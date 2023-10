NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 5 304 1,649 21 329.8 Liberty 4 181 1,085 8…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 5 304 1,649 21 329.8 Liberty 4 181 1,085 8 271.2 UCF 5 210 1,276 13 255.2 Tennessee 5 187 1,156 13 231.2 Navy 4 190 910 6 227.5 Oregon 5 161 1,136 16 227.2 Louisiana-Lafayette 5 179 1,126 13 225.2 Jacksonville St. 5 233 1,122 13 224.4 Toledo 5 208 1,117 13 223.4 Miami 4 138 890 10 222.5 Cincinnati 5 227 1,101 6 220.2 UNLV 5 206 1,070 17 214.0 California 5 222 1,061 13 212.2 Army 4 204 838 9 209.5 Nebraska 5 191 1,045 8 209.0 Oregon St. 5 179 1,030 14 206.0 Louisiana-Monroe 4 143 822 5 205.5 Texas State 5 177 1,027 19 205.4 UCLA 4 141 820 8 205.0 Appalachian St. 5 219 1,023 7 204.6 Auburn 5 209 1,010 12 202.0 New Mexico St. 5 165 1,009 8 201.8 Wisconsin 4 150 806 14 201.5 Kansas 5 184 995 11 199.0 Kansas St. 4 153 794 12 198.5 Duke 5 182 991 16 198.2 LSU 5 180 990 13 198.0 Rutgers 5 205 977 15 195.4 Penn St. 5 231 974 13 194.8 Tulsa 5 236 971 7 194.2 Louisville 5 187 969 12 193.8 TCU 5 207 968 9 193.6 Minnesota 5 205 966 8 193.2 Notre Dame 6 210 1,153 12 192.2 Texas 5 192 959 11 191.8 West Virginia 5 225 959 11 191.8 Syracuse 5 204 953 12 190.6 North Texas 4 161 746 7 186.5 Clemson 5 191 922 10 184.4 W. Michigan 5 220 922 11 184.4 Michigan 5 186 920 11 184.0 South Florida 5 236 918 9 183.6 Wyoming 5 179 912 8 182.4 Mississippi 5 183 904 13 180.8 New Mexico 5 168 891 10 178.2 SMU 5 191 889 7 177.8 Texas Tech 5 179 887 6 177.4 Wake Forest 4 178 707 3 176.8 Georgia St. 5 196 870 12 174.0 Southern Cal 5 136 863 12 172.6 Miami (Ohio) 5 166 858 8 171.6 Kentucky 5 132 852 10 170.4 Marshall 4 157 676 9 169.0 Boston College 5 192 841 7 168.2 Alabama 5 205 839 11 167.8 Georgia Tech 5 171 837 6 167.4 North Carolina 4 160 669 12 167.2 Boise St. 5 175 828 10 165.6 Arkansas St. 5 183 822 6 164.4 James Madison 5 198 815 7 163.0 Memphis 5 179 810 12 162.0 Cent. Michigan 5 192 808 11 161.6 Texas A&M 5 163 802 7 160.4 Tulane 5 189 795 6 159.0 UTEP 6 234 949 7 158.2 Oklahoma 5 199 788 11 157.6 Maryland 5 155 787 11 157.4 Arizona 5 152 776 5 155.2 Old Dominion 5 175 767 5 153.4 Louisiana Tech 6 193 912 10 152.0 NC State 5 188 755 9 151.0 Purdue 5 184 751 12 150.2 Utah St. 5 154 749 6 149.8 Ohio St. 4 118 596 9 149.0 South Alabama 5 171 744 10 148.8 Stanford 5 197 744 6 148.8 Georgia 5 168 743 15 148.6 Southern Miss. 5 175 743 7 148.6 Illinois 5 167 741 7 148.2 Florida St. 4 125 591 9 147.8 Missouri 5 184 735 8 147.0 Florida 5 180 728 9 145.6 Troy 5 171 726 5 145.2 Mississippi St. 5 157 723 8 144.6 Utah 5 209 719 6 143.8 UTSA 4 151 575 3 143.8 San Diego St. 6 215 862 8 143.7 Baylor 5 183 712 7 142.4 Coastal Carolina 5 169 701 9 140.2 Ohio 5 195 700 1 140.0 Umass 6 198 832 9 138.7 Bowling Green 5 168 690 7 138.0 Uconn 5 179 690 6 138.0 Charlotte 5 180 677 6 135.4 San Jose St. 5 138 676 10 135.2 East Carolina 5 173 675 8 135.0 Georgia Southern 5 138 673 7 134.6 Houston 5 174 665 7 133.0 Middle Tennessee 5 152 638 5 127.6 Arkansas 5 196 633 6 126.6 Washington St. 4 138 506 8 126.5 Virginia Tech 5 193 632 6 126.4 UAB 5 158 621 10 124.2 E. Michigan 5 151 617 4 123.4 Washington 5 130 615 12 123.0 Oklahoma St. 4 115 487 5 121.8 N. Illinois 5 177 608 5 121.6 Fresno St. 5 163 601 6 120.2 Michigan St. 5 159 600 6 120.0 Buffalo 5 170 596 6 119.2 Kent St. 5 198 581 5 116.2 Pittsburgh 5 161 578 6 115.6 FIU 5 155 558 8 111.6 Indiana 5 173 551 7 110.2 Iowa 5 152 535 5 107.0 Nevada 5 168 529 5 105.8 Ball St. 5 165 522 4 104.4 Akron 5 145 507 4 101.4 FAU 4 107 398 2 99.5 Vanderbilt 6 169 584 7 97.3 W. Kentucky 5 122 484 6 96.8 Iowa St. 5 142 483 2 96.6 Temple 5 130 474 5 94.8 Arizona St. 5 156 445 5 89.0 Northwestern 5 152 437 6 87.4 South Carolina 5 160 435 9 87.0 Colorado 5 162 416 6 83.2 Virginia 5 175 376 5 75.2 Rice 5 147 365 8 73.0 Colorado St. 4 107 284 2 71.0 Sam Houston St. 4 134 262 3 65.5 BYU 5 138 314 9 62.8 Hawaii 6 153 351 2 58.5

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.