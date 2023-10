NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Penn St. 5 278 1053 210.6 Air Force 5 262 1119 223.8 Ohio…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Penn St. 5 278 1053 210.6 Air Force 5 262 1119 223.8 Ohio 5 273 1186 237.2 Michigan 5 259 1231 246.2 Texas A&M 5 282 1269 253.8 Ohio St. 4 249 1022 255.5 Oregon 5 318 1278 255.6 UCLA 4 281 1055 263.8 Clemson 5 314 1337 267.4 Rutgers 5 303 1339 267.8 Notre Dame 6 377 1626 271.0 Miami 4 236 1092 273.0 Florida 5 266 1377 275.4 Fresno St. 5 326 1410 282.0 Utah 5 293 1413 282.6 Georgia 5 326 1436 287.2 Texas 5 309 1454 290.8 Duke 5 332 1486 297.2 Kentucky 5 326 1486 297.2 Syracuse 5 348 1486 297.2 Alabama 5 337 1491 298.2 Oregon St. 5 317 1506 301.2 Pittsburgh 5 314 1508 301.6 Troy 5 307 1513 302.6 Tennessee 5 350 1541 308.2 Liberty 4 250 1243 310.8 Jacksonville St. 5 360 1554 310.8 Akron 5 328 1570 314.0 SMU 5 339 1578 315.6 Missouri 5 326 1586 317.2 Oklahoma 5 345 1595 319.0 Tulane 5 329 1599 319.8 Army 4 243 1280 320.0 Iowa 5 374 1604 320.8 NC State 5 294 1610 322.0 Auburn 5 311 1619 323.8 Nebraska 5 341 1628 325.6 Louisville 5 313 1639 327.8 Maryland 5 342 1641 328.2 Cincinnati 5 292 1642 328.4 East Carolina 5 318 1658 331.6 Virginia Tech 5 315 1677 335.4 West Virginia 5 341 1677 335.4 Marshall 4 262 1347 336.8 Louisiana-Lafayette 5 339 1685 337.0 Kansas St. 4 252 1350 337.5 Wake Forest 4 250 1354 338.5 Iowa St. 5 344 1693 338.6 Arkansas 5 305 1695 339.0 Michigan St. 5 318 1709 341.8 Toledo 5 337 1723 344.6 Arizona 5 319 1731 346.2 N. Illinois 5 315 1736 347.2 Arizona St. 5 332 1741 348.2 James Madison 5 337 1750 350.0 Bowling Green 5 286 1771 354.2 South Alabama 5 314 1788 357.6 Memphis 5 320 1798 359.6 California 5 314 1801 360.2 Georgia Southern 5 318 1802 360.4 BYU 5 331 1804 360.8 Minnesota 5 307 1807 361.4 Sam Houston St. 4 274 1446 361.5 North Carolina 4 278 1452 363.0 Washington 5 360 1825 365.0 UCF 5 346 1834 366.8 Appalachian St. 5 320 1836 367.2 Indiana 5 313 1841 368.2 Northwestern 5 332 1841 368.2 Kansas 5 322 1848 369.6 TCU 5 356 1853 370.6 Oklahoma St. 4 263 1485 371.2 Uconn 5 320 1860 372.0 Wisconsin 4 288 1499 374.8 Texas Tech 5 372 1879 375.8 Louisiana Tech 6 428 2265 377.5 San Jose St. 5 323 1892 378.4 Navy 4 268 1514 378.5 Miami (Ohio) 5 344 1894 378.8 Hawaii 6 373 2286 381.0 UTSA 4 280 1530 382.5 Washington St. 4 267 1531 382.8 Wyoming 5 368 1925 385.0 UTEP 6 371 2311 385.2 Southern Miss. 5 291 1936 387.2 New Mexico St. 5 330 1939 387.8 Old Dominion 5 385 1945 389.0 Mississippi St. 5 325 1958 391.6 Coastal Carolina 5 345 1968 393.6 Middle Tennessee 5 342 1970 394.0 Baylor 5 305 1973 394.6 Boston College 5 314 1974 394.8 Kent St. 5 322 1989 397.8 FAU 4 300 1592 398.0 South Florida 5 339 1990 398.0 Purdue 5 353 1991 398.2 Ball St. 5 317 1992 398.4 UNLV 5 333 1996 399.2 Florida St. 4 280 1603 400.8 Georgia St. 5 341 2014 402.8 New Mexico 5 305 2016 403.2 Tulsa 5 334 2018 403.6 Southern Cal 5 365 2022 404.4 Charlotte 5 317 2024 404.8 W. Michigan 5 318 2025 405.0 Houston 5 339 2029 405.8 Mississippi 5 380 2044 408.8 Vanderbilt 6 413 2453 408.8 Temple 5 328 2047 409.4 Virginia 5 352 2060 412.0 E. Michigan 5 348 2074 414.8 Rice 5 359 2074 414.8 Illinois 5 373 2097 419.4 Louisiana-Monroe 4 273 1683 420.8 Utah St. 5 370 2121 424.2 Georgia Tech 5 342 2139 427.8 LSU 5 332 2147 429.4 Texas State 5 404 2159 431.8 Boise St. 5 317 2168 433.6 UAB 5 326 2168 433.6 Arkansas St. 5 347 2172 434.4 Colorado St. 4 311 1753 438.2 San Diego St. 6 414 2638 439.7 Umass 6 362 2651 441.8 South Carolina 5 359 2215 443.0 Stanford 5 330 2226 445.2 FIU 5 387 2236 447.2 Cent. Michigan 5 319 2268 453.6 Buffalo 5 337 2302 460.4 W. Kentucky 5 374 2364 472.8 Colorado 5 367 2401 480.2 North Texas 4 298 2012 503.0 Nevada 5 305 2556 511.2

