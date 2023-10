NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg North Texas 4 164 965 12 241.2 Louisiana Tech 6 263 1353…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg North Texas 4 164 965 12 241.2 Louisiana Tech 6 263 1353 11 225.5 Georgia Tech 5 210 1121 12 224.2 E. Michigan 5 214 1112 8 222.4 San Jose St. 5 211 1081 13 216.2 Buffalo 5 184 1075 10 215.0 Temple 5 214 1070 9 214.0 FIU 5 211 1063 8 212.6 W. Kentucky 5 204 1026 9 205.2 UAB 5 183 1022 14 204.4 Southern Miss. 5 181 986 13 197.2 Umass 6 220 1166 13 194.3 Marshall 4 135 775 7 193.8 UTEP 6 221 1150 14 191.7 Appalachian St. 5 169 937 13 187.4 Nevada 5 157 925 11 185.0 Sam Houston St. 4 163 738 8 184.5 San Diego St. 6 212 1106 12 184.3 Colorado 5 180 921 9 184.2 Baylor 5 184 920 12 184.0 Virginia 5 200 915 13 183.0 Utah St. 5 214 899 11 179.8 Illinois 5 195 898 8 179.6 Virginia Tech 5 191 888 9 177.6 Kent St. 5 194 883 10 176.6 N. Illinois 5 189 883 11 176.6 Northwestern 5 200 872 12 174.4 Hawaii 6 205 1035 10 172.5 UTSA 4 165 689 8 172.2 LSU 5 170 846 6 169.2 New Mexico 5 169 845 5 169.0 Coastal Carolina 5 179 820 4 164.0 Charlotte 5 185 818 7 163.6 Houston 5 179 818 10 163.6 Boston College 5 191 815 12 163.0 Louisiana-Monroe 4 156 652 5 163.0 Arkansas St. 5 178 806 12 161.2 Wyoming 5 184 799 3 159.8 FAU 4 155 633 7 158.2 UCF 5 188 786 10 157.2 Indiana 5 165 782 8 156.4 Texas State 5 207 778 9 155.6 W. Michigan 5 172 775 11 155.0 Toledo 5 192 771 6 154.2 BYU 5 174 762 3 152.4 Memphis 5 172 744 6 148.8 Purdue 5 180 742 11 148.4 Texas Tech 5 187 740 4 148.0 Vanderbilt 6 211 887 8 147.8 Southern Cal 5 183 739 6 147.8 New Mexico St. 5 179 731 9 146.2 Rice 5 187 729 9 145.8 Mississippi 5 211 725 7 145.0 Boise St. 5 169 722 10 144.4 Cent. Michigan 5 153 714 10 142.8 Uconn 5 183 714 11 142.8 Kansas 5 165 708 11 141.6 South Carolina 5 177 708 11 141.6 Louisiana-Lafayette 5 205 707 10 141.4 Middle Tennessee 5 171 704 9 140.8 Navy 4 139 562 7 140.5 Georgia Southern 5 168 700 11 140.0 Miami (Ohio) 5 186 698 5 139.6 Stanford 5 145 697 10 139.4 Duke 5 172 691 4 138.2 Iowa 5 180 691 0 138.2 Oklahoma St. 4 143 550 4 137.5 Old Dominion 5 217 687 5 137.4 Bowling Green 5 164 686 3 137.2 Arizona St. 5 173 678 6 135.6 Mississippi St. 5 180 674 9 134.8 SMU 5 197 670 3 134.0 Washington St. 4 119 527 6 131.8 Florida 5 150 657 7 131.4 Florida St. 4 137 515 7 128.8 Auburn 5 158 643 6 128.6 Liberty 4 118 514 3 128.5 Pittsburgh 5 210 642 7 128.4 Army 4 125 510 4 127.5 Minnesota 5 152 636 4 127.2 North Carolina 4 133 497 7 124.2 Notre Dame 6 215 745 6 124.2 Iowa St. 5 168 618 4 123.6 Ball St. 5 143 616 8 123.2 Washington 5 161 608 4 121.6 East Carolina 5 174 606 8 121.2 Colorado St. 4 140 475 4 118.8 South Florida 5 162 592 8 118.4 Wisconsin 4 124 469 4 117.2 Maryland 5 166 582 2 116.4 UNLV 5 171 578 8 115.6 Tennessee 5 184 577 6 115.4 Michigan St. 5 161 575 2 115.0 West Virginia 5 175 574 3 114.8 Alabama 5 173 570 3 114.0 Georgia 5 143 567 4 113.4 Jacksonville St. 5 216 567 5 113.4 Arkansas 5 165 560 3 112.0 South Alabama 5 175 559 6 111.8 Louisville 5 159 548 5 109.6 Wake Forest 4 121 438 2 109.5 TCU 5 182 541 7 108.2 Tulsa 5 155 541 7 108.2 Ohio St. 4 138 426 2 106.5 Oklahoma 5 167 531 0 106.2 Georgia St. 5 155 511 4 102.2 Oregon 5 159 510 1 102.0 Cincinnati 5 152 502 4 100.4 California 5 150 493 6 98.6 Rutgers 5 154 493 3 98.6 Arizona 5 166 491 7 98.2 Syracuse 5 177 482 6 96.4 Texas A&M 5 167 481 1 96.2 Akron 5 159 479 4 95.8 NC State 5 154 478 4 95.6 Texas 5 154 473 2 94.6 Troy 5 150 472 7 94.4 Fresno St. 5 163 466 5 93.2 Nebraska 5 152 434 6 86.8 Michigan 5 137 428 2 85.6 Tulane 5 162 421 4 84.2 Clemson 5 150 416 6 83.2 UCLA 4 152 311 1 77.8 Kentucky 5 149 379 4 75.8 Missouri 5 148 379 1 75.8 Penn St. 5 142 371 5 74.2 Kansas St. 4 116 293 2 73.2 Air Force 5 129 353 3 70.6 Oregon St. 5 147 336 2 67.2 Utah 5 137 335 4 67.0 Ohio 5 113 333 1 66.6 Miami 4 100 192 3 48.0 James Madison 5 143 193 5 38.6

