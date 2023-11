NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg North Texas 8 361 2053 24 256.6 Georgia Tech 8 347 1861…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg North Texas 8 361 2053 24 256.6 Georgia Tech 8 347 1861 21 232.6 Umass 9 338 1991 22 221.2 W. Kentucky 8 351 1749 17 218.6 UCF 8 335 1660 21 207.5 Appalachian St. 8 296 1655 20 206.9 Temple 8 334 1652 18 206.5 Louisiana Tech 9 368 1823 17 202.6 UAB 8 301 1609 23 201.1 Southern Miss. 8 293 1596 25 199.5 E. Michigan 9 372 1791 13 199.0 FIU 9 365 1754 16 194.9 Baylor 8 304 1556 18 194.5 Arkansas St. 8 305 1491 16 186.4 Army 8 295 1486 15 185.8 Sam Houston St. 8 322 1464 17 183.0 Buffalo 8 287 1459 11 182.4 Hawaii 9 331 1636 19 181.8 San Jose St. 9 342 1628 19 180.9 UTEP 9 323 1623 20 180.3 Wyoming 8 308 1431 8 178.9 Marshall 8 287 1427 14 178.4 Nevada 8 267 1424 17 178.0 Louisiana-Monroe 8 329 1418 13 177.2 Kansas 8 296 1397 19 174.6 Utah St. 8 331 1396 19 174.5 Vanderbilt 9 320 1570 16 174.4 Southern Cal 9 343 1549 14 172.1 Colorado St. 8 340 1370 13 171.2 Washington St. 8 280 1365 21 170.6 Oklahoma St. 8 304 1363 9 170.4 Indiana 8 305 1353 15 169.1 Middle Tennessee 8 304 1350 17 168.8 New Mexico 8 264 1342 11 167.8 Uconn 8 308 1338 18 167.2 Colorado 8 293 1320 15 165.0 Virginia 8 294 1318 17 164.8 Boston College 8 278 1316 18 164.5 Northwestern 8 302 1314 16 164.2 San Diego St. 8 265 1303 13 162.9 FAU 8 327 1302 11 162.8 Houston 8 306 1293 18 161.6 Auburn 8 288 1288 12 161.0 Illinois 8 308 1288 12 161.0 Kent St. 8 300 1285 17 160.6 Memphis 8 274 1276 10 159.5 North Carolina 8 290 1256 13 157.0 LSU 8 268 1252 10 156.5 South Florida 8 282 1243 18 155.4 BYU 8 279 1236 6 154.5 Purdue 8 302 1230 15 153.8 N. Illinois 8 289 1208 14 151.0 Virginia Tech 8 283 1205 12 150.6 Toledo 8 290 1202 9 150.2 Syracuse 8 312 1193 11 149.1 Akron 8 286 1190 15 148.8 TCU 8 303 1190 11 148.8 Duke 8 283 1189 8 148.6 West Virginia 8 267 1184 9 148.0 Rice 8 299 1183 12 147.9 Texas Tech 8 294 1179 9 147.4 Navy 7 263 1028 9 146.9 Florida St. 8 292 1173 11 146.6 Texas State 8 312 1159 12 144.9 Louisiana-Lafayette 8 319 1157 13 144.6 Cent. Michigan 8 253 1150 15 143.8 Georgia Southern 8 260 1143 16 142.9 Stanford 8 261 1141 17 142.6 California 8 286 1140 16 142.5 Tulsa 8 268 1137 18 142.1 Wisconsin 8 282 1137 7 142.1 Charlotte 8 269 1136 10 142.0 W. Michigan 9 298 1274 18 141.6 Coastal Carolina 8 255 1128 5 141.0 South Carolina 8 290 1097 17 137.1 Washington 8 267 1089 10 136.1 Bowling Green 8 276 1084 7 135.5 Mississippi 8 323 1083 10 135.4 Mississippi St. 8 285 1079 10 134.9 Oklahoma 8 289 1061 6 132.6 Arkansas 8 288 1053 6 131.6 UTSA 8 293 1051 10 131.4 Pittsburgh 8 317 1049 15 131.1 Old Dominion 8 330 1047 7 130.9 Florida 8 241 1045 11 130.6 Wake Forest 8 261 1024 7 128.0 Cincinnati 8 255 1020 10 127.5 New Mexico St. 9 301 1144 14 127.1 Miami (Ohio) 9 319 1136 9 126.2 Michigan St. 8 282 1009 7 126.1 South Alabama 8 292 1003 7 125.4 Iowa 8 293 996 1 124.5 Ball St. 8 262 986 11 123.2 Iowa St. 8 263 985 6 123.1 Notre Dame 9 311 1092 9 121.3 East Carolina 8 278 968 10 121.0 Rutgers 8 270 964 6 120.5 UNLV 8 259 958 11 119.8 Fresno St. 8 283 957 7 119.6 Georgia St. 8 265 950 8 118.8 Oregon St. 8 260 949 7 118.6 Minnesota 8 234 947 9 118.4 Liberty 8 227 941 5 117.6 Jacksonville St. 9 374 1041 10 115.7 Kentucky 8 265 923 9 115.4 SMU 8 307 914 4 114.2 Missouri 8 251 901 4 112.6 Boise St. 8 240 895 14 111.9 NC State 8 252 877 9 109.6 Kansas St. 8 234 875 5 109.4 Maryland 8 278 874 5 109.2 Alabama 8 282 870 4 108.8 Troy 8 268 857 7 107.1 Tennessee 8 278 841 9 105.1 Arizona St. 8 237 835 10 104.4 Arizona 8 250 803 14 100.4 Ohio St. 8 259 798 3 99.8 Clemson 8 253 793 8 99.1 Texas 8 242 783 5 97.9 Texas A&M 8 270 769 2 96.1 Oregon 8 240 765 3 95.6 Georgia 8 207 749 6 93.6 Ohio 9 251 839 5 93.2 Louisville 8 241 731 7 91.4 Miami 8 249 695 8 86.9 Utah 8 211 688 10 86.0 Michigan 8 238 686 2 85.8 Nebraska 8 239 632 6 79.0 Tulane 8 224 631 8 78.9 Penn St. 8 256 594 6 74.2 Air Force 8 218 526 4 65.8 UCLA 8 240 505 1 63.1 James Madison 8 247 391 7 48.9

