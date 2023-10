NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 5 304 1,649 21 329.8 Liberty 5 224 1,276 10…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 5 304 1,649 21 329.8 Liberty 5 224 1,276 10 255.2 Toledo 6 247 1,492 16 248.7 Navy 5 248 1,241 9 248.2 UCF 6 248 1,478 14 246.3 Kansas 6 235 1,394 16 232.3 Tennessee 5 187 1,156 13 231.2 Oregon 5 161 1,136 16 227.2 Louisiana-Lafayette 6 220 1,344 15 224.0 Cincinnati 5 227 1,101 6 220.2 California 6 255 1,302 16 217.0 Jacksonville St. 6 279 1,288 16 214.7 UNLV 5 206 1,070 17 214.0 Miami 5 185 1,055 11 211.0 LSU 6 223 1,264 15 210.7 Oregon St. 6 222 1,233 15 205.5 Texas State 6 224 1,231 20 205.2 Appalachian St. 5 219 1,023 7 204.6 Wisconsin 5 196 1,019 15 203.8 Kansas St. 5 191 1,014 14 202.8 Auburn 5 209 1,010 12 202.0 Nebraska 6 240 1,203 10 200.5 UCLA 5 194 1,000 10 200.0 Army 5 237 999 11 199.8 New Mexico St. 6 196 1,192 10 198.7 Duke 5 182 991 16 198.2 Penn St. 5 231 974 13 194.8 Tulsa 6 279 1,165 8 194.2 Louisville 6 227 1,154 14 192.3 TCU 6 244 1,153 9 192.2 Louisiana-Monroe 5 175 960 5 192.0 West Virginia 5 225 959 11 191.8 North Texas 5 197 952 9 190.4 Boston College 6 253 1,140 11 190.0 Clemson 6 233 1,129 12 188.2 South Florida 6 273 1,129 12 188.2 Texas 6 232 1,115 12 185.8 Michigan 6 219 1,111 15 185.2 Mississippi 6 228 1,100 15 183.3 Boise St. 6 217 1,090 13 181.7 Minnesota 6 244 1,083 8 180.5 New Mexico 5 169 902 10 180.4 Troy 6 221 1,077 8 179.5 Texas Tech 6 221 1,073 8 178.8 SMU 5 191 889 7 177.8 Florida St. 5 161 873 12 174.6 North Carolina 5 208 871 13 174.2 Syracuse 6 232 1,045 13 174.2 Georgia St. 5 196 870 12 174.0 Miami (Ohio) 6 213 1,044 9 174.0 Wyoming 6 214 1,042 8 173.7 Rutgers 6 227 1,040 15 173.3 W. Michigan 6 252 1,038 12 173.0 Notre Dame 7 238 1,197 12 171.0 Southern Cal 6 169 1,009 17 168.2 Utah St. 6 209 1,001 8 166.8 Oklahoma 6 242 989 14 164.8 N. Illinois 6 212 988 11 164.7 Arizona 6 194 979 5 163.2 James Madison 5 198 815 7 163.0 Memphis 5 179 810 12 162.0 Wake Forest 5 217 809 4 161.8 Tulane 5 189 795 6 159.0 UTEP 6 234 953 7 158.8 South Alabama 6 213 946 13 157.7 Georgia Tech 6 198 936 8 156.0 Marshall 5 195 780 11 156.0 Florida 6 209 918 11 153.0 Mississippi St. 6 190 917 10 152.8 Georgia 6 199 916 16 152.7 Old Dominion 6 211 910 7 151.7 Kentucky 6 156 907 10 151.2 Louisiana Tech 7 231 1,050 13 150.0 Maryland 6 190 893 12 148.8 Stanford 5 197 744 6 148.8 NC State 6 222 891 11 148.5 Cent. Michigan 6 217 888 11 148.0 UTSA 5 186 732 7 146.4 UAB 6 206 874 14 145.7 Arkansas St. 6 215 869 6 144.8 Texas A&M 6 198 869 8 144.8 Missouri 6 205 867 11 144.5 Ohio 6 230 866 4 144.3 Utah 5 209 719 6 143.8 Alabama 6 231 862 11 143.7 San Diego St. 6 215 862 8 143.7 Umass 7 230 999 10 142.7 Southern Miss. 6 219 853 7 142.2 Purdue 6 224 847 13 141.2 Coastal Carolina 5 169 701 9 140.2 Virginia Tech 6 228 841 7 140.2 Charlotte 5 181 678 6 135.6 East Carolina 5 173 675 8 135.0 Georgia Southern 5 138 673 7 134.6 Houston 5 174 665 7 133.0 Uconn 6 209 794 8 132.3 Oklahoma St. 5 155 661 6 132.2 Ohio St. 5 151 658 10 131.6 San Jose St. 6 164 780 13 130.0 Illinois 6 186 762 7 127.0 FAU 5 150 632 4 126.4 Bowling Green 6 187 753 7 125.5 Middle Tennessee 6 191 747 7 124.5 Washington 5 130 615 12 123.0 Baylor 6 213 729 7 121.5 Michigan St. 5 159 600 6 120.0 Buffalo 6 205 719 8 119.8 Iowa 6 187 716 6 119.3 Iowa St. 6 179 698 4 116.3 Pittsburgh 5 161 578 6 115.6 Kent St. 6 234 690 5 115.0 E. Michigan 6 189 678 5 113.0 Ball St. 6 190 670 4 111.7 Arkansas 6 225 669 6 111.5 Indiana 5 173 551 7 110.2 FIU 6 184 645 10 107.5 Fresno St. 6 183 639 6 106.5 Nevada 5 168 529 5 105.8 Washington St. 5 157 518 8 103.6 Northwestern 6 198 618 7 103.0 Akron 6 186 614 5 102.3 W. Kentucky 6 150 613 8 102.2 Virginia 6 220 597 6 99.5 Vanderbilt 7 188 648 7 92.6 Temple 6 159 544 5 90.7 South Carolina 5 160 435 9 87.0 Arizona St. 6 185 502 7 83.7 Rice 6 169 477 10 79.5 Colorado 6 192 472 8 78.7 Colorado St. 5 133 379 4 75.8 Sam Houston St. 5 156 334 3 66.8 BYU 5 138 314 9 62.8 Hawaii 6 153 351 2 58.5

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.