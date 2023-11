NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg L.Wester, FAU 6 62 622 10.3 T.Horton, Colorado St. 6 58 690…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg L.Wester, FAU 6 62 622 10.3 T.Horton, Colorado St. 6 58 690 9.7 K.Hood, Georgia Southern 6 49 492 8.2 L.Burden, Missouri 7 56 808 8.0 X.Restrepo, Miami 6 47 574 7.8 J.Cowing, Arizona 7 54 416 7.7 T.Vaughn, Utah St. 7 53 609 7.6 M.Nabers, LSU 7 52 860 7.4 M.Corley, W. Kentucky 5 37 538 7.4 S.Harris, Louisiana Tech 8 59 614 7.4 J.Cephus, UTSA 6 44 439 7.3 M.Washington, Virginia 6 44 668 7.3 T.Hunter, Colorado 4 29 353 7.2 X.Weaver, Colorado 7 50 631 7.1 J.Hobert, Texas State 7 48 612 6.9 D.Burgess, Georgia Southern 6 40 394 6.7 T.Franklin, Oregon 6 40 689 6.7 R.Odunze, Washington 6 40 736 6.7 P.Ashlock, Hawaii 7 46 533 6.6 D.Holker, Colorado St. 6 39 497 6.5 C.Lacy, South Alabama 6 39 723 6.5 N.Smith, Sam Houston St. 6 38 308 6.3 J.Horn, Colorado 7 44 436 6.3 R.Pearsall, Florida 7 44 619 6.3 N.McCollum, North Carolina 5 31 374 6.2 X.Legette, South Carolina 6 37 716 6.2 S.Atkins, South Florida 7 43 493 6.1 J.Banks, Wake Forest 6 36 374 6.0 S.Brown, Houston 6 36 549 6.0 G.Jackson, Washington 1 6 58 6.0 D.Walker, North Carolina 2 12 175 6.0 J.Watkins, Mississippi 6 36 536 6.0 I.Williams, Illinois 7 42 546 6.0 B.Bowers, Georgia 7 41 567 5.9 S.Pinckney, Coastal Carolina 6 35 545 5.8 T.McMillan, Arizona 7 40 592 5.7 J.Noel, Iowa St. 6 34 308 5.7 R.Taylor, Memphis 6 34 507 5.7 X.Worthy, Texas 6 34 453 5.7 L.Victor, Washington St. 5 28 361 5.6 A.Armstrong, Arkansas 7 39 485 5.6 E.Brooks, Fresno St. 7 39 551 5.6 J.Royals, Utah St. 7 39 647 5.6 B.Thomas, LSU 7 39 610 5.6 J.Thrash, Louisville 7 39 639 5.6 E.Badger, Arizona St. 6 33 422 5.5 K.Williams, Washington St. 6 33 448 5.5 J.Polk, Washington 6 32 586 5.3 K.Concepcion, NC State 7 37 410 5.3 E.Wilson, Florida 5 26 251 5.2 P.Brooks, Kansas St. 6 31 323 5.2 M.Fields, Virginia 6 31 418 5.2 M.Harrison, Ohio St. 6 31 604 5.2 K.Lambert-Smith, Penn St. 6 31 402 5.2 E.Stewart, Texas A&M 6 31 451 5.2 R.White, UNLV 6 31 483 5.2 J.Moss, Fresno St. 7 36 390 5.1 X.Henderson, Cincinnati 6 30 414 5.0 T.Knue, E. Michigan 6 30 295 5.0 R.Lewis, Georgia St. 6 30 536 5.0 S.McBride, Hawaii 7 35 626 5.0 L.McCaffrey, Rice 6 30 514 5.0 J.McMillan, Washington 4 20 311 5.0 E.Metcalf, Middle Tennessee 7 35 409 5.0 K.Mitchell, FIU 7 35 636 5.0 W.Pauling, Wisconsin 6 30 303 5.0 A.Thomas, UAB 7 35 326 5.0 K.Womack, W. Michigan 7 35 348 5.0 J.Gill, Fresno St. 7 34 374 4.9 T.Wease, Missouri 7 34 400 4.9 J.Brown, Coastal Carolina 6 29 354 4.8 K.Coleman, Florida St. 6 29 418 4.8 J.George, Miami 6 29 462 4.8 L.Griffin, Mississippi St. 6 29 474 4.8 T.Howell, Louisiana-Monroe 6 29 313 4.8 J.Manjack, Houston 6 29 347 4.8 D.Stoops, Oklahoma 6 29 258 4.8 S.White, Tennessee 6 29 305 4.8 S.Wiglusz, Ohio 6 29 285 4.8 B.Kirtz, Northwestern 5 24 327 4.8 T.Smith, UTEP 4 19 191 4.8 E.Ayomanor, Stanford 6 28 501 4.7 G.Larvadain, Miami (Ohio) 5 23 487 4.6 R.O’Keefe, Boston College 5 23 235 4.6 S.Bolden, Oregon St. 7 32 456 4.6 E.McAlister, Boise St. 7 32 628 4.6 A.Anthony, Oklahoma 6 27 429 4.5 R.Burns, North Texas 6 27 275 4.5 C.Conley, Marshall 4 18 167 4.5 M.Golden, Houston 6 27 295 4.5 A.Gould, Oregon St. 6 27 443 4.5 J.Kelly, Washington St. 6 27 385 4.5 B.Presley, Oklahoma St. 6 27 217 4.5 C.Roberts, BYU 6 27 421 4.5 W.Sheppard, Vanderbilt 