 533 2902 414.6 Washington St. 6 444 2518 419.7 Buffalo 7 470 2957 422.4 LSU 7 461 2967 423.9 New Mexico 6 354 2547 424.5 Boise St. 7 456 2998 428.3 UAB 7 477 2999 428.4 Houston 6 421 2575 429.2 Georgia Tech 6 425 2592 432.0 Vanderbilt 8 562 3500 437.5 Temple 7 472 3069 438.4 FIU 7 510 3116 445.1 San Diego St. 7 476 3118 445.4 Umass 8 484 3573 446.6 South Carolina 6 440 2709 451.5 Louisiana-Monroe 6 454 2724 454.0 South Florida 7 494 3185 455.0 Stanford 6 413 2758 459.7 Arkansas St. 6 418 2759 459.8 W. Kentucky 6 453 2761 460.2 North Texas 6 446 2765 460.8 Colorado St. 6 461 2774 462.3 Colorado 7 534 3316 473.7 Nevada 6 378 3072 512.0

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.