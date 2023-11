NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting G Yds Punts Net Vanderbilt 8 1570 32 45.97 Iowa 7 2272 47 44.77 Florida St. 6 1094…

Net Punting

G Yds Punts Net Vanderbilt 8 1570 32 45.97 Iowa 7 2272 47 44.77 Florida St. 6 1094 23 44.35 Miami (Ohio) 7 981 22 43.64 Utah 6 1325 29 43.34 Cincinnati 6 883 20 43.30 Florida 7 954 20 43.20 Duke 6 1012 22 43.18 Texas 6 649 14 42.93 San Diego St. 7 1493 33 42.67 Texas Tech 7 1261 27 42.59 Georgia 7 744 17 42.59 Southern Cal 7 1041 23 42.57 Alabama 7 1682 35 42.54 Boise St. 7 1533 31 42.52 Washington 6 597 14 42.50 Arkansas 7 1599 33 42.24 BYU 6 1676 35 42.17 Colorado St. 6 1301 30 42.13 Oregon 6 611 13 42.08 Coastal Carolina 6 638 15 42.07 Kansas 7 673 16 42.06 Kansas St. 6 952 22 41.82 Michigan 7 670 15 41.73 South Carolina 6 1196 27 41.70 Wisconsin 6 1195 28 41.61 E. Michigan 7 1804 41 41.56 North Texas 6 806 19 41.26 Houston 6 1074 25 41.24 Buffalo 7 1488 34 41.18 Jacksonville St. 7 1693 40 41.12 Memphis 6 1235 28 40.96 Washington St. 6 1018 23 40.96 Louisiana-Lafayette 6 810 19 40.95 LSU 7 593 14 40.71 South Alabama 6 773 19 40.68 Tulane 6 789 18 40.61 UCLA 6 1075 25 40.56 Louisiana Tech 8 1774 39 40.54 Oklahoma St. 6 1422 34 40.35 Rutgers 7 1174 28 40.32 Navy 6 1671 37 40.27 Virginia Tech 7 1612 37 40.22 Mississippi St. 6 914 22 40.14 Auburn 6 1214 28 40.11 Iowa St. 7 1754 40 40.10 Colorado 7 1492 35 40.09 FAU 6 1319 29 40.07 South Florida 7 1286 30 40.03 West Virginia 6 1015 25 39.92 Georgia Tech 6 824 19 39.89 Maryland 7 1080 25 39.80 Minnesota 6 1169 27 39.78 Clemson 6 1056 24 39.75 Syracuse 7 1474 32 39.72 Middle Tennessee 7 1785 41 39.63 Michigan St. 6 1196 28 39.46 Wake Forest 6 1025 26 39.46 N. Illinois 7 1298 32 39.44 California 7 1178 26 39.31 Nebraska 6 1084 26 39.31 Texas State 7 831 21 39.29 UNLV 6 1087 24 39.21 Ohio St. 6 860 20 39.15 Tennessee 6 1004 24 39.08 FIU 7 1617 41 38.78 Indiana 6 1286 29 38.76 Miami 6 594 15 38.73 Liberty 6 746 18 38.72 Air Force 6 419 10 38.70 Tulsa 6 999 24 38.58 Missouri 7 954 23 38.35 Cent. Michigan 7 1699 38 38.32 Uconn 6 1572 36 38.22 SMU 6 993 23 38.13 Nevada 6 1273 31 38.06 Wyoming 7 1387 32 38.00 W. Kentucky 6 1274 31 37.97 New Mexico St. 7 1005 25 37.96 Pittsburgh 6 1217 27 37.93 NC State 7 1705 40 37.90 Illinois 7 1396 33 37.88 Notre Dame 8 1212 27 37.85 James Madison 6 1264 31 37.77 Temple 7 1011 26 37.62 TCU 7 753 19 37.58 Boston College 6 940 25 37.52 East Carolina 6 1375 34 37.47 Penn St. 6 844 20 37.40 Toledo 7 793 21 37.38 Oklahoma 6 712 19 37.32 Texas A&M 7 859 21 37.14 Troy 7 983 25 37.08 UTEP 7 1375 33 37.06 Louisville 7 995 25 37.04 Louisiana-Monroe 6 1415 35 37.03 Fresno St. 7 976 24 36.96 San Jose St. 7 1074 26 36.92 Northwestern 6 1244 33 36.91 Oregon St. 7 806 21 36.90 Appalachian St. 6 800 20 36.85 Sam Houston St. 6 1905 46 36.65 Utah St. 7 1293 30 36.60 Kentucky 7 1160 30 36.53 UAB 7 916 22 36.27 Hawaii 7 1341 33 36.21 Arizona 7 738 19 36.21 Mississippi 6 744 18 36.06 Baylor 6 880 20 36.05 Akron 7 1559 43 35.93 Rice 6 882 22 35.82 UTSA 6 980 25 35.76 Arizona St. 6 1072 28 35.71 Georgia Southern 6 839 21 35.48 Bowling Green 7 1133 29 35.38 Charlotte 6 1458 32 35.28 Marshall 6 1102 27 35.26 Purdue 7 1288 33 35.18 Arkansas St. 6 1296 30 35.03 Southern Miss. 6 1040 28 35.00 Ball St. 7 1749 41 34.95 North Carolina 6 637 18 34.72 New Mexico 6 1112 27 34.52 Army 6 830 22 34.36 Ohio 7 960 26 34.23 Kent St. 7 1545 43 33.09 Georgia St. 6 1048 26 32.88 W. Michigan 7 1322 34 32.59 Virginia 6 1402 34 32.56 UCF 6 618 15 32.00 Old Dominion 6 1162 29 31.62 Stanford 6 1006 23 31.48 Umass 8 1578 39 28.85