8 36 574 4.5 A.Simpson, Umass 8 36 568 4.5 D.Wade, Mississippi 6 27 390 4.5 H.Willis, Middle Tennessee 6 27 412 4.5 A.Hawkins, Texas State 7 31 395 4.4 J.Hunter, California 7 31 339 4.4 D.Lovett, Georgia 7 31 282 4.4 M.Price, Texas Tech 7 31 304 4.4 E.Egbuka, Ohio St. 5 22 303 4.4 J.Hestera, Charlotte 5 22 283 4.4 M.Klare, Purdue 5 22 196 4.4 K.Paysour, North Carolina 5 22 282 4.4 J.Bell, Nevada 6 26 247 4.3 T.Davis, California 6 26 297 4.3 C.Johnson, Northwestern 6 26 312 4.3 T.Morin, Wake Forest 6 26 334 4.3 B.Sinnott, Kansas St. 6 26 358 4.3 B.Watson, Memphis 6 26 233 4.3 A.Jeanty, Boise St. 7 30 396 4.3 C.McCray, Kent St. 7 30 397 4.3 N.Nash, San Jose St. 7 30 387 4.3 K.Wilson, Texas State 7 30 373 4.3 A.Adams, Akron 5 21 181 4.2 D.Cobb, Georgia Southern 5 21 221 4.2 D.Blankumsee, Memphis 6 25 357 4.2 L.Brown, Colorado St. 6 25 268 4.2 T.Knox, South Carolina 6 25 214 4.2 J.Maclin, North Texas 6 25 587 4.2 A.Mitchell, Texas 6 25 354 4.2 J.Moore, Duke 6 25 322 4.2 K.Robinson, Appalachian St. 6 25 327 4.2 M.Rutherford, Georgia Tech 6 25 290 4.2 A.Yaseen, Purdue 6 25 329 4.2 J.Barber, Troy 7 29 455 4.1 J.Olson, Middle Tennessee 7 29 333 4.1 L.Bond, Boston College 6 24 356 4.0 T.Brown, Clemson 6 24 338 4.0 J.Calhoun, Duke 6 24 368 4.0 B.Collins, Clemson 6 24 339 4.0 D.Connors, Rice 6 24 306 4.0 M.Foster, Michigan St. 6 24 274 4.0 B.Irving, Oregon 6 24 171 4.0 J.Lucas, Indiana 6 24 196 4.0 E.Messer, W. Kentucky 6 24 299 4.0 J.Panoke, Hawaii 2 8 101 4.0 E.Sarratt, James Madison 6 24 385 4.0 R.Williams, Louisiana-Lafayette 5 20 267 4.0 J.Wilson, Florida St. 5 20 357 4.0 J.McGowan, Vanderbilt 8 31 365 3.9 A.Anderson, Temple 7 27 394 3.9 J.Bradley, Texas Tech 7 27 298 3.9 D.Burks, Purdue 7 27 418 3.9 J.Jones, Maryland 7 27 418 3.9 T.Koziol, Ball St. 7 27 217 3.9 Q.Magwood, Ball St. 7 27 260 3.9 K.Prather, Maryland 7 27 373 3.9 J.Richardson, TCU 7 27 399 3.9 A.Smith, Texas A&M 7 27 451 3.9 J.Bray, Oklahoma St. 6 23 296 3.8 C.Coombs, Marshall 6 23 197 3.8 C.Dyches, Maryland 6 23 255 3.8 T.Johnson, FAU 6 23 274 3.8 J.Joly, Uconn 6 23 291 3.8 L.Jones, Southern Miss. 6 23 324 3.8 L.Loya, UCLA 6 23 271 3.8 T.Mosley, Michigan St. 6 23 228 3.8 K.Mumpfield, Pittsburgh 6 23 279 3.8 C.Ross, Uconn 6 23 230 3.8 C.Stover, Ohio St. 6 23 359 3.8 C.Young, Miami 6 23 318 3.8 J.Hixon, New Mexico 5 19 158 3.8 M.Wiley, Arizona 4 15 132 3.8 A.Williams, Clemson 4 15 145 3.8 C.Allen, Louisiana Tech 7 26 452 3.7 M.Harrison, Colorado 7 26 215 3.7 C.Harrity, Buffalo 7 26 196 3.7 T.Sheffield, Purdue 7 26 308 3.7 J.Vandeross, Toledo 7 26 377 3.7 W.Wieland, Wyoming 7 26 250 3.7 B.Buckman, Uconn 6 22 261 3.7 K.Hudson, UCF 6 22 473 3.7 D.Jackson, Minnesota 6 22 286 3.7 T.Johnson, Oregon 6 22 274 3.7 J.Johnson, East Carolina 6 22 213 3.7 L.Keys, Tulane 6 22 416 3.7 A.Queeley, Georgia Southern 6 22 222 3.7 B.Smith, Cincinnati 6 22 307 3.7 C.Sowell, East Carolina 6 22 268 3.7 J.Whittington, Texas 6 22 257 3.7 D.Wright, Temple 6 22 271 3.7 J.Robinson, TCU 5 18 189 3.6 K.Akharaiyi, UTEP 7 25 513 3.6 L.Arnold, Kansas 7 25 324 3.6 J.Brown, UAB 7 25 261 3.6 T.Felton, Maryland 7 25 350 3.6 J.Gathings, Akron 7 25 234 3.6 D.Martin-Robinson, Temple 7 25 305 3.6 J.Newton, Toledo 7 25 347 3.6 T.Palmer, UAB 7 25 386 3.6 T.Washington, Southern Cal 7 25 497 3.6 R.Wilson, Michigan 7 25 396 3.6 B.Allen, Wisconsin 6 21 81 3.5 J.Baker, UCF 6 21 417 3.5 J.Carter, Georgia St. 6 21 155 3.5 J.Caston, Southern Miss. 6 21 334 3.5 J.De Jesus, UNLV 6 21 206 3.5

